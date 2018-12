Netflix

Advertencia: A continuación hay spoilers de Stranger Things 3.

Aunque no ha revelado la fecha exacta, Netflix ha confirmado que la tercera temporada de Stranger Things se estrenará en el verano de 2019. Poco a poco, la plataforma de streaming ha ido soltando prensa sobre lo que sucederá en los nuevos episodios. El 11 de diciembre, en específico, Netflix compartió en redes sociales un video con los títulos de los ocho capítulos de la temporada 3.

Stranger Things debutó aparentemente de la nada en julio de 2016, con una historia ambientada en los años 80 del siglo pasado y rica en detalles de la cultura pop. El joven Will Byers desaparece una noche después de jugar Dungeons & Dragons con sus amigos en Hawkins, Indiana.

La trama también incluyó un laboratorio secreto del Gobierno, una joven con poderes psicoquinéticos, una escalofriante dimensión al revés (Upside Down, en inglés) llena de monstruos y sustancias pegajosas, y luces navideñas que parpadean un mensaje desconcertante. El éxito de la serie supuso el aumento de las ventas de waffles Eggo, el bocadillo favorito de Eleven, y creó todo un movimiento en busca de Justicia para Barb, un personaje amado cuya desaparición fatal en una piscina provocó histeria entre los fanáticos.

El show ha sido renovado para una tercera temporada, y los cocreadores Matt y Ross Duffer afirman que es muy factible que haya una cuarta y una quinta temporada. He aquí un adelanto sobre las cosas extrañas que podemos esperar de los nuevos episodios.

La serie revista de tanto valor para Netflix que la plataforma de streaming ha promovido el 6 de noviembre como Stranger Things Day. La fecha del 6 de noviembre responde a que fue un 6 de noviembre de 1983 que el personaje de Will Byers (Noah Schnapp) desapareció en la primera temporada.

Nombres de los episodios

Como ya sucedió con la temporada pasada, Netflix reveló los títulos de los episodios sin estrenar, lo que suele ser algo vago pero da argumentos para que los fanáticos fragüen teorías sobre lo que podría ocurrir. Es significativo que las traducciones oficiales de Netflix no son literales. Por ejemplo, The Birthday fue traducido para el mercado latinoamericano como Día de la Independencia y en España como El aniversario.

Suzie, Do You Copy? (¿Me copias, Suzie?)

The Mall Rats (Ratas de centro comercial)

The Case of the Missing Lifeguard (El caso de la guardavidas perdida)

The Sauna Test (La prueba del sauna)

The Source (La fuente)

The Birthday (Día de la Independencia)

The Bite (La picadura)

The Battle of Starcourt (La batalla de Starcourt)

¿Cuándo se estrena?

La tercera temporada será lanzada en Netflix en el verano de 2019 y constará de ocho episodios, al igual que la primera temporada (pero un capítulo menos que la temporada 2). Su historia está ambientada en el verano de 1985, dando un salto temporal de un año con respecto de la segunda temporada.

Tráilers

A la fecha Netflix no ha mostrado todavía un tráiler oficial con escenas de la tercera temporada. La producción de la temporada 3 se inició el 20 de abril de 2018. El 27 de abril, Netflix divulgó un video teaser del elenco reunido para hacer la primera lectura del guión de la nueva temporada. (Fiel a su personaje de Erica, la actriz Priah Ferguson ordena a la audencia "¡Salgan de aquí, nerds!"). Lamentablemente, no hay spoilers, pero resultó divertido ver de nuevo al elenco, pese a que solo vimos la parte trasera de sus cabezas.

El 16 de julio, Stranger Things lanzó un video que simula ser el comercial publicitario del centro comercial Starcourt Mall, en Hawkins, Indiana, grabado en video con la estética de los años 80 y que muestra, en la toma final a Steve Harrington (Joe Keery) y a un nuevo personaje que interpretará la actriz Maya Hawke.

Conoce al elenco



Reparto que regresa:

Nuevas caras:

Maya Hawke

Hawke, hija de los actores Ethan Hawke y Uma Thurman, se unirá al reparto como Robin, según reporta Variety. Robin es descrita como "una chica alternativa aburrida con su trivial trabajo diario. Ella busca emoción en su vida y obtiene más de lo que buscaba cuando descubre un oscuro secreto".

Cary Elwes

Elwes, a quien todos recuerden por el papel de Westley en The Princess Bride, fijará residencia en Hawkins, donde dará vida al alcalde del pueblo. "Apuesto, hábil y resbaladizo, el Alcalde Kline es tu típico político de los años 80; más preocupado con su propia imagen que de la gente del pequeño pueblo que gobierna", revela Netflix.

Jake Busey

Busey, hijo del aclamado actor Gary Busey, interpretará a Bruce, descrito por Netflix como "un periodista del diario The Hawkins Post con moral cuestionable y un enfermo sentido del humor".

Lo que sabemos de la trama

El centro comercial es crucial: Dos episodios de la tercera temporada aluden al nuevo centro comercial Starcourt Mall recién inaugurado en Hawkins. The Mall Rats es una expresión de los jóvenes que pasan el día entero en estos recintos, viendo vitrinas y matando el tiempo en las ferias de comida del centro comercial. Y el capítulo final se llama The Battle of Starcourt, que sugiere que el desenlace de la trama se produzca allí.



