Ahorra en Netflix, Amazon Video, HBO y Spotify con estas tarjetas de crédito

A medida que la televisión por streaming va ganando popularidad, cada suscripción adicional termina afectando tu billetera.

Veamos. US$13 por Netflix, US$6 por Hulu y US$15 más por HBO —suponiendo que no lo canceles ahora que terminó Juego de tronos—, pueden sumar en una cantidad importante. Y con el próximo lanzamiento de nuevos servicios como Disney Plus, WarnerMedia y Apple TV Plus, quienes han dejado atrás el cable tendrán más razones para gastar unos dólares adicionales cada mes.

Una excelente manera de ahorrar es simplemente cambiar la tarjeta de crédito que utilizas para pagar por servicios de streaming. Los ahorros consisten en reembolsos: básicamente, es como si te regalaran dinero cada vez que te cobran por una suscripción.

Las tarjetas Apple Card (disponible recién desde este verano), Amazon Prime Visa, American Express' Blue Cash Preferred (enlace en inglés) y Uber Visa ofrecen reembolsos por servicios selectos de streaming de video y música. Veamos cómo se comparan.

Comparación de las cuatro tarjetas

American Express' Blue Cash Preferred Amazon Prime Rewards Visa Signature Apple Card Uber Visa Comisión anual US$95 Ninguna Ninguna Ninguna Oferta de streaming 6% de reembolso en servicios de streaming selectos. 5% de reembolso en compras de Amazon Prime, incluyendo canales de Prime Video. 3% de reembolso en compras de Apple, incluyendo canales de Apple TV y suscripciones a través de iTunes. 2% de reembolso en todas las compras en línea, incluyendo servicios de streaming.

¿Cuál me conviene más?

Mientras más suscripciones elegibles tengas, mayor será tu ahorro, pero la cantidad dependerá de cómo pagues por ellas. Algunas tarjetas no ofrecen reembolsos por ciertos servicios; por ejemplo, no hay un descuento del 5% en Netflix con la tarjeta Amazon Prime. En esos casos, los servicios que tengas solo reciben el 1% de reembolso regular que ofrece la tarjeta.

La tarjeta Amex Blue Cash es la más versátil , ya que funciona con casi todos los principales servicios de streaming (incluido Netflix) y su reembolso del 6% es el más alto de las cuatro que comparamos. Sin embargo, para acceder al ahorro tienes que pagar su tarifa anual de US$95. Esto puede resultarte más fácil si pagas por muchas suscripciones, en especial las más costosas, como las de streaming de TV en vivo



Para maximizar tu ahorro utilizando el 5% de reembolso de la tarjeta Amazon Prime, debes estar suscrito a servicios como HBO, Starz y MLB.TV a través de Amazon Prime Video Channels. Y si bien debes ser miembro de Amazon Prime, obtienes un reembolso del 5% del cargo anual de US$119 si lo pagas con esta tarjeta.

Para maximizar tu ahorro utilizando el 3% de reembolso de la Apple Card, debes estar suscrito a los servicios de Apple (como Apple Music e iCloud), así como a HBO, Showtime, y otros, a través de la nueva función de "canales" de la aplicación Apple TV

Entre las tarjetas que no cobran una comisión anual está la de Uber. Su reembolso del 2% es aplicable a numerosos servicios sin necesidad de contar con suscripciones de "canales", por lo que es una buena elección como tarjeta de compras en línea de uso diario. Pero la tasa de su reembolso, de tan solo un 2%, hace más difícil acumular ahorros.

Tu elección de tarjeta también dependerá de qué otras cosas compras con ella además de servicios de streaming.

La tarjeta American Express te ofrece un 6% de reembolso en comestibles (abarrotes) y un 3% en combustible, por ejemplo, lo que puede contribuir bastante a compensar su comisión anual. Los miembros de Amazon Prime que son compradores frecuentes en Amazon.com probablemente se beneficien al usar la tarjeta Prime y al cambiar servicios como HBO o Showtime a los "canales" de Prime Video. Lo mismo ocurre con quienes disfrutan del sistema de Apple, utilizan Apple Music e iCloud, y no les importa pagar por HBO, Showtime o Starz a través de Apple TV.

A continuación, te damos más detalles sobre las cuatro tarjetas que comparamos.

American Express' Blue Cash Preferred

American Express

A principios de este mes, una actualización en la tarjeta de AMEX (cuya comisión anual es de US$95) le agregó una nueva ventaja, además del 6% de reembolso en supermercados de los EE.UU. (por un monto máximo de US$6,000) y el 3% de reembolso en tránsito (que incluye estaciones de servicio, transporte compartido y estacionamientos): un 6% de reembolso en "suscripciones de streaming selectas en los Estados Unidos".

Muchos de los servicios de streaming de video más populares son elegibles, entre ellos HBO Now, Netflix, Hulu, Showtime y Prime Video, así como los servicios de televisión en vivo de DirecTV Now, Sling TV, Hulu con Live TV y YouTube TV.

Por su parte, quienes utilizan servicios de streaming de música como Amazon Music, Apple Music, iHeartRadio, Spotify, Pandora y YouTube Music Premium, también son elegibles; así como quienes están suscritos a servicios de contenido deportivo como ESPN+, MLB.TV, NBA League Pass y NHL.TV; e incluso los usuarios de Kindle Unlimited de Amazon.

