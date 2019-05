Android Q: esta es la mejor función que vas a encontrar

Tengo una hoja de papel con el nombre y contraseña de mi red Wi-Fi claramente impreso para que las personas que lleguen a mi casa puedan conectarse a la red. Ese método, sin embargo, no es infalible y puede costarle a los visitantes algunos intentos hasta quedar conectados. Con Android Q, voy a deshacerme de esa hora de papel.

Ya no le daré a familiares y amigos la hoja de papel con la contraseña de mi Wi-Fi. Ya no más estar buscando la contraseña en la etiqueta del módem cuando pierdo la hojita de papel. Y mis invitados, no tendrán que preocuparse por escribir correctamente cada letra y número. En Android Q, la nueva generación del sistema operativo de Android de Google, puedo generar un código QR con las credenciales de mi red Wi-Fi que mis invitados pueden escanear rápidamente con la cámara de sus teléfonos y acceder a la red. De todas las nuevas funciones de Android Q, esta podría ser la mejor y la que yo más espero para usar.

Claro que puedes encontrar aplicaciones de terceros para hacer esto en teléfonos Android, pero esos te pedirían que pusieras manualmente los datos de tu red como parte de la configuración. En Android Q, solo tocas el botón en la configuración de tu Wi-Fi para generar el código QR para compartir. Y luego para escanearlo, abres la cámara de tu iPhone o Android, escaneas el código y listo. El proceso está basado en el estándar de la Alianza de Wi-Fi Wi-Fi Easy Connect para compartir redes con un código QR.

Android Q también te deja añadir dispositivos del hogar inteligente —incluyendo dispositivo del internet de las cosas— a la red de Wi-Fi que administras con el código QR. Hay que hacer notar que el dispositivo debe ser compatible con el estándar Easy Connect Wi-Fi para esto.

Para generar un código QR para una red Wi-Fi

Captura de pantalla por Tuong Nguyen /CNET

En Android Q, así puedes compartir tus credenciales de Wi-Fi a través de un código QR.

Ve a Configuración, luego Redes e Internet, luego el nombre de tu red y toca el engrane a la derecha de tu red. En la ventana de detalles de red, toca el botón azul de Compartir del lado derecho. Coloca tu contraseña para generar el código QR con el nombre de tu Wi-Fi y contraseña.

No parece haber manera de guardar el código QR, por lo que tendrás que generar uno cada vez que lo uses. Puedes tomar una captura de pantalla del código y mostrárselo a tus invitados. Yo he hecho eso.

Para escanear un código QR para acceder a una red

En Android, puedes ir a "Agregar red" al fondo de la configuración de Wi-Fi para escanear el código QR. Lo más fácil, sin embargo, es que la aplicación de la cámara pueda leer el código una vez que la enciendas.

Abre el app de la Cámara en Android. Si no has usado Lens aún, en la configuración de la cámara que está abajo, toca Más. Toca Lens, y luego toca Encender cámara para usar Lens. Ahora, posiciona la mirilla de la cámara sobre el códigoQR y toca el código. Cuando el nombre de la red apareza abajo del código, tocalo para acceder a la red Wi-FI.

En un iPhone o iPad con iOS 11, es incluso más fácil:

Abre el app de la Cámara en iOS . Posiciona la mirilla de la cámara sobre el código QR. Cuando la cámara reconozca el código QR, mostrará la notificación. Toca la notificación para acceder a la red Wi-Fi.

Ya sea en iPhone o Android, una vez que tocas la notificación, estarás dentro de la red Wi-Fi, sin tener que teclear la contraseña.