Amazon Prime es mayormente conocido por dos cosas: entregas gratuitas en dos días y un servicio de streaming de video similar al de Netflix. Ambas son características que bien valen la pena, sobre todo si se considera el precio relativamente bajo por una suscripción anual de US$99; sin embargo, la suscripción a Prime te ofrece mucho más que eso.

Aquí te presentamos un vistazo a cada beneficio que incluye la suscripción --junto con algunos servicios de Amazon que quizá creías que estaban incluidos, pero que en realidad generan un costo extra.

La lista completa de beneficios de Prime es sorprendentemente larga, pero empieza con el favorito de todos:

1. Entrega gratuita en dos días [o menos]

UPS

Muchos, si no la mayoría, de los productos físicos que entrega Amazon llegarán a las puertas de tu casa en dos días —al menos si vives en la parte continental de Estados Unidos (con perdón de los hawaianos). Lo que es especialmente notable de esto es que no hay una orden mínima para el envío: Si compras un cable HDMI de US$5 HDMI cable, igualmente llegará en 48 horas; de hecho, los residentes de ciertos códigos postales pueden disfrutar de entregas el mismo día sin cargo extra, siempre y cuando el pedido total ascienda a US$35 o más.

¿No tienes prisa? Muchas veces puedes declinar la entrega de dos días a cambio de crédito que puede aplicarse en compras de productos digitales (libros electrónicos, renta de películas, etcétera). Busca esta opción en la parte de salida de la página, donde selecciones la opción de envío.

2. Entrega gratuita el día del lanzamiento

Supongamos que pides por adelantado un libro de tu autor preferido o alguna novedad tecnológica. Como suscriptor de Prime, recibirás el producto el mismo día del lanzamiento —y no dos días después. Sólo ciertos productos son elegibles, por supuesto.

3. Entrega gratuita de dos horas

Prime Now es un servicio muy local y entrega de abarrotes, restaurantes y otros productos dentro de un lapso de dos horas —o en menos de una hora por un costo extra de US$7.99. En este momento, sin embargo, Prime Now sólo está disponible en un puñado de ciudades.

4. Envío gratuito [o tarifa fija] en abarrotes y artículos para el hogar

Papel de baño, comida para perro, champú, tu cereal favorito —Prime Pantry hará estas entregas (prácticamente cualquier cosa que no requiera refrigeración) de manera gratuita. sin embargo, necesitas hacer una orden de al menos cinco artículos; de lo contrario, se cobra una tarifa fija de US$5.99 por envío.

5. Ofertas de Alexa

¿Tienes algún aparato compatible con Alexa? Puede ser cualquier, desde una Amazon Echo hasta el Dash Wand o una tableta Fire o unTV. De ser así, pronuncia estas palabras mágicas: "Alexa, ¿cuáles son tus ofertas?". Ella recitará una lista de ofertas Prime exclusivas, al azar, haciendo una pausa después de cada una para preguntar si deseas comprarla. Ciertamente no es la manera más eficiente de comprar, especialmente si optas por buscar en línea para asegurarte de que el trato que vas a cerrar es realmente bueno, pero de cualquier modo es una ventaja de Prime.

6. Entrega de restaurantes

Actualmente, Amazon está probando la entrega de restaurantes con la promesa de pedidos fáciles, seguimiento de entregas en tiempo real y sin sobreprecios sobre el menú. Se ofrece en 30 ciudades de Estados Unidos y en 20 más en todo el mundo; usa tu código postal para ver si el servicio está disponible en tu área. de ser así, los suscriptores Prime reciben entrega gratuita dentro de las primeras dos horas luego de haber realizado el pedido.

7. Beneficios de Whole Foods

Getty Images

Luego de la adquisición de dicha cadena de supermercados por parte de Amazon, puedes acceder a ventajas y descuentos exclusivos.

Para empezar, los residentes de Austin, Texas; Virginia Beach, Virginia; Cincinnati y Dallas pueden ahora recibir pedidos de Whole Stores de manera gratuita en dos horas, aunque requiere la membresía de Prime Now. Amazon y Whole Foods planean agregar este servicio en más ciudades durante el año.

