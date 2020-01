Cómo sincronizar los Apple AirPods con tu PC Windows 10 en un minuto

Matt Elliott/CNET

Te tomó unos tres segundos sincronizar tus AirPods con tu iPhone y el resto de tus dispositivos Apple. Sincronizar tus AirPods con tu PC Windows 10 exige unos pasos extra, pero no te debería quitar más de un minuto.

Sincroniza tus AirPods con la PC

En tu PC, abre el app de Settings (Configuración) y escoge Devices (Dispositivos) en el menú principal. Hasta arriba de la página de Bluetooth & other devices (Bluetooth y otros dispositivos), haz clic en Add Bluetooth or other device (Agregar Bluetooth u otros dispositivos). En la ventana de Add a device (Agrega un dispositivos), haz clic en Bluetooth.

Por los AirPods en el estuche y abre la tapa. Presiona y mantén el botón presionado el botón en la parte trasera del estuche hasta que veas que la luz de estatus en medio de los dos audífonos empieza brillar en blanco y entonces suéltalo. Tus AirPods deberán aparecer en la ventana de Add a device )Agrega un dispositivo). Haz clic para sincronizar y conectar.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Reconectar una vez sincronizados

Luego de hacer la conexión inicial entre tu PC o laptop y los AirPods, podrás reconectar tus AirPods y tu PC para escichar música, ver YouTube, hacer videoconferencias o cualquier otra cosa cuando vayas a la página de Bluetooth & other devices (Bluetooth y otros dispositivos) en Settings (Configuración). Verás todos tus dispositivos de audio para sincronizar enlistados bajo el título Audio. Selecciona tus AirPods de la lista y haz clic en el botón de Connect (conectar).

