7 consejos para mejorar tu vuelo

¡Felicidades! ¿Te vas de vacaciones? Te esperan cosas divertidas, pero primero debes tomar un vuelo a tu lugar de destino. Para algunos de nosotros, volar puede ser divertido. Sin embargo, también puede ser estresante y simplemente terrible. La clase económica incluye asientos muy incómodos y comida desagradable (si es que la incluye). Durante un viaje largo, esa combinación podría ser desastrosa.

Kent German/CNET

A pesar de todo, hay cosas que puedes hacer para que tu viaje sea más agradable. Es cierto que volar en primera clase te podría haber evitado todos estos problemas, pero existen opciones más económicas para que llegues de buen humor a tu lugar de destino. Una vez hayas comprado tu boleto y hayas empacado tu maleta, esto es lo que puedes hacer.

Elige tu asiento

De tu asiento depende qué tan agradable sea tu vuelo. Si es un viaje corto, quizás puedas aguantar. Pero para viajes de más de dos horas es importante que escojas bien tu asiento, porque nadie quiere estar en el asiento de la mitad o separado de su pareja.

Andrew Hoyle/CNET

La página Web SeatGuru.com es un buen lugar para empezar. Este sitio reseña los planos de asiento de todas las aeronaves de las principales aerolíneas del mundo. Debes estar atento a esto:

La descripción de cada asiento, el ancho (la distancia entre los dos reposabrazos) y la distancia entre los asientos. Entre más altos los números, mejor el asiento. Pero recuerda, el espacio entre cada asiento no es lo mismo que el espacio que tienes para tus piernas.

Qué tan cerca estás del pasillo o baño.

Si tu fila tiene ventanas.

Si hay equipos de video en el asiento de al frente (te quitarán espacio para las piernas).

También considera el estilo de asientos de la aerolínea, el cual puede cambiar entre aviones similares. Si viajas con otras personas, piensa cuál es la mejor forma para que se sienten juntos. Quizás una familia de cuatro prefiera los cuatro asientos del medio de una aeronave grande. Si eres una pareja, sentarse en el pasillo puede ser más cómodo que sentarse con un extraño en una fila de tres. Hay muchas posibilidades, así que puedes planear para que no tengas que estar buscando asientos después de abordar.

Kent German/CNET

Si tienes la opción de elegir tus asientos, te recomiendo lo hagas aunque tengas que pagar cargos adicionales. Normalmente elijo el primer asiento o la salida de emergencia, ya que tienen más espacio. Un aspecto negativo de estos asientos, es que no podrás reclinarte y los reposabrazos no se pueden mover. Tampoco tienen espacio para almacenar equipaje en el asiento del frente por cuestiones de seguridad.

Los asientos adelante de las alas y de los motores tienden a ser zonas más calladas, mientras que en los asientos traseros hay más ruidos y pueden hacerte sentir más estrecho por las curvas del fuselaje. Si vuelas un Airbus A380 o Boeing747 y te puedes sentar en la sección de arriba, elige hacerlo. Así podrás disfrutar de un área más tranquila y tendrás mejor almacenamiento al lado de tu asiento. El segundo piso es simplemente increíble.

Kent German/CNET

Llega temprano al aeropuerto

Siempre prefiero llegar al aeropuerto temprano para estar relajado y poder comer y beber algo. También me gusta observar aviones.

Te recomiendo llegar temprano si eres un viajero nervioso o simplemente te molesta volar. Siéntate, relájate y lee. Mark Vanhoenacker, piloto de un Boeing 747 para British Airways y autor del libro Skyfaring, tiene ls misma recomendación. Vanhoenacker dice: "Pasa por seguridad, cómprate una botella de agua y observa los aviones... Puedes pensar y mirar: 'Este avión me llevará a Rio esta noche'". Aunque viajar puede ser agobiante, es increíble que podamos hacerlo.

Las salas de las aerolíneas te permiten relajarte en un ambiente más tranquilo. Si aún no tienes acceso a estas salas o no vuelas en clase ejecutuva, puedes comprar el pase de un día con efectivo o millas de viaje. Algunos aeropuertos tienen salas de terceros en las que puedes comprar un pase de acceso por unas cuantas horas. Revisa si puedes comprar el acceso por anticipado antes de que llegues al aeropuerto.

Sigue las reglas de la TSA

Antes de que te relajes, debes saber cuáles son los procedimientos en el puesto de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte. Debes sacar tu computador portátil, vaciar tus bolsillos y botar los líquidos. Si tienes una bolsa plástica con tus artículos personales, debes asegurarte de que esté en un lugar fácil de acceder y no al fondo de tu maleta. De esta manera no tendrás que hacerlo en medio de la fila. Te digo esto porque sé que la TSA puede volverte loco. Si eres un viajero frecuente, puedes registrarte para el programa de TSA Pre para evitar las largas filas. Para los viajeros internacionales, el programa de Global Entry es el ideal para poder agilizar los procesos de inmigración.

Para los retrasos

Los retrasos por clima, daños mecánicos o retrasos de los pilotos pueden ocurrir. Son terribles, pero es mejor estar preparado.

