Photothek vía Getty Images

Sí, Spotify es una aplicación muy complicada, pero también es increíble porque te da acceso a millones de canciones gratis (con algunos anuncios) o sin anuncios por US$9.99 al mes. Spotify fue la razón por la cual dejé de comprar CDs o álbumes en cualquier formato desde hace muchos años, ya que por menos del costo de un CD al mes, puedo escuchar casi todas las canciones que quiera y cuando quiera. Por culpa de Spotify, mi colección de CDs ahora está en el ático acumulando polvo.

Navegar un catálogo de más de 30 millones de canciones no es una tarea fácil, y el app de Spotify hace que las cosas sean más complicadas. Al principio puede ser muy abrumador, pero una vez hayas aprendido lo básico, puedes utilizar estas funciones más sofisticadas y menos obvias para que aproveches al máximo lo que Spotify ofrece.

Escucha un avance de la canción

Desafortunadamente esta recomendación sólo es para usuarios de Android. La función de Touch Preview fue añadida a la versión del app para iOS hace dos años. Hasta ahora Spotify ha incumplido su promesa de incluir esta función en otras plataformas. Es una función muy útil cuando estás escuchando canciones nuevas y quieres escuchar una parte de la canción sin abandonar la canción que estás escuchando en ese momento. Sólo presiona sobre la canción que quieres escuchar y la canción que estás escuchando se detendrá y podrás escuchar un anticipo o preview de la canción. Si levantas el dedo, la canción original continúa. También puedes usar la función de Touch Preview en álbumes y listas de reproducción. Si presionas prolongadamente, verás imágenes miniatura o thumbnails de las canciones del álbum o lista de reproducción. Al deslizar el dedo hacia un lado podrás escuchar un avance de la canción.

Controla las canciones desde la pantalla de bloqueo y el Centro de Control

Esta función también es para iOS. Con la reciente actualización, Spotify finalmente añadió la función para adelantar y retrasar canciones desde la pantalla de bloqueo y Centro de Control de iOS. Si quieres adelantar o retrasar la canción que estás escuchando, no tienes que abrir la aplicación, sino que puedes usar el control en la parte superior de la pantalla de bloqueo o en el Centro de Control.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Ver información del álbum o artista

Si te gusta lo que escuchas y quieres escuchar más de ese artista, hay una forma rápida de ver más canciones del mismo artista sin tener que buscar. En el panel de Reproducciones, toca el botón de los tres puntos que está en la esquina derecha de la información del álbum. Desliza hacia abajo y toca Ver álbum o Ver artista. Esto es útil si te encuentras una canción que te gusta mientras estás escuchando alguna lista de reproducción y quieres ver más de ese artista o álbum. De esta forma podrás descubrir nuevos artistas y nuevos álbumes, así como ver contenido nuevo que el artista haya lanzado.

Guarda la lista de Descubrimiento semanal

La lista de Descubrimiento semanal es una de mis funciones favoritas de Spotify. Todos los lunes, Spotify sugiere 30 canciones que cree te pueden gustar. Sin embargo, cada lunes la lista de Descubrimiento semanal de la semana anterior desaparece. Afortunadamente, la IFTTT applet automáticamente te permite guardar las listas de Descubrimiento semanal cada semana. Configura la applet y ésta creará un archivo con las 30 canciones que Spotify te sugiere cada semana.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Guarda las canciones de Shazam en una lista de reproducción

Shazam fue la primera aplicación que me deslumbró en mi primer iPhone y aún me sorprende. Si conectas la aplicación de Shazam con Spotify, cada canción que descubras con Shazam será guardada en una lista de producción de Spotify bajo el nombre de Mis canciones de Shazam. También puedes hacer lo mismo con SoundHound.

SounHound para las letras de canciones

Anteriormente, Spotify mostraba las letras de las canciones gracias a MusixMatch, pero desde que estos apps dejaron de colaborar, este servicio no ha sido reemplazado. Sin embargo, hay una forma de seguir viendo las letras de las canciones en Spotify. Instala la aplicación de SoundHound y enlázala con tu cuenta de Spotify. Cuando encuentres una canción y quieras ver la letra, ve a la aplicación de SoundHound, selecciona el botón de escuchar y SoundHound reconocerá la canción y te mostrará la letra. También puedes hacer clic en la vista previa de la letra y se abrirá una ventana que seleccionará cada línea como si fuera un karaoke.

Sesión privada para los placeres culposos

De vez en cuando escucho a Whitney Houston. La música de Whitney no es un placer culposo, pero como Spotify siempre monitoriza tus hábitos y gustos para poder sugerirte la lista de Descubrimiento semanal, me preocupa que mi amor por Whitney haga pensar a Spotify que quiero escuchar a Mariah Carey, Celine Dion y otras cantantes similares. Cuando quiero escuchar a Whitney, activo el modo de Sesión privada para que Spotify no me sugiera artistas similares en mi lista de Descubrimiento semanal. Para hacer esto, debes ir a Tu biblioteca, seleccionar el icono de Preferencias, tocar Social y activar el modo Sesión privada. Automáticamente se desactivará después de seis horas de inactividad. Este modo también es útil para cuando tengas que prestarle tu celular a tus hijos y no quieras que sus gustos afecten las sugerencias de Spotify.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Recupera listas de reproducción eliminadas

Si quieres recuperar una lista de reproducción que eliminaste, tendrás que entrar a la página Web de Spotify. Ingresa a tu cuenta y haz clic en Recuperar listas de reproducción desde el panel izquierdo. Encuentra las listas de reproducción que quieras recuperar y haz clic en Restaurar.

Organiza tus listas de reproducción

¿Has llegado al punto de que tienes un número incontrolable de listas de reproducción? Organízalas con carpetas o folders. Desde la aplicación para Desktops, dirígete a Archivo > Crear folder para lista de reproducción y dale un nombre. Puedes arrastrar las listas al folder desde la aplicación para Desktop. Te advertimos que no puedes crear carpetas para las listas de reproducción desde la aplicación móvil, por lo que tendrás que organizar tus listas desde la computadora. Las carpetas que crees aparecerán en la aplicación móvil.

Agregar a la cola de reproducción

Esta última es más una queja que una recomendación. Cuando seleccionas Agregar a la cola de reproducción, la canción será la siguiente en ser reproducida. En Apple Music están las opciones de Añadir a "a continuación" y Reproducir después. Con Spotify, Agregar a la cola de reproducción realmente quiere decir reproducir a continuación, lo cual es fastidioso si tienes canciones en la cola de reproducción y quieres seguir añadiendo canciones a esta lista. Para agregar una canción al final de la lista, Spotify te obliga a que la agregues y la muevas al final de esta lista manualmente. Spotify debería tener dos opciones separadas como las tiene Apple Music.