Cómo enviar un texto de emergencia al 911 para pedir ayuda

Jason Cipriani/CNET

Llamar al 911 es la mejor manera de pedir ayuda en una situación de emergencia, pero si no puedes marcar o hablar, quizá lo mejor sea enviar un mensaje de texto. En 2014, las estaciones de policía en todo Estados Unidos empezaron a lanzar el programa Text-to-911 (Envía un mensaje de texto al 911), el cual le permite a la gente en problemas enviar un mensaje en lugar de hacer una llamada.

Ya sea que no puedas hacer ningún ruido porque no quieras ser descubierto por un intruso, tengas una discapacidad que te impida comunicarte con un operador o bien tengas una mala recepción de señal telefónica que te impida llamar, el programa Text-to-911 es una herramienta importante que debes tener siempre en mente.

Aquí te mostramos lo que tienes que saber si alguna vez tienes que enviar un mensaje de texto al 911 para pedir ayuda. Esa es una de muchas formas en que tu teléfono puede salvarte la vida.

¿Qué es Text-to-911?

Text-to-911 te permite enviar un mensaje de texto, como los que le envías a amigos o cualquier persona, pero para quienes atienden emergencias en tu comunidad.

¿Necesito hacer algo especial para enviar un texto al 911?

No. Simplemente necesitas crear un nuevo mensaje de texto en la aplicación de mensajería de tu teléfono, pones 911 como destinatario, escribes el mensaje y le das enviar.

¿Debería enviar una foto de la situación?

No. Los sistemas de mensajería que utilizan los operadores no son como los de tu teléfono y no pueden recibir mensajes grupales, fotos ni videos. Para asegurarte de que el operador entienda tu mensaje evita usar emoji ni abreviaturas de ningún tipo. Escribe todo.

¿El programa Text-to-911 funciona donde vivo?

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) lleva registro de diversas jurisdicciones en todo el país donde funciona el programa en una lista que se actualiza cada mes y está disponible como documento de Excel, así que puedes buscar tu ciudad o condado con un par clics.

Sarah Tew/CNET

¿Qué tipo de información debo incluir al enviar un texto a la policía?

Siendo que el operador depende solo de la información que tú le envíes en el texto, intenta incluir tanta información como puedas en tu primer mensaje. Algunos operadores recibirán tu ubicación con el primer mensaje de texto, mientras que otros quizá no reciban esa información, dependiendo del equipo que tengan.

Por esa razón, es buena idea incluir tu ubicación junto con alguna intersección o referencia cercana y el nombre del edificio, parque o negocio en donde estás. Además, explica cuál es la situación, si alguien está herido, si hay armas involucradas y ese tipo de cosas.

Intenta incluir cuanta información te sea posible en un solo mensaje para ahorrar tiempo y así evitar que la pantalla de tu teléfono se encienda en repetidas ocasiones en caso de que sea una situación en la que debas permanecer escondido.

Un ejemplo de un mensaje útil podría ser: "Ayuda, alguien entró a mi casa en el 123 de Main Street. Estoy escondido en el clóset del piso de arriba, no puedo hablar por teléfono".

De acuerdo con la oficina de la policía del Condado Pueblo, no es poco común que los operadores de emergencia respondan al primer mensaje preguntando el nombre a quien escribe para llamar de ser posible. Incluir en el mensaje el hecho de que no puedes hacer una llamada de voz en el primer mensaje podría eliminar mensajes innecesarios entre tú y el operador, lo que ahorraría tiempo valioso.

¿Qué pasa si tu mensaje no llega a su destino?

Si estás en un área donde el programa Text-to-911 no está disponible, recibirás un mensaje de vuelta informándote que debes llamar al 911. Dependiendo de la situación, si tienes tiempo, envía un mensaje al 911 y a un contacto de emergencia que tengas en caso de que el programa no esté disponible. Tu contacto podría ser capaz de hablar con las autoridades por ti.

¿Cómo puedo saber más del programa Text-to-911 donde vivo?

Si tienes más preguntas, la FCC es una buena fuente de información sobre Text-to-911, o bien, puedes intentar buscar en Internet algo específico en tu condado o ciudad (un ejemplo de búsqueda podría ser: "El Paso County text to 911") para ver si las autoridades locales cuentan con prácticas recomendadas específicas.

Como siempre, intenta guardar la calma y estate pendiente de tus alrededores, y haz de la seguridad una prioridad.

Reproduciendo: Mira esto: De la censura en Irán a la Sierra de Oaxaca