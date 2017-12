11 trucos del Mail de tu iPhone que te hubiera gustado conocer hace mucho

Simplemente, no puedo dejar de usar la aplicación Mail del iOS. He tenido algunos 'coqueteos' con el app de Gmail, entre otras aplicaciones de correo electrónico que prometen mejorar mi vida, pero siempre regreso a Mail. Como resultado de mi obsesión por probar tantas opciones, he aprendido algunos trucos en el camino que quiero compartir.

1. Archivo vs. Basurero

Tienes dos opciones para deshacerte de tus correos electrónicos: el archivo o la basura. La primera opción agrega mensajes eliminados a la carpeta 'Todos los correos' donde permanecerán, mientras que la segunda opción los mueve a la carpeta Papelera, donde permanecerán durante 30 días antes de ser eliminados permanentemente. Para elegir una de las dos alternativas, ve a Configuración > Cuentas y contraseñas y selecciona tu cuenta de correo electrónico. A continuación, elige Cuenta > Avanzado y seleccione Buzón Archivo o Buzón Basurero.

Screenshot by Matt Elliott/CNET

2. Conserva ambas opciones: Archivo y Basurero

Configuré mis dos cuentas de Gmail para eliminar los mensajes borrados, pero también hay una manera de conservar el acceso rápido a la acción de Archivar. Cuando deslizo hacia la izquierda un mensaje de mi bandeja de entrada, obtengo la opción de Eliminar, pero si me voy a Configuración > Correo > Opciones de deslizamiento, puedo configurarlo para que obtenga un botón de Archivar deslizando hacia la derecha. Lo contrario también es cierto. Si eliges Archivar como predeterminado, el deslizamiento a la derecha mostrará un botón de Eliminar.

También puedes acceder a ambos botones de Eliminar o Archivar tocando y manteniendo presionado el símbolo de Papelera o el botón de Archivo cuando estás viendo un mensaje. Aparecerá un menú con las opciones de Eliminar mensaje o Archivar mensaje.

Screenshot by Matt Elliott/CNET

3. Ver todos los borradores

¿Necesitas regresar a una versión en Borrador que iniciaste y guardaste? Cuando estés en tu bandeja de entrada, mantén presionado el botón Redactar que está ubicado en la esquina inferior derecha y podrás ver una lista de tus borradores anteriores.

4. Recibe alertas sobre temas importantes

Uno de mis tips favoritos del iOS es cómo silenciar los textos grupales y cómo configurar una alerta del Mail para que me avise de un correo electrónico sobre un tema que me interese. Si estás esperando ansiosamente la respuesta de un correo electrónico, puedes decirle a la app de Mail que te envíe una alerta de iOS tan pronto como llegue la respuesta. Desde tu bandeja de entrada, desliza hacia la izquierda en el mensaje para el que deseas recibir una alerta, elige la opción Más y luego pulsa Notificarme. Después selecciona Notificarme nuevamente para confirmar. (Puedes desactivar la alerta deslizando nuevamente en el mensaje hacia la izquierda, tocando Más y tocando Detener la notificación).

Screenshot by Matt Elliott/CNET

5. Agrega archivos adjuntos

El app de Mail oculta la función básica de agregar archivos adjuntos. No encontrarás un icono de clip en ningún lugar. Cuando redactes un correo electrónico, toca dos veces en el cuerpo del correo electrónico para que aparezca el menú Seleccionar/Seleccionar todo. Toca la flecha blanca hacia la derecha para que obtengas la opción Insertar foto o video/Agregar archivo adjunto y luego puedes elegir un archivo desde iCloud, Dropbox o Google Drive.

Screenshot by Matt Elliott/CNET

6. Insertar dibujo

A veces una imagen habla más que mil palabras. Además de adjuntar archivos, puedes insertar un dibujo en el correo electrónico. Toca dos veces el cuerpo del correo electrónico y toca dos veces la flecha derecha para acceder al botón Insertar dibujo, que te permite anotar tus ideas e insertarlas.

Screenshot by Matt Elliott/CNET

7. Haz anotaciones en tus archivos adjuntos

Si recibes un correo electrónico con un PDF o una imagen adjunta, puedes hacer anotaciones en el archivo adjunto sin salir de Mail. Para hacerlo, abre el archivo adjunto y toca en cualquier parte de él. Selecciona el botón de Herramientas en la esquina inferior derecha. Esto abrirá un correo electrónico de respuesta y luego abrirá el archivo adjunto con las herramientas de edición que te permitirán dibujar, ampliar y agregar texto al archivo. Con tus notas agregadas, toca Listo y luego envía tu respuesta con el archivo adjunto anotado.

8. Usa Siri para buscar correos electrónicos

Deja de usar la barra de búsqueda de Mail y empieza a usar Siri para encontrar tus correos electrónicos más rápido. Simplemente pide a Siri que "busque", "muestre" o "encuentre" correos electrónicos sobre un tema o de uno de sus contactos. También puedes usar a Siri para que te recuerde regresar a un borrador de correo electrónico y terminarlo más tarde. Al redactar un correo electrónico sólo dile a Siri, "Recuérdame que termine esto más tarde" o en un momento específico, y ella lo agregará a la aplicación Recordatorios.

9. Ve más desde tu bandeja de entrada

La configuración predeterminada es mostrar dos líneas del texto para cada correo electrónico en la lista de mensajes en la vista principal de tu bandeja de entrada. Si lo cambias a Ninguna o 1 Línea, entonces podrás ver más mensajes en tu pantalla. Para cambiar esta configuración, ve a Configuración > Correo > Previsualización.

Screenshot by Matt Elliott/CNET

10. Contraer los mensajes de lectura

Es muy fácil perderte en un largo historial dentro de un correo electrónico cuando intentas navegar en tu teléfono. Con iOS 11, Apple ha agregado una opción en las preferencias de Mail que te ayuda a mantenerte tu lugar. Se llama Contraer Mensajes Leídos y está habilitado de forma predeterminada. Puedes encontrarla en Configuración > Correo y desplazándote hacia abajo a la sección Cadenas. Con esta herramienta habilitada, todo el historial del mensaje que ya has leído se contraerá para que, al abrir una respuesta nueva puedas leerla fácilmente.

Screenshot by Matt Elliott/CNET

11. Mensaje más reciente en la parte superior

Para mi es más fácil darle seguimiento a un correo electrónico al agregar los mensajes más recientes en la parte superior en lugar de la parte inferior del historial. Para hacer eso, dirígete a Configuración > Correo y activa la opción Mostrar Más Recientes Arriba. Ahora, cuando toques la pequeña flecha azul para expandir el historial de un correo electrónico, podrás ver el mensaje más reciente sin necesidad de desplazarte.