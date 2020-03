Cómo devolver pedidos de Amazon: Una guía completa y sencilla

Angela Lang/CNET

Amazon ha construido su reputación haciendo que tus compras en línea sean simples y sencillas, pero no se puede decir lo mismo de su proceso de devolución. Aunque la gran cantidad de opciones con que cuenta Amazon te permite tener una mayor variedad de modalidades para devolver tus compras, la compañía hace complicado el proceso. Puedes estar tentado de dar clic en el primer método de envío que Amazon te ofrece, pero este podría no ser el más conveniente para ti.

Esto se debe a que hace todo lo posible por esconder los métodos de devolución más sencillos y convenientes (y por lo general gratuitos) debajo de otras opciones más costosas o que te tomarán más tiempo.

Puede que los servicios predeterminados de envío de devoluciones de Amazon sean los más convenientes para ti si, por ejemplo, vives cerca de un Kohl's, tiendas que ahora aceptan devoluciones de Amazon (y que además te entregan cupones de Kohl's mientras estás en sus locales). Pero si este no es tu caso, hacer clic accidentalmente en esa opción solo agregará una tarea más a tu lista de pendientes.

Ahora bien, si prefieres devolver los artículos a Amazon de la misma manera en que los ordenaste, es decir, sin tener que caminar más allá de la puerta de entrada de tu casa, te explicamos a continuación la manera más rápida, sencilla y (a menudo) gratuita de enviar artículos de vuelta a Amazon.

Lee más: Ofertas ocultas de Amazon: Este truco te ayuda a ahorrar todo el año

Kohl's

Da una razón, no una excusa

Lo primero que Amazon te preguntará una vez que inicies el proceso de devolución es el motivo por el que estás devolviendo el producto. Es importante que seas lo más honesto y preciso posible. Amazon, así como sus vendedores externos, querrán revender la mercancía que se encuentra en buen estado de funcionamiento (como lo hace Amazon a través de sus Amazon Warehouse Deals). Tus artículos serán verificados de acuerdo con la razón que des para devolverlos.

Clasificar de manera errónea una devolución no solo puede tener repercusiones negativas en tu cuenta de Amazon (se sabe de casos en los que la compañía ha prohibido las ventas a compradores que hacen un mal uso del proceso de devolución), sino que además puedes terminar pagando el costo del envío cuando no es necesario.

Por ejemplo, si seleccionas "No longer needed" (Ya no les necesario) de manera predeterminada, es posible que te cobren por la devolución. Pero si tu motivo de devolución es más específico, es posible que no.

Estas son todos los motivos de devolución entre los que Amazon te permite elegir, así como una breve descripción de lo que significa cada uno:

No longer needed (Ya no es necesario): cambiaste de opinión y ya no quieres el artículo.



(Ya no es necesario): cambiaste de opinión y ya no quieres el artículo. Bought by mistake (Fue comprado por error): presionaste accidentalmente Buy it Now (Comprar ahora) u olvidaste eliminar un artículo de tu carrito antes de pagar.

(Fue comprado por error): presionaste accidentalmente (Comprar ahora) u olvidaste eliminar un artículo de tu carrito antes de pagar. Better price available (Hay un mejor precio disponible): encontraste el mismo artículo (por ejemplo, en Walmart) por menos de lo que pagaste en Amazon.

(Hay un mejor precio disponible): encontraste el mismo artículo (por ejemplo, en Walmart) por menos de lo que pagaste en Amazon. Inaccurate website description (La descripción en el sitio web es inexacta): por ejemplo, la foto muestra un artículo de color azul intenso, pero el que recibiste es celeste claro. Esta opción es similar a "Wrong ítem was sent" (Se envió un artículo incorrecto), pero distinta (ver más abajo).

(La descripción en el sitio web es inexacta): por ejemplo, la foto muestra un artículo de color azul intenso, pero el que recibiste es celeste claro. Esta opción es similar a "Wrong ítem was sent" (Se envió un artículo incorrecto), pero distinta (ver más abajo). Item defective or doesn't work (El artículo está defectuoso o no funciona): puede que el artículo esté roto o simplemente no haga aquello para lo que fue diseñado (por ejemplo, un abrelatas que gira pero no corta la tapa).

(El artículo está defectuoso o no funciona): puede que el artículo esté roto o simplemente no haga aquello para lo que fue diseñado (por ejemplo, un abrelatas que gira pero no corta la tapa). Product damaged, but shipping box OK (El producto está dañado, pero la caja de envío está en buenas condiciones): la caja no está abollada, cortada ni rayada, pero el artículo en su interior presenta daños en su apariencia o funcionamiento.

(El producto está dañado, pero la caja de envío está en buenas condiciones): la caja no está abollada, cortada ni rayada, pero el artículo en su interior presenta daños en su apariencia o funcionamiento. Item arrived too late (El artículo llegó demasiado tarde): el artículo se entregó después de la fecha de entrega garantizada y no llegó a tiempo para, por ejemplo, un cumpleaños.

