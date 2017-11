5 maneras para seguir aprovechando ofertas después del Cyber Monday

Si por algún motivo te perdiste las ofertas de toda la semana previa al Black Friday, los grandes descuentos del fin de semana y el Cyber Monday, no te preocupes. Aún no se acaban las ofertas de la temporada.



Aquí te presentamos cinco maneras en que puedes seguir consiguiendo grandes ofertas durante el resto del año.

Reproduciendo: Mira esto: Nuestros consejos para la temporada de ofertas

La Cyber Semana

Aunque no lo creas, el lunes no es el final de las ofertas. Habrá más descuentos hacia las vacaciones, pero los más significativos continuarán durante esta semana con muchos minoristas.



Al igual que con el Viernes Negro, que las ofertas comienzan una semana antes, el Cyber Monday se ha convertido gradualmente en la Cyber Semana. Amazon, por ejemplo, no termina sus ventas después de la medianoche del lunes, sino que continúan durante toda la semana. Algunas de las mejores ofertas sin duda habrán pasado, pero aún habrá muchas por delante.



Entre otros, algunos minoristas que arman su Cyber Semana son Walmart, Target, Best Buy, REI, Macy's y JCPenny.

eBay y Craigslist

Si tu objetivo no es comprar despampanantes cosas nuevas, eBay y Craigslist son dos buenas opciones para buscar cosas después del Black Friday y el Cyber Monday. Las personas que han renovado sus computadoras, cámaras, televisores y otros productos electrónicos estarán poniendo a la venta sus cosas viejas, a menudo a precios razonables.



Solo recuerda usar prácticas seguras al comprar en Craigslist. Por ejemplo, reunirse en lugares públicos, como el lugar de comida rápida de un centro comercial o en el estacionamiento de una estación de policía.

Facebook Marketplace

Lo mismo ocurre con Facebook Marketplace. De hecho, podrás encontrar muchos más productos este año en Marketplace ya que va creciendo en popularidad y es muy sencillo publicar los productos que quieres vender directamente desde el teléfono.

Asimismo, Marketplace facilita la rápida comunicación entre vendedor y comprador y, de alguna manera, hace que las transacciones se sientan menos sospechosas ya que puedes ver foto y nombre de la otra persona. De cualquier modo, usa estos consejos para evitar que te engañen.

Para entrar a Marketplace, abre Facebook en el teléfono o la tableta y pica el icono de Marketplace (un dibujo de una tienda con toldo). En Android, este botón está al centro, cerca de la parte de arriba del app. En iOS, está en el centro en la parte de abajo del app. Una vez dentro, puedes buscar y usar filtros para ver resultados por localización, categoría y precio.

Travel Deal Tuesday

Quizá no hayas escuchado de esto, pero el Travel Deal Tuesday (algo que podría traducirse como Martes de Ofertas en Viajes) es real. Es el día siguiente del Cyber Monday y es uno de los mejores días para conseguir boletos de avión, así como reservar hoteles y tours.

Si quieres programar un viaje o regalar unas lindas vacaciones, el Travel Deal Tuesday es probablemente el mejor día para hacerlo.

Rastreadores de precios

Si de plano te perdiste todas las ofertas de los productos que querías comprar para ti o para regalar, aún hay esperanza de que esos artículos vuelvan a tener algún descuento antes de las vacaciones.



Para saber cuándo haya alguna oferta, abre una cuenta con camelcamelcamel; sí, el mismo servicio recomendado para verificar el historial de precios en Amazon. También funciona como rastreador de precios.



Para buscar el precio de un artículo, inicia sesión en camelcamelcamel.com o crea una cuenta. Luego haz clic en Tus seguimientos de precios (Your Price Watches, si el navegador abre el sitio en inglés). Escribe en la barra de búsqueda el producto para el que quieres poner una alerta y haz clic en Buscar resultados (Find Products). Una vez que encuentres el producto que desea seguir, haz clic en Crear, junto al precio, ingresa el precio que quieres que te avisen y haz clic en la marca de verificación verde para guardar. Si el producto cae por debajo del precio que pusiste, recibirás una alerta vía correo electrónico.