Las suscripciones que no aparecen en la lista de American Express, como Amazon Prime, iCloud y PlayStation Vue, no son elegibles para el reembolso.

Aunque un 6% no parece mucho, si pagas US$12.99 al mes por Netflix, US$9.99 por Spotify Premium y US$14.99 por HBO Now, un simple cambio de tarjeta podría devolverte más de US$27 por año.

Los ahorros son aún mayores si utilizas un servicio de streaming de TV como YouTube TV o DirecTV Now, cada uno de los cuales cuesta desde aproximadamente US$50 al mes. Suponiendo que pagues por uno de ellos y por Spotify, ahorrarías más de US$43 al año.

Y si bien esto no cubre la comisión anual de US$95, también hay que tomar en cuenta en el cálculo los otros beneficios de AMEX para ahorro en comestibles y tránsito. Además, los nuevos usuarios recibirán un reembolso de US$250 si gastan US$1,000 con la nueva tarjeta en los primeros tres meses.

Amazon Prime Rewards Visa Signature

Amazon

Amazon Prime Visa no cobra una comisión anual por la tarjeta y ofrece un reembolso del 5% en todas las compras realizadas en Amazon para los miembros Prime. Esto es válido no solo para el pago de la cuota anual de membresía Prime (US$119) sino también con Prime Video Channels, el servicio de Amazon que te permite suscribirte directamente a "canales" como HBO, Showtime, Starz, CBS All Access, MLB.TV y casi 100 más.

Aunque este grupo excluye a algunos pesos pesados como Netflix y Spotify, suponiendo que ya estás pagando por Amazon Prime, el no contar con una comisión anual aumenta el potencial de ahorro.

Los precios de Prime Video Channels por HBO (US$14.99 al mes), Starz (US$8.99 al mes) y Showtime (US$10.99 al mes) son idénticos a los de las aplicaciones independientes como HBO Now, y similares a los que ofrecen las compañías de cable. Si ya pagas por Prime y HBO, por ejemplo, hacerlo a través de Amazon te ahorrará aproximadamente US$14.94 al año, casi el costo de un mes de HBO.

Recuerda, además, que todas las compras que hagas en Amazon o Whole Foods pueden generarte un 5% de reembolso, y un 2% de reembolso en el caso de estaciones de servicio, restaurantes y farmacias.

Amazon también incluye una tarjeta de regalo de US$70, una vez aprobada tu tarjeta.

Apple Card (disponible este verano)

Katie Conner/CBS Interactive

De manera similar a Amazon, Apple ofrece un 3% de reembolso por las compras realizadas directamente desde Apple. Esto incluye las compras en tiendas físicas como la Apple Store, el sitio web de Apple, Apple Music, suscripciones de iCloud, compras de apps, compras dentro de aplicaciones, iTunes y más.

Apple confirmó a CNET que la Apple Card también hará reembolsos por los canales de Apple TV. Al igual que en el caso del servicio Amazon Prime Video Channels, los canales de Apple TV incluyen HBO, Showtime, Starz y más, todos ellos servicios disponibles en la aplicación de Apple TV, compatible con iOS, Apple TV y ciertos nuevos modelos de televisor de Samsung, y próximamente con otras plataformas como Roku y Amazon Fire TV.

El precio de esos servicios suele ser el mismo que en cualquier otro lugar, por lo que suscribirse a los canales HBO, Showtime y Starz de Apple TV te ahorrará US$12.60 por año.

Una excepción notable es YouTube TV, que tiene un costo de US$55 al mes por suscripciones hechas desde dispositivos iOS y US$50 al mes si te registras en cualquier otro lugar (Apple cobra un porcentaje por las suscripciones hechas a través de aplicaciones iOS).

La Apple Card no cobra una comisión anual y el reembolso de dinero es diario y no mensual, a diferencia de las tarjetas de crédito tradicionales. Las compras que realices con Apple Pay también te generan un 2% de reembolso.

Un par de advertencias sobre la Apple Card: necesitas tener un iPhone, y la tarjeta no estará disponible hasta el verano.

Uber Visa

Uber

Con un 2% de reembolso en compras en línea, la tarjeta de crédito de la marca Uber es otra opción para quienes buscan ahorrar en servicios de streaming sin contratar una tarjeta con comisión anual.

Netflix, HBO Now y DirecTV Now son algunos de los servicios de video elegibles para el reembolso, al igual que las suscripciones a Spotify, Apple Music, Amazon Music, Pandora y Sirius XM.

Además de los descuentos por streaming, la tarjeta de Uber también te ofrece un 2% de reembolso en compras en línea a minoristas como Amazon, Best Buy, Walmart; servicios en línea como Instracart, Shyp o Angie's List; tiendas digitales como iTunes y Google Play; así como aplicaciones de transporte compartido como Uber.

Otros beneficios de la tarjeta incluyen un 4% de descuento en comidas (incluido UberEats) y un 3% de descuento en hoteles y pasajes aéreos. Si gastas US$500 o más en los primeros 90 días, recibirás un reembolso de US$100.

Independientemente de la tarjeta que elijas, la buena noticia es que hay muchas opciones nuevas para ayudarte a ahorrar dinero en servicios de streaming.