El amor está en el aire: Los dúos románticos de Eleven/Mike y Max/Lucas se mantienen en la tercera temporada, pero ¿por cuánto tiempo? "Ellos son jóvenes de 13 y 14 años de edad, así que ¿cuánto significa el romance en esa etapa de la vida?", contó el productor ejecutivo Shawn Levy. Pero en julio de 2018, Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike, advirtió que el show transcurre en el verano de 1985, y lo bautizó "el verano del amor". Wolfhard no había nacido cuando tuvo lugar el primer verano del amor en 1967, y no había llegado al mundo incluso en el verano de 1985. Pero su cita parece sugerir que el amor y las relaciones serán una parte importante de la temporada 3, para bien o para mal.

Sin embargo, no todos los romances serán un lecho de rosas. David Harbour, quien interpreta al Jefe de policía Jim Hopper, dijo que aunque su personaje "asumirá más riesgos con estos nuevos idiomas de intimidad y vulnerabilidad", como era de esperar, "va a fracasar y ser terrible en ello".

Figura paterna como martir: También en el verano de 2018, Harbour contó a la audiencia de la Comic-Con de Tampa Bay que él sabe cómo le gustaría que su personaje se retirase. "Me gustaría recibir una bala por Eleven", dijo. Y cuando los fanáticos vitorearon la respuesta desinteresada, él respondió: "¡Ahora todos están felices de que me muera!". Algo que no hay que temer que ocurra. Creo que Hopper se quedará hasta el final eventual del programa. Si vive feliz para siempre (¿con Joyce?) o intercambia su vida heroicamente por la de Eleven, tendremos que esperar y ver.

Nuevos rostros: Finn Wolfhard apareció en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en agosto de 2018 e insinuó algunas nuevas incorporaciones al elenco. "Estamos en el medio de (filmando la temporada)", dijo Wolfhard. "Tenemos algunos miembros nuevos del elenco, algunas personas increíbles". Pero eso fue todo lo que reveló, y Fallon rápidamente cambió el tema para bromear sobre cómo él debería aparecer en el programa como un "tío raro o algo así". Los nuevos personajes no son una sorpresa, y si juegan juegan papeles importantes, como lo hicieron Max y Billy en la temporada 2, seguramente los detalles se filtrarán pronto.

Más D&D: La primera temporada comenzó con los cuatro jóvenes protagonistas jugando Dungeons and Dragons, lo que sin duda ayudó a hacer que el show fuera más atractivo para todos los nerds. Espera más del juego de rol de fantasía en la temporada 3. Como lo señaló Comicbook.com, el artista Jared Flaming compartió en Instagram en abril lo que le está enseñando sobre D & D al creador de accesorios de la serie.

Papá Steve ha vuelto: el personaje adolescente de mayor edad, Steve Harrington (Joe Keery), quien resultó ser una figura de hermano mayor para Dustin en la temporada 2, mantendrá ese rol. "Simplemente diré que no abandonaremos la magia de Papá Steve", le dijo Levy a The Hollywood Reporter.

Volver al pasado: Ghostbusters fue un tema importante en la temporada 2, y la película de 1985 Back to the Future, con Michael J. Fox, será un elemento clave en esta temporada.

Buscando a Chase: Back to the Future no es la única película de los años 80 que jugará un papel. David Harbour le dijo a Variety que Fletch, la comedia de acción de Chevy Chase de 1985, también inspirará la temporada 3. "Fletch es una película con la que podemos jugar y divertirnos esta temporada, lo que no esperarías de Stranger Things. Y no lo esperarías del universo Spielberg y ciertamente no lo esperarías de una temporada más oscura", dijo.

La historia de Hopper: Harbour también le dijo a Variety que espera que la serie investigue el pasado de su personaje como policía de Nueva York y veterano de Vietnam. "Tengo curiosidad sobre cómo su servicio en Vietnam podría haberlo moldeado para ser quien es y si algunas de esas cosas todavía persisten o lo atormentan de varias maneras", dijo Harbour.

Canta, hermana: Erica (Priah Ferguson), la animada hermana menor de Lucas, tendrá un rol más amplio esta temporada, y merecidamente. "Definitivamente habrá más Erica en la temporada 3", dijo el cocreador Ross Duffer a Yahoo Entertainment. "Tenemos que usar más a Erica; esa fue una de las primeras cosas que dijimos en la sala de escritores".

Otras historias: Netflix publicó en agosto un libro de consulta basado en la serie Stranger Things: Worlds Turned Upside Down: The Official Behind-the-Scenes Companion, escrito por Gina McIntyre, que explora los conceptos y bocetos originales de la serie y brinda datos específicos de fechas y lugares en Hawkins, Indiana. En este libro se revela que el Shadow Monster (el monstruo de las sombras), la gran amenaza con tentáculos de la segunda temporada, regresará, pues no ha cesado su interés en la ciudad y sus habitantes.

#SCOOP: Check out the official behind-the-scenes companion guide to the first two seasons and beyond, featuring exclusive color photos and stunning concept art! "Stranger Things: Worlds Turned Upside Down" by Gina McIntyre is now for sale at https://t.co/dgfUdP7hAS. pic.twitter.com/W0jLFAWvuv — Paperclips Magazine (@paperclipsmagz) November 28, 2018

¿Una Kardashian en Hawkins? Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, hizo todo lo posible para dar pie a un loco rumor sobre la nueva temporada. Mientras era entrevistada por E! a mediados de mayo, Brown le preguntó a su coprotagonista Noah Schnapp (Will Byers) si le encantaría ver a la estrella de reality shows Kim Kardashian en Stranger Things. Schnapp, confundido, pensó que el casting era realidad, y Brown le siguió la corriente diciendo que Kardashian tenía un personaje llamado 10. Kardashian parecía estar de acuerdo, pues tuiteó una respuesta entusiasta. (Opinión de los fanáticos: ¡NOOOOO POR FAVOR NOOOO!)

