Apple Card: Tasas de interés, cómo se solicita y todo lo que debes saber

La nueva tarjeta de crédito de Apple Card ya está entre nosotros — bueno, al menos entre los usuarios que están en Estados Unidos. Anunciada el 15 de marzo, esta tarjeta te sirve para pagar por artículos y servicios tanto en línea como en tiendas físicas.

Al adentrarse en el mundo de las tarjetas de pago, Apple está haciendo algo que ningún otro gigante de tecnología ha intentado (ni siquiera Google y Samsung, dos empresas que tienen sus propios sistemas de pagos móviles).

Sí, sabemos que tienes muchas preguntas. Esto es todo lo que sabemos de la Apple Card hasta ahora.

¿Qué es Apple Card?

Apple Card es una nueva tarjeta de crédito para los usuarios de iPhone. Es una tarjeta digital que vive en tu iPhone pero también es una tarjeta física que puedes usar en comercios donde Apple Pay no está disponible. Sin embargo, Apple cree que el uso de la versión digital de la tarjeta será predominante.

La Apple Card física está hecha de titanio, con el nombre del usuario grabado en ella.

¿Dónde puedo usar la Apple Card?

Podrás usar la Apple Card en apps, en tiendas digitales y físicas, y en cualquier parte del mundo donde se acepte la MasterCard.

¿Cómo puedo solicitar una Apple Card?

La Apple Card vivirá en el app Wallet en tu iPhone, y podrás solicitarla al darle un toque a la notificación Apple Card que aparezca dentro de Wallet. Apple te guiará por el proceso de registro.

¿Tengo que esperar por la revisión de mi historial crediticio?

Durante la presentación el 25 de marzo, Apple insinuó que cualquiera podía abrir el app Wallet, solicitar la Apple Card y empezar a usarla minutos después. Ese podría ser el caso para muchos, pero aun tienes que calificar para ser aprobado para una Apple Card. Apple no ha compartido los detalles específicos, pero dejó en claro que el solicitante tiene que cubrir ciertos requisitos. "Los clientes en Estados Unidos tienen que registrarse para obtener las noticias más recientes sobre Apple Card en apple.com/apple-card. Apple Card estará disponible para los clientes que califiquen en Estados Unidos este verano".

¿Cuándo podré conseguir la Apple Card?

Apple está lanzando la Apple Card a través del app Wallet en agosto de 2019, según confirmó Tim Cook el 30 de julio. Llegará primero a Estados Unidos.

¿Llegará Apple Card a otros países?

Apple anunció solamente sus planes para Estados Unidos. Es posible que Apple use a este mercado como una prueba antes de expandirse a otros países. También es posible que Apple ya esté en negociaciones con otros bancos e instituciones globales. Goldman Sachs, socio de Apple en la Apple Card, dijo que la tarjeta sí estará disponible internacionalmente.

¿Qué bancos respaldan Apple Card?

Apple está trabajando con Goldman Sachs, que es el banco que emite la Apple Card, bajo MasterCard.

¿Cómo me ayudará Apple Card a monitorizar mis finanzas?

Si alguna vez has usado un servicio como Mint u otros apps financieros, entonces tienes un sentido general de la visión de Apple.

Con Apple Card, podrás ver gráficas que reflejan lo que has gastado y en qué, cuándo se tienen que pagar las cuentas y cuánto debes. Apple también usa el motor de Maps para ligar tus compras con un negocio, para que sea claro hacia dónde se dirige tu pago. Apple dice que utiliza el aprendizaje de máquinas para conectar los puntos.

También podrás ver cuánto has gastado en una semana o un mes, monitorizar las compras por categorías, como comida y transporte. También existe una gráfica que te muestra cuánto te tardarás en pagar una deuda.

¿Qué hago si necesito ayuda para usar mi Apple Card?

Apple dice que si te encuentras con problemas en el uso de la Apple Card, puedes enviar un mensaje de texto directamente desde el app.

¿Cuáles son los beneficios y reembolsos de Apple Card?

Apple no ha optado por un sistema de puntos. Lo que ha hecho es darte un reembolso por cada dólar que gastes a través de un programa llamado Daily Cash.

