¿Qué hacer con tu viejo Android o iPhone? Te damos 6 ideas

Claro, siempre es posible cambiar tu teléfono anterior, dárselo a un familiar o un amigo o simplemente reciclarlo. Pero también puedes darle una nueva vida al convertirlo en algo nuevo que realmente querrás usar.

Después de todo, los teléfonos inteligentes son computadoras pequeñas y poderosas con espacio de almacenamiento y una cámara. En lugar de gastar dinero en efectivo en un nuevo dispositivo que has estado mirando, podrías hacerlo tú mismo. Tu teléfono inteligente puede ser un útil sustituto de otros dispositivos electrónicos, incluso puede diagnosticar problemas mecánicos en tu automóvil.

Aquí te contamos algunas formas en que puedes hacer que tu viejo teléfono inteligente sea útil otra vez.

Usa tu iPhone o Android como un control remoto universal

Es genial tener un control remoto que pueda hacer de todo. Imagínate a Click, la película. Okay, puede que eso sea un extremo pero el poder controlar cosas con tu teléfono es algo ideal. Descarga un app de control remoto como iRule (para iPhone o Android) y luego sincronízalo con dispositivos como tu Xbox One, Roku o Apple TV.

Si tienes bombillas inteligentes en casa, también puedes sincronizar tu teléfono con estas. Sigue estos consejos sobre cómo convertir tu dispositivo en un control remoto universal para que nunca tengas que preguntarte dónde se esconde nuevamente el control remoto de tu TV.

Convierte tu teléfono Android en una Google Home

Reutilizar tu Android como una bocina inteligente Google Home es bienvenida en mi hogar es simple y no requiere descargas de aplicaciones. Asegúrate de que tu teléfono esté actualizado a la última versión del sistema operativo Android para que tengas la función "OK, Google". A continuación, deberás encontrar una bocina Bluetooth para emparejar ese teléfono. Asegúrate de que ambos dispositivos permanezcan enchufados y encendidos en todo momento. Estarás listo para dar comandos de Google en cualquier momento. La mejor parte es que no tendrás que gastar US$129 en una Google Home.

Tu iPhone o Android puede ser una cámara de seguridad

Siéntete seguro al convertir tu teléfono viejo en una cámara de seguridad doméstica. Descarga una aplicación de cámara de seguridad, como Alfred (iPhone o Android) para empezar. Revisa tu casa mientras estás en el trabajo para asegurarte de que todo esté bien. Coloca el teléfono en la habitación principal de la casa en un lugar donde tengas la mejor vista.

Cuando estés en casa, configúrala afuera (que quede oculta, por supuesto) para ver quién está llamando a tu puerta o para ver cualquier actividad sospechosa. Tal vez descubras que es solo un mapache que ha estado dejando envoltorios de dulces en tu jardín y no el hijo de tu vecino.

Usa tu teléfono viejo como un monitor para bebés

En lugar de correr a la habitación de tu hijo cada vez que creas que escuchas un llanto o un ruido extraño, verifica si tu bebé está bien al convertir tu teléfono viejo en un monitor para bebés.

Puedes configurar tu antiguo teléfono en la habitación y acceder a él desde tu teléfono actual instalando Skype en ambos dispositivos. También puedes utilizar una aplicación de monitor de bebé como Dormi (Android) o Cloud Baby Monitor (iPhone). No los hemos probado en bebés reales, pero las calificaciones de los clientes son excelentes. Te sentirás mejor sabiendo que puedes estar en cualquier habitación y seguir viendo a tu bebé.

Convierte tu teléfono iPhone o Android en un mouse inalámbrico

Puede ser molesto cuando tu mouse inalámbrico muere sin decir agua va. Ayuda tener una copia de seguridad, y puedes convertir tu teléfono en un mouse en muy poco tiempo. Vas a tener que descargar una aplicación como Remote Mouse (iPhone o Android), para poder hacerlo.

Una vez que hayas descargado la aplicación, conecta tu teléfono y computadora de escritorio al mismo Wi-Fi y dile adiós a ese ratón viejito. Guárdalo en el estuche de tu computadora portátil para cuando estés fuera de casa y pases por una cafetería para trabajar.

Usa tu teléfono como reproductor de música

Libera espacio de almacenamiento en tu nuevo teléfono utilizando tu teléfono antiguo como reproductor multimedia. Como tienes un teléfono nuevo, puedes borrar todos los datos de tu teléfono anterior (excepto tus apps de música y música).

Podrás agregar tantas canciones como tu teléfono anterior te permita sin preocuparte por la cantidad de almacenamiento que estés usando. Conéctalo a tu bocina de sonido envolvente si tienes una fiesta y que empiece la diversión.

Lo mejor es que podrás dejarlo en un solo lugar y no tendrás que preocuparte por las llamadas entrantes y los mensajes que interrumpen tus canciones.