Si cuentas con una tarjeta de crédito de Amazon Prime, puedes obtener ahora 5 por ciento de vuelta en cualquier compra en Whole Foods.

Incluso sin la tarjeta ni la membresía Prime Now, los suscriptores de Amazon Prime pueden recibir "descuentos especiales y beneficios en las tiendas", aunque Amazon no ha anunciado aún nada específico en ese sentido.

8. 'Streaming' de video ilimitado

Prime Video es similar a Netflix, ofrece películas, programas de televisión y contenido original. Se puede acceder a él mediante prácticamente cualquier dispositivos móvil y la mayoría de dispositivos y barras de transmisión (la notable excepción es Apple TV). Sin embargo, Prime tiene un gran as bajo la manga: muchos programas de TV y algunas películas se pueden descargar al teléfono o tableta para verlos sin conexión.

9. 'Streaming' de música

Amazon Prime Music permite acceso ilimitado, sin anuncios a una biblioteca musical con 2 millones de canciones. Puedes escucharlas en diversos dispositivos, pero las canciones también pueden ser descargados a tu teléfono para escucharlos sin conexión.

Prime Music no debe confundirse con Amazon Music Unlimited (puedes ver más abajo: "Lo que no está incluido en Amazon Prime"), que ofrece una biblioteca mucho mayor (del tipo de Spotify), pero cuesta extra. Los suscriptores de Prime reciben un descuento, sin embargo.

10. Almacenamiento ilimitado de fotografías

Al igual que Google, Amazon Prime ofrece a sus suscriptores almacenamiento ilimitado para fotos en la nube. Para la mayoría de la gente eso significa usar la aplicación Amazon Drive para cargar imágenes desde teléfonos y tabletas, pero también hay una aplicación de escritorio (para Windows y Mac) donde se pueden archivar las fotos desde el disco duro.

Además, Prime Photos ofrece 5 GB de almacenamiento para documentos y videos.

11. Acceso a Amazon Elements

Creado principalmente para los padres, Elements ofrece diversos productos para bebé que cumplen con diversos estándares de transparencia y calidad.

12. Acceso a Amazon Dash

Probablemente has visto pequeños botones de la marca de Amazon, los cuales te permiten reordenar diversos consumibles (como toallas de papel o detergente para ropa) con solo presionarlos una vez. Cada botón cuesta US$4.99 y cada producto, su precio, pero debes ser suscriptor Prime para usar Dash.

13. Acceso previo a descuentos fugaces

Las llamadas ofertas Lightning de Amazon son descuentos disponibles por tiempo limitado o hasta agotar existencias. Si eres suscriptor Prime, puedes tener acceso a estos descuentos con 30 minutos de antelación en comparación con la gente que no es suscriptora.

14. Un libro electrónico gratis al mes

Como parte de la suscripción Prime, tienes acceso a la biblioteca de préstamos de propietarios de Kindle, que te permite consultar un libro electrónico al mes y leerlo en cualquier lector electrónico o tableta Fire. El truco: esta biblioteca, en particular, ofrece una selección relativamente pequeña; no esperes muchos títulos nuevos ni bestsellers.

15. Un libro electrónico gratis al mes, 2da parte

Rick Broida/CNET

Se llama Kindle First y funciona de la siguiente manera: Cada mes, los editores de Amazon escogen seis libros y le dan a los suscriptores Prime la oportunidad de escoger uno de ellos y leerlo antes del lanzamiento de manera gratuita. Y es para quedártelo; no es un préstamo.

16. Libros y revistas gratis

La nueva herramienta de lectura de Prime se distingue de la biblioteca mencionada en algunos puntos. Primero, no está limitada a Kindle: puedes tener acceso al catálogo de libros electrónicos en teléfonos, tabletas y cualquier otro dispositivo capaz de usar la aplicación de kindle. Segundo, la selección incluye no sólo libros, sino una variante colección de revistas, comics, guías de viaje y más.