Estos son los porcentajes de reembolso:

1 por ciento de reembolso cuando usas la Apple Card de titanio (tarjeta física)

2 por ciento cuando usas la Apple Card (tarjeta digital) en cualquier compra

3 por ciento cuando usas la Apple Card (digital) en compras que hagas directamente en Apple

En teoría, no hay un límite en el reembolso diario. Sin embargo, estás limitado por tu límite crediticio. Por ello, si tu límite de crédito es US$3,000, podrás obtener sólo US$90 en Daily Cash hasta tu próxima factura. Si tu límite de crédito es US$10,000, podrás obtener un reembolso de hasta US$300.

Podrás monitorizar tu Daily Cash a través de una tarjeta en tu app de Wallet.

¿Es Daily Cash dinero en efectivo de verdad? ¿Dónde lo puedo gastar?

Sí, es dinero real que puedes usar inmediatamente. Puedes gastarlo en tiendas, enviarlo a amigos, usar en apps o en la Web o para pagar tu saldo.

¿Cuáles son las frecuencias de pago?

Apple Card te dejará pagar con más frecuencia que una sola vez al mes. Por ejemplo, puedes pagar cada semana o cada dos semanas. No está claro si puedes realizar pagos cada día o si hay una estructura de pago más sistematizada.

¿Cuáles son las tasas de interés y demás cuotas?

No hay tarifas por retraso, tasas anuales, internacionales o cuotas por salirte de tu límite.

En cuanto a las tasas de interés, la tasa de porcentaje anual o APR "va de 13.24 por ciento a 24.24 por ciento dependiendo de la solvencia", de acuerdo con el sitio Web de Apple.

¿Qué pasa si no realizo un pago?

Apple no te cobrará una tarifa o te impondrá una multa si no realizas un pago, pero no está claro qué paso en el caso de que no realices varios pagos. Todo suena bien hasta aquí.

Apple no te cobrará una multa por no realizar un pago, pero seguirás pagando intereses. Según el sitio Web de Apple: "Pagos tardíos o no realizados resultarán en intereses adicionales que se añaden a tu saldo".

En otras palabras, Apple no te dará dinero a cambio de nada.

¿Es la Apple Card segura?

Apple resaltó cuatro formas en que mantiene la seguridad de la Apple Card.

El número de la tarjeta: Apple creará un número de tarjeta único para cada dispositivos, que se almacena en el elemento de seguridad (Security Element), un chip de seguridad en tu teléfono. Obtendrás un código de seguridad dinámico que protegerá tu número. Autenticas cada compra de forma biométrica a través de Touch ID o Face ID.

Apple no monitoriza lo que has comprado, dónde lo has comprado o cuánto has gastado. Toda la monitorización ocurre en el dispositivo y no en los servidores de Apple.

"Goldman Sachs nunca compartirá ni venderá tus datos para el marketing o para los anunciantes", dijo Bailey.

Si estás usando el Apple Card físico, notarás que tu nombre está en la tarjeta, pero no hay un número de tarjeta, tampoco código CVV, ni fecha de expiración ni firma. Si necesitas detalles, está todo en el app de Wallet.



¿Funcionará Apple Card con mi iPad y Apple Watch?

Sí, Apple dice que la Apple Card funcionará en todos los dispositivos iOS. Una vez tengas una Apple Card, podrás usarla en todos los dispositivos que sean compatibles con Apple Pay, como el iPad, Mac, Apple Watch.

¿Puedes usar la Apple Card física aun cuando pierdas tu teléfono?

Sí.

Si pierdo mi Apple Card física, ¿puedo pedir una nueva?

Sí, tu tarjeta se pierde o te la roban, puedes usar el app Wallet para congelar tu tarjeta y pedir una nueva.

¿Tiene la tarjeta física NFC?

La tarjeta tiene una cinta magnética y un chip EMV.

¿Puedes usar la Apple Card en un cajero automático?

No, la Apple Card no tiene la función de anticipo de efectivo.

Apple Card: ¿Qué es lo que sigue?

Hay muchos detalles que aún no sabemos, como la fecha exacta de lanzamiento, cuotas ocultas, cómo la Apple Card podría afectar a los que no tienen historial crediticio.

