7 trucos y consejos de edición que Instagram oculta

Aún no lo sabes, pero hay mucho más que puedes hacer en tu Instagram, además de elegir un filtro para tu foto y publicarla. Aquí te compartimos siete formas para mejorar el aspecto de tus fotos con los filtros y las herramientas de edición que tiene Instagram.

1. Da un toque para comparar el filtro con la original

¿Mejor o peor? Piensa en las pruebas oculares cuando tu doctor sigue probando lentes sobre tu cara hasta averiguar si las letras son más claras o más borrosas. Así, compara rápidamente los efectos de un filtro con tu foto original tocando en la vista previa. Sólo mantén el dedo hacia abajo para ver la original. Quita tu dedo y regresarás a ver lo que el filtro hace.

2. Reduce el efecto del filtro

Los filtros no tienen que ser una imposición de todo o nada. Si encuentras un filtro que te gusta pero su efecto es demasiado fuerte para ti, puedes ajustarlo. Cuando selecciones un filtro, toca la pequeña imagen miniatura debajo de la vista previa y podrás usar un control que se desliza para ajustar la intensidad de su efecto.

Matt Elliott/CNET

3. Reorganiza y elimina los filtros



Instagram tiene 40 filtros. Apuesto a que no usas más de 10 o 15 con regularidad. En serio ¿cuándo fue la última vez que usaste el Toaster, 1977 o Kelvin? Para los filtros que no usas o que no usas regularmente, puedes ocultarlos o moverlos al final de la línea para que puedas ver primero tus favoritos. Para acomodar tu alineación de filtros, elige una foto para publicar y luego desliza sobre todas las opciones de filtros hacia la derecha y elige el ícono de Administrar. Aquí puede arrastrar y soltar para reordenarlos o tocar la marca de verificación a la derecha para ocultar los que no usas o quieres que desaparezcan.

Matt Elliott/CNET

4. Aplica filtros a fotos individuales en tu álbum



Si estás cargando varias fotos en un álbum de Instagram, toca para elegir un filtro debajo de las fotos seleccionadas y se aplicará a todas ellas. Si deseas elegir un filtro diferente para cada foto (y hacer otras ediciones), debes tocar en cada foto para abrir los filtros y editar con las herramientas para aplicar el cambio sólo a esta foto.

5. Toca para ediciones menores

Después de elegir un filtro, me gusta saltar a la pantalla de Editar para Ajustar, dar Brillo, Contraste, Iluminaciones y Sombras, etc. Esas son las ediciones de referencia, en donde se pueden aplicar los efectos ocasionales como el Vignette o el diorama. Puedes arrastrar el círculo deslizante desde cualquiera de las herramientas de edición para ajustar tu efecto, pero a veces cuando sueltas el dedo, el control deslizante se mueve desde el número que tenías configurado. Para ediciones más finas, simplemente toca hacia la izquierda o hacia la derecha del círculo en el control deslizante ––cada vez que lo tocas se mueve un número.

6. Mantén el registro de tus ediciones

Si realmente te clavas en la edición de una foto y no recuerdas cuál de las herramientas de edición ya utilizaste, hay una manera fácil de mantener el registro. Instagram coloca un pequeño punto gris debajo de cualquier efecto de edición que ya hayas aplicado en tu foto.

Matt Elliott/CNET

7. No olvides el Lux

Además de los filtros y las herramientas de edición de Instagram, hay otra herramienta que podrías estar pasando por alto. No se encuentra en las secciones de Filtro o Edición en la parte inferior de tu teléfono, sino encima de tu vista previa de la foto. Toca el ícono del sol que está arriba de tu foto para activar un deslizador para el Lux. Puedes ayudar a equilibrar una exposición desigual y agregar detalles en áreas que son demasiado oscuras o demasiado claras.