17. 'The Washington Post' gratis

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, es dueño del Washington Post, por lo que no debería de ser una sorpresa que haya una oferta en este sentido: una suscripción digital de seis meses, seguida de una cuota de descuento de US$3.99 al mes (normalmente es de US$9.99). Puedes leer el periódico en tu computadora, tableta Fire o cualquier dispositivo donde puedas usar el app del Washington Post (disponible para Android e iOS).

18. Audiolibros gratis

Como el servicio de lectura de Prime pero en audiolibros, canales de sonido de Prime (un valor de US$60 al año, según Amazon) te da acceso ilimitado a una selección de series de audio originales. Sólo toma en cuenta estos sólo se pueden escuchar en streaming; no se pueden descargar para escuchar sin conexión.

19. Twitch sin anuncios

Cualquier gamer conoce perfectamente Twitch, que permite a los usuarios ver y compartir juegos de video. Si vinculas tu suscripción Prime con tu cuenta de Twitch, pueden tener una experiencia sin anuncios, junto con un canal gratis de Twitch al mes y descuentos exclusivos en compra de videojuegos.

20. Chucherías

Amazon Prime te permite agregar suscripciones de video premium —Starz o Showtime entre otros— al Prime Video. (Por desgracia, no obtienes descuentos como si compraras esas suscripciones por separado). Como parte de Amazon Family, puedes obtener un 20% de descuento en compras de pañales a través de Subscribe & Save y un 15% de productos elegibles en tu registro de bebés. Y hablando de familia, puedes extender tu membresía a un adulto adicional que viva en tu casa.

Lo que no incluye Amazon Prime

Estas son muchas ventajas las que incluye Prime. Sin embargo, hay una pequeña cantidad de servicios de Amazon que no están incluidos en la suscripción. Aquí echamos un vistazo a lo que cuesta extra y cuánto extra.

Amazon Fresh

Aunque Prime ofrece entregas de comestibles y locales, Amazon Fresh, actualmente disponible solo en algunas regiones, no cae bajo ese paraguas. El servicio mantiene su propia identidad y promete la entrega el mismo día o al día siguiente de las tiendas de abarrotes locales.

Recientemente, Amazon eliminó la tarifa inicial de US$299 por una suscripción Fresh; ahora cuesta US$14.99 al mes, aunque hay que ser suscriptor Prime para poder acceder a ella. (Eso significa que sigue costando alrededor de US$250 en total para obtener el servicio).

Kindle FreeTime Unlimited

Un servicio de suscripción diseñado expresamente para edades entre 3 y 12 años, FreeTime agrupa aplicaciones para niños, libros electrónicos, juegos, películas, programas de televisión y otros contenidos. Es compatible con Kindle, tabletas Fire y Fire TV, e incluye controles parentales para cosas como establecer límites de tiempo, ajustar filtros de contenido y revisar cualquier foto tomada con la tableta.

No es necesario tener una suscripción Prime para obtener FreeTime Unlimited, pero es más económica: US$2.99 al mes para un niño o US$6.99 al mes para hasta cuatro niños. Si no tienes Prime, el servicio cuesta US$4.99 y US$9.99, respectivamente.

Kindle Unlimited

Kindle Unlimited parece combinar Prime Reading y Audible Channels, juntándolos como un servicio separado e independiente. De este modo, obtienes acceso a una biblioteca limitada de libros electrónicos, revistas y audiolibros desde dispositivos de escritorio y dispositivos móviles.

Sin embargo, las matemáticas no tienen sentido: Kindle Unlimited cuesta US$9.99 al mes, lo mismo que pagarías por una suscripción completa de Amazon Prime.

Music Unlimited

La respuesta de Amazon a Apple Music, Spotify y similares te da acceso a "decenas de millones" de canciones, mucho más de lo que obtienes con Prime Music. Si ya tienes una suscripción Prime, Music Unlimited cuesta US$7.99 mensuales, poco menos de lo que cuesta la competencia. Sin embargo, un plan familiar hace que sea US$14.99 al mes seas suscriptor Prime o no, y eso no representa ningún ahorro sobre la competencia. De hecho, es posible que desees investigar si Amazon Music Unlimited es una buena elección antes de adquirirlo.