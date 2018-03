El Health app del iPhone: una guía completa

Reproduciendo: Mira esto: Monitor de glucosa iHealth, lo último en tecnología de...

Completo mi rutina de ejercicios en un app llamado 7 Minute Workout, pero también registro mi actividad física en Argus. Mi FitBit cuenta mis pasos e Instant Heart Rate monitoriza mi ritmo cardíaco. Mis datos de salud están dispersos en todas partes -- bueno, estaban dispersos -- hasta que llegó Health.

Health, un app diseñado por Apple e integrado en iOS 8, nos da una manera de finalmente unificar datos de salud de distintos apps en un solo lugar.

Con frecuencia verás que Health se menciona en el contexto del conteo de calorías y monitorización de la actividad física, pero esta plataforma está diseñada para mucho más. Te puede ayudar a monitorizar otras áreas de tu salud, como el consumo de vitaminas (para administrar la deficiencia de vitaminas, por ejemplo), monitorización de la glucosa y el sueño, y hasta de señales vitales como el ritmo cardíaco y la presión sanguínea.

Mientras que cada vez dependemos más de los apps y de dispositivos que se pueden sincronizar para monitorizar nuestra salud, Apple quiere que sus usuarios puedan entender lo que efectivamente significan estos datos. Y, quizá algún día, se podrán compartir estos datos con los doctores.

Construye tu panel de instrumentos

Health es un agregador diseñado para recolectar datos, y no para proveerlos. La mayoría del tiempo, los datos que aparecen en tu panel de instrumentos se basarán en información que viene de otros apps. Sin embargo, existen dos excepciones: el conteo de pasos caminados y escaleras subidas.



Monitoriza tus pasos

Empleando el sensor de movimiento del iPhone 5S, 6 o 6 Plus, Health puede registrar tus pasos sin la ayuda de un app o dispositivo externo, como un FitBit. Lo mismo ocurren con el iPhone 6 y 6 Plus -- ambos dispositivos pueden registrar los escalones subidos al utilizar el barómetro incorporado.

Para monitorizar tus pasos, dirígete a la pestaña Health Data y luego Fitness. De allí, vas a Flights Climbed (escalones subidos) y Steps (pasos), y luego habilita Show on Dashboard (mostrar en el panel de instrumentos). Esos datos ahora aparecerán en tu panel.

Monitoriza otros apps en Health

Aquí es donde se pone divertido. En el app Health, dirígete a la pestaña Sources (fuentes). Si tienes apps compatibles instalados, es aquí donde les concedes permiso para que muestren sus datos en Health.

Para mostrar datos de apps de salud y actividad física en el panel de Health, debes hacer lo siguiente:

Dirígete a Sources, luego al app específico y habilita y apunta los permisos. Ten en cuenta el tipo de permiso, como Active Calories (calorías) y Workouts (rutina de ejercicios). Dirígete a la pestaña de Health Data, y luego busca el tipo de permiso que apuntaste en el paso anterior, como Active Calories. Dentro de esa categoría, puedes habilitar Show on Dashboard para que aparezca la información en el panel de Health. Cualquier cosa que se monitoriza en estos apps (como una rutina de ejercicio en Zova) aparecerá en el panel.

Para encontrar los apps que son compatibles con Health, dirígete a la App Store, luego vas a la categoría de Health and Fitness (salud y actividad física) y busca la sección titulada Apps for Health.

El arma secreta de Health

La característica clave de Health es su capacidad de permitir que los apps "hablen" entre sí. Cuando concedes permisos a los apps en la pestaña de Sources, podrás ver dos categorías: Write (escribir) y Read (leer). La categoría de escribir le permite a Health importar los datos, mientras que la categoría de leer le permite a Health exportar esos datos.

Cuando habilitas los permisos de escribir, los apps pueden sacar datos de otros apps. Por ejemplo: utilizar la balanza FitBit Aria para seguir tu peso, que ahora se reporta a Health. También realizas rutinas de ejercicio en el app 7 Minute Workout, que has configurado para que escriba los datos de calorías quemadas y para leer tu peso. Con estas opciones establecidas, 7 Minute Workout are puede acceder el peso que registraste para calcular de manera correcta cuántas calorías has quemado.

Los ejemplos son infinitos, y la plataforma se volverá más útil a medida que los desarrolladores integren sus apps a Health. Apps como Argus han intentado ofrecer la misma función de interacción entre apps, pero no ha contado con las herramientas para que despegue y tenga éxito.

Configura tu identificación médica

Si alguna vez tienes una emergencia médica, tu Medical ID (identificación médica) se puede utilizar para determinar tu identidad y acceder a tu historial de salud. El personal médico puede ver estos datos a través de tu pantalla bloqueada al darle un toque a Emergency y luego a Medical ID.

Para configurar Medical ID, dirígete a la pestaña en el app Health, y luego dale un toque a Edit. Asegúrate de que esté habilitado Show when locked (mostrar cuando está bloqueado) para que el personal médico pueda visualizar tu información.

Cuando Health no funciona

Este es sólo el comienzo para Health, y está claro que al app le queda mucho camino por recorrer. Lo más decepcionante es el hecho de que los usuarios no pueden exportar sus datos. Para que Health sea realmente útil, los usuarios deberían poder guardar sus datos en hojas de cálculo y exportarlos a otras aplicaciones.

Health podría aumentar un poquito más su utilidad. Bajo Health Data > All, existen un montón de tipos de datos, pero Apple falla al mostrarle a los usuarios cómo se pueden utilizar estos datos. En una situación ideal, Apple debería ofrecer recomendaciones de apps conforme se hagan disponibles.

Y, finalmente, sería de gran utilidad si Apple le permitiese a los usuarios bloquear el app con TouchID.