(El artículo llegó demasiado tarde): el artículo se entregó después de la fecha de entrega garantizada y no llegó a tiempo para, por ejemplo, un cumpleaños. Missing or broken parts (Hay piezas faltantes o rotas): es similar a "El artículo está defectuoso o no funciona", pero no se aplica al artículo en sí, sino a los aditamentos, etc., que vienen con él.

(Hay piezas faltantes o rotas): es similar a "El artículo está defectuoso o no funciona", pero no se aplica al artículo en sí, sino a los aditamentos, etc., que vienen con él. Product and shipping box both damaged (El producto y la caja de envío están dañados): en algún punto entre el momento del embalaje y la llegada a tu puerta, el paquete fue maltratado y el producto llegó roto.

(El producto y la caja de envío están dañados): en algún punto entre el momento del embalaje y la llegada a tu puerta, el paquete fue maltratado y el producto llegó roto. Wrong item was sent (Se envió un artículo incorrecto): en el caso de que hayas recibido un artículo completamente distinto al que pediste, y no solo porque el tamaño, la forma o el color no sean los que seleccionaste (consulta la opción "La descripción en el sitio web es inexacta").

(Se envió un artículo incorrecto): en el caso de que hayas recibido un artículo completamente distinto al que pediste, y no solo porque el tamaño, la forma o el color no sean los que seleccionaste (consulta la opción "La descripción en el sitio web es inexacta"). Received extra item I didn't buy (Recibí un artículo adicional que no compré): se empaquetó algo adicional con su pedido y te sientes en la obligación de devolverlo.

(Recibí un artículo adicional que no compré): se empaquetó algo adicional con su pedido y te sientes en la obligación de devolverlo. Didn't approve purchase (No aprobaste la compra): alguien de tu familia (uno de tus hijos, tu cónyuge) o un amigo (por ejemplo, dejaste abierta tu sesión de inicio de Amazon en su computadora) ordenó algo y te lo cobraron a ti.

Angela Lang/CNET

Dile a Amazon dónde quieres tu reembolso

A continuación, debes elegir cómo deseas que te devuelvan tu dinero. La forma más rápida es recibir un crédito en tu cuenta de Amazon, que el minorista en línea emitirá tan pronto como UPS ingrese tu devolución a su sistema. Pero en este caso estás obligado a gastar el dinero en Amazon.

También puedes recuperar los fondos en tu tarjeta de débito o crédito. Pero aunque Amazon emitirá el reembolso tan pronto como UPS tenga tu paquete de devolución, el dinero puede demorar entre tres y cinco días hábiles en aparecer en tu cuenta.

Sin embargo, no importa qué camino tomes, aún tendrás que decidir exactamente cómo quieres devolver el artículo.

No aceptes simplemente el método de envío predeterminado

Cuando Amazon te pide que selecciones un método de envío de devolución, Kohl's Dropoff (Entrega en una tienda Kohl's) es casi siempre la opción preseleccionada, pero no siempre es la que deseas (a menos que necesites ir a Kohl's de todos modos).

Para acceder a la opción UPS Pickup (Recogida de UPS), debes desplazarte hacia la parte inferior y tal vez incluso hacer clic en un enlace que diga algo como 2 other return options (otras 2 opciones de devolución).

Cuando finalmente veas la opción UPS Pickup (Recogida de UPS), el costo que se muestra debe ser $0.00 (a menos que hayas elegido uno de los motivos de devolución por los que Amazon cobra, en cuyo caso la tienda descontará aproximadamente US$6 de tu reembolso). Toca o haz clic en UPS Pickup (Recogida de UPS) y luego selecciona Confirm Your Return (Confirmar tu devolución).

Un dato curioso: la mercancía que ordenas a través del asistente digital Alexa de Amazon incluye devoluciones gratuitas independientemente del motivo.

Reproduciendo: Mira esto: 5 beneficios ocultos de Amazon Prime

Lo único que te falta ahora es empacarlo todo y dejarlo fuera

Sigue las instrucciones de Amazon: probablemente todo lo que tengas que hacer es imprimir un recibo y colocarlo en el paquete junto con tu devolución.

Sella bien la caja con cinta adhesiva (e incluso cubre con cinta adhesiva la etiqueta de devolución, para que no se dañe), luego coloca el paquete cerca de tu puerta principal para que no se te olvide dejarlo afuera el siguiente día hábil.

Incluso puedes configurar un recordatorio en tu teléfono o con Alexa o Google Assistant para no olvidarlo.

Si olvidas dejar tu devolución fuera de casa, en el mejor de los casos, UPS te dejará una nota e intentará pasar por ella dos veces más. En el peor de los casos, el conductor de UPS dejará una etiqueta prepaga de correo que tendrás que colocar tú mismo en el paquete, y luego deberás llevarlo a la UPS Store o lugar de entrega de UPS más cercano.

Mucha suerte con tus devoluciones.