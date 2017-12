Cómo acelerar Safari en tu iPhone

¿Navegar la red se ha convertido en una frustración con Safari en tu iPhone o iPad?

El primer sospechoso a tener en cuenta es la red Wi-Fi, pero si otros dispositivos funcionan con la velocidad debida y se trata solamente de un dispositivo iOS en que Safari va lento, hay un puñado de cosas que puedes hacer.

Cierra las pestañas

Es fácil perder la cuenta de las pestañas que tienes abiertas en Safari. Como aficionado de muchos años al equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Ohio, todos los días recibo por correo un newsletter sobre el equipo, y cada vez que abro una historia se abre en una nueva pestaña en Safari. ¿Cierro la pestaña cada vez que termino de leer? Claro que no. Entones, cuando Safari comienza a sentirse lento, cierro todas las pestañas abiertas presionando más tiempo de lo normal el botón Tab en la esquina inferior derecha y entonces toco Close All Tabs [Cerrar todas las pestañas]. (También puedes tocar el botón de Pestañas y presionar Done [Terminado] para conseguir lo mismo).

Captura de pantalla de Matt ElliottCNET

Borrar la historia, las 'cookies' y los datos

Esto puede acelerar Safari, pero probablemente te complicará el uso del navegador al principio porque no te sugerirá un URL hasta que visites la página otra vez. Ve a Settings > Safari [Ajustes > Safari] y toca Clear History and Website Data [Borrar historia y datos] para borrar el historial de búsquedas y datos, junto con las cookies. Esto no afecta tu lista de páginas favoritas y Safari seguirá recordando tu información para el llenado automático de formularios.

Captura de pantalla de Matt ElliottCNET

Desactivar procesos de fondo

Puede ser que Safari mismo no sea el culpable de la lentitud, sino un par de procesos de fondo que están acaparando valiosos recursos del sistema. Si tu iPhone está descargando y refrescando aplicaciones en el fondo mientras navegas, entonces el desempeño de Safari sufre.

Para desactivar las descargas automáticas, ve a Settings > iTunes & App Stores [Ajustes y tiendas iTune y Apps] y apaga la descarga automática para Música, Apps, Libros, Audiolibros y Actualizaciones.

Captura de pantalla Matt ElliottCNET

Para desactivar la actualización de apps en el fondo, ve a Settings > General > Background App Refresh [Ajustes, General, Refrescar Apps en el fondo] y apágala. O, si tienes la sospecha firme del app o apps que se están refrescando demasiado en el fondo, puedes desactivarlo en apps individuales en la lista que está más abajo.

Captura de pantalla de Matt ElliottCNET

Reconfigura el ajuste de redes

Cuando todo anterior no funciona, trata de restablecer la conexión de la red. Para ello necesitas conectarte con cualquiera de tus redes Wi-Fi, pero esto pudiera solucionar la lentitud de Safari. Ve a Settings > General [Ajustes, general] y baja hasta el final, entonces toca Reset [Reconfigurar]. En la página de Reconfigurar, toca Reset Network Settings [Reconfigurar Ajustes de Redes].