Empieza por revisar el estado de tu vuelo 24 horas antes de tu viaje. Si tu viaje es en la tarde y para el mediodía ya está retrasado, debes pensar en cambiar tu vuelo y hotel. No solo hay más probabilidad de que puedas hacer nuevos planes si haces cambios temprano, sino que también evitarás la espera que traen los retrasos. Recuerda, tu aerolínea puede cambiar tu boleto automáticamente. Debes conocer cuáles son tus derechos y si puedes recibir alguna compensación. Las reglas varían por país.

Si prefieres quedarte con el vuelo original, te recomendamos que llegues al aeropuerto a tiempo. Los retrasos pueden cambiar sin que se te informe. Si los retrasos ocurren después de que llegues al aeropuerto, puedes calcular cuál será tu hora de partida viendo cuándo llegará tu avión.

Una vez aterrice, lo hayan limpiado y puesto combustible, estarás listo para salir. Si no tienes a quién preguntarle esta información, puedes revisar la aplicación móvil de la aerolínea u otras aplicaciones de terceros. También puedes ver los monitores de la terminal del aeropuerto para ver cuándo despegará tu vuelo. Debes tener en cuenta que los vuelos de las horas de la mañana son menos propensos a retrasos. Sin embargo, viajar a esa hora no siempre es posible.

Kent German/CNET

Reservar un vuelo de nuevo

Si necesitas volver a reservar tu vuelo, no vayas a la estación de servicio al cliente de la aerolínea. Mejor llama a la línea del servicio al cliente, utiliza el app de la compañía o algún quiosco de servicio. Hace algunos años, me cancelaron mi vuelo de San Francisco hacia Maui mientras estábamos en la pista listos para despegar. Llamé a la aerolínea desde el avión y conseguí un vuelo a Maui antes de llegar a la puerta de embarque. Mientras que todos los pasajeros estaban haciendo fila, yo estaba disfrutando una bebida. Cuando debas cambiar tu reservación, averigua todas tus opciones. Los funcionarios de la aerolínea no te las ofrecerán sin que se lo pidas.

Finalmente, no desahogues tu estrés y frustración con el personal de la aerolínea. Si los retrasos están causando caos en el aeropuerto, seguro los trabajadores también están teniendo un mal día. Sé amable y no grites ni insultes a nadie. Puedes ser firme si se requiere, pero no olvides el poder que tienen los funcionarios de la aerolínea. Si tienes una actitud negativa, no te ayudarán. Si eres amable, quizás te colaboren o den algún incentivo. Cuando te ofrecen compensaciones para tomar un vuelo más tarde, puedes pedir más pero de una manera amable.

Kent German/CNET

Al abordar el avión

No seas una de esas personas que se para enfrente de la puerta de abordaje con demasiada anticipación. No hay necesidad de que hagas esto, en serio. Siéntate, espera y sé paciente hasta que te llamen.

Cuando sea tu turno de abordar el avión, sé lo más eficiente que puedas. Ingresa al avión y saluda al asistente de vuelo. Después, encuentra tu asiento, guarda tu equipaje y siéntate. Si necesitas buscar algo en tu mochila, no te quedes en el pasillo. Recuerda que hay una línea de pasajeros detrás tuyo. Entre más rápido te sientes, más rápido saldrá tu vuelo. Durante un vuelo de Creta a Munich, vi cómo un grupo de pasajeros abordó un Airbus A320 en 20 minutos. Fue un día maravilloso.

Con respecto al equipaje, obedece todas las restricciones y reglas de la aerolínea. Te entiendo, ya que los cargos adicionales son muy fastidiosos. Por esto prefiero llevar equipaje en la cabina. Guarda tu equipaje cerca de tu asiento y asegúrate de guardar los artículos pequeños debajo del asiento. Si llegas tarde y te ofrecen aforar el equipaje sin ningún costo, hazlo. Sin embargo, lo mejor es que registres tu equipaje en el quiosco de servicio de la aerolínea. De esta manera te aseguras de que tu equipaje sí aborde el avión.

En el avión

Una vez estés en tu asiento, ya estás listo para el viaje. Ahora tendrás que buscar cómo pasar el tiempo del vuelo. Afortunadamente, ya no tienes que atenerte a las películas que presente la aerolínea. Ahora puedes ver películas en las pantallas que se encuentran en el asiento de enfrente. También puedes llevar tus dispositivos. Sin embargo, si EE.UU. y otros países prohíben las computadoras portátiles, tus opciones serán más limitadas.

Kent German/CNET

Si prefieres ver el contenido de la aerolínea, investiga qué tendrán disponible. Revisa el sitio en línea de la aerolínea para saber si tendrás una pantalla en tu asiento. En los aviones recientes, como el Boeing 787 Dreamliner o Airbus A350, será más probable que haya mejoras en la cabina, asientos más cómodos y mejor tecnología.

También debes considerar:

Ten cuidado con los vuelos operados por dos aerolíneas, ya que el servicio puede cambiar.