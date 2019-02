Android 9.0 Pie: Tres configuraciones que debes cambiar desde ya

El sistema operativo de Google, Android Pie 9.0, está llegando cada vez más a más dispositivos que solo el Pixel desde que se hizo disponible. Con una función mejorada de No molestar, navegación por gestos y recomendaciones inteligentes, Android Pie tiene muchas cosas que nos gustan. Estas incluyen desde herramientas para desarrolladores, hasta la capacidad de acomodar una "ceja" similar a la del iPhone X ( ) y respuestas de notificaciones inteligentes.

Nuestra advertencia habitual de Android se aplica aquí: algunas configuraciones pueden diferir de lo que se muestra aquí en función de quién fabrica tu teléfono.

Si eres uno de los usuarios valientes a los que les gusta vivir al límite, hay tres configuraciones que debes cambiar una vez que tengas Android Pie funcionando en tu teléfono.

Gestos

Comenzando con Android 9.0 Pie, los usuarios tienen la opción de abandonar el tradicional método de navegación de tres botones y confiar en los gestos en su lugar.

Si decides participar en la versión beta de Android, puedes sentirte decepcionado al descubrir que la función no está habilitada por defecto. En lugar de eso, debes ingresar a la configuración tú mismo y activarla.

Abre la aplicación Configuración, luego ve a Sistema > Gestos > Desliza el dedo hacia arriba en el botón Inicio. En la siguiente pantalla, habilita el deslizamiento hacia arriba en el botón Inicio.

De ahora en adelante, puedes deslizar el dedo hacia arriba en el botón de inicio para ver las aplicaciones que usaste recientemente, deslizar rápidamente hacia la derecha para cambiar rápidamente entre dos aplicaciones, o mover lentamente el botón de inicio para desplazarte por todas tus aplicaciones recientes.

Para volver a la pantalla de inicio en lugar de ver aplicaciones recientes, toca el botón de inicio.

Sugerencias de acciones

Android Pie se está volviendo más inteligente y comenzará a sugerirte aplicaciones y acciones para que puedas tomar a lo largo de la interfaz. Por ejemplo, cuando deslizas el dedo hacia arriba en el nuevo botón de inicio (con gestos habilitados, por supuesto) se mostrará una fila de cinco aplicaciones en la parte inferior de la pantalla. Estas aplicaciones son sugerencias basadas en tu uso reciente.

También notarás botones accionables en el cajón de la aplicación para tareas comunes, como abrir una aplicación en una sección específica o iniciar un mensaje de texto a tu novia.

Si consideras que las nuevas funciones son un poco espeluznantes, puedes deshabilitar una o todas ellas. Mantén presionado el fondo de pantalla, luego toca Configuración de inicio. En la página Configuración de inicio, selecciona Sugerencias. Mueve el botón apropiado a la posición 'Desactivado' para Aplicaciones, Acciones y la capacidad de seleccionar texto en las vistas previas de la aplicación en la vista reciente.

No molestar

Parte del programa Wellbeing de Google para ayudar a minimizar las distracciones en tu teléfono consiste en una mejora de la función No molestar en Android Pie.

El uso de No molestar en Android Pie no sólo bloqueará las llamadas y notificaciones cuando el teléfono esté inactivo, sino que bloqueará la pantalla para que no se encienda. Google se refiere a esa nueva característica como "disturbios visuales".

La configuración incluye bloquear la luz de notificación, encender la pantalla y evitar que el teléfono se despierte para recibir notificaciones nuevas cuando la pantalla está apagada.

Cuando la pantalla está encendida, la configuración incluye ocultar los puntos de notificación, bloquear el envío de notificaciones y ocultar la lista de notificaciones.

Puedes personalizar cómo funciona la nueva configuración de no molestar yendo a Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones > No molestar > Bloquear perturbaciones visuales.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 13 de febrero a las 9 a.m. PT con más información sobre Andoid 9.