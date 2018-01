Amazon

Hace poco empecé a practicar yoga. Me gusta, pero no siempre tengo tiempo de ir a una clase. Además, aunque reconozco el valor de un buen instructor, las clases son caras.

Afortunadamente, como suscriptor de Amazon Prime, tengo acceso a una gran cantidad de videos de yoga, lo que de hecho me permite tomar clases gratis por televisión, el teléfono o una tableta.

Y resulta que esa es solamente una de las opciones salutíferas que ofrecen los beneficios de Prime. Echemos un vistazo a cómo tu suscripción puede ayudar a mejorar tu bienestar.

Videos de yoga

Como ya dijimos, pueden encontrar una amplia variedad de videos de yoga en Prime, desde cursos para principiantes hasta otros terapéuticos creados para aliviar dolores del cuello y los hombros.

Sólo tienes que buscar "yoga" en la sección de los videos, y entonces marcar la cuadrícula Prime para que te muestre solamente los que están disponibles con tu suscripción. Al momento de escribir este artículo, había 572.

Videos de ejercicios

The Gymbox

¿Quieres dedicar una hora a una sesión de cardio antes de irte al trabajo? ¿Qué tal algo de kickboxing? ¿Un entrenamiento de intervalos de alta intensidad? ¿Pilates?

Puedes encontrar eso y mucho más en la sección de Ejercicios y Fitness de Amazon, que tiene unos 1,300 videos para clientes de Prime. Un buen lugar para empezar es con The Gymbox, una colección de 18 videos que ofrecen una variedad de ejercicios.

Videos de meditación

Amazon

Naturalmente, hay numerosos apps de meditación, pero si eres nuevo en este campo quizás prefieras algo visual, una oportunidad de ver al guía, la postura correcta y otras cosas.

En Amazon Prime hay más de 2,200 videos de meditación, que van desde sesiones básicas para principiantes hasta otras dirigidas a combatir el estrés o a mejorar el sueño.

Videos de ruido ambiental

¿Te cuesta trabajo dormir? Prueba con uno de los videos de ruido ambiental de Amazon (casi 150 para los suscriptores de Prime), que reproducen sonidos relajantes como de tormentas, olas del mar o un arroyo en el bosque, por lo general con la pantalla negra para que la luz del televisor no te moleste.

Por supuesto, hay muchas otras opciones, sobre todo apps para el teléfono. Pero trasmitir un video al televisor toda la noche es no sólo un despilfarro de electricidad sino también de banda ancha de Internet. Sin embargo, esto es algo que puedes apagar con solamente presionar un botón en el control remoto, y quizás prefieras que el sonido llegue del otro lado de la habitación en vez de la mesa de noche.

Libros y revistas de salud

Amazon

Otra exclusiva de Prime es Prime Reading, que ofrece acceso a una pequeña selección rotativa de revistas digitales, a las que tienes acceso gratuito a través de un app de Kindle o el dispositivo mismo.

Al momento de escribir este artículo, esa selección incluía Cooking Light, Men's Health y Runner's World, que tienen un valor obvio para los se preocupan por su salud.

También hay libros de desarrollo personal, como 52 Small Changes: One Year to a Happier, Healthier You y libros de cocina como But I Could Never Go Vegan!. La biblioteca de Prime Reading tiene cientos, sino miles, de libros dedicados a la salud y el bienestar.