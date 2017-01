10 cosas que tienes que cambiar cuando instalas Windows 10 en tu 'laptop'

Empieza bien el año nuevo, asegurándote de que tu computadora portátil esté también bien. Te contamos 10 cosas que deberías comprobar o cambiar.

1. Comprueba si hay actualizaciones

Microsoft actualiza Windows regularmente. Tu computadora busca actualizaciones automáticamente pero puedes comprobarlo manualmente, yendo a Configuración (haz clic en el icono de la tuerca sobre el botón de Iniciar), escoge Actualización y seguridad de la columna de la izquierda y entonces haz clic sobre el botón de Buscar actualizaciones. Puedes actualizar tu computadora de esta forma en lugar de esperar a que las actualizaciones se instalen la próxima vez que apagues la computadora.

2. Activa la restauración del sistema

Es una buena idea asegurarte de que hayas establecido un punto de restauración en caso de que pase algo con tu computadora. Para escoger un punto de restauración, busca "restaurar" y entonces haz clic sobre Crear un punto de restauración. Eso te llevará a la pestaña de Protección del sistema de la ventana Propiedades del sistema.

Una vez ahí puedes escoger tu disco duro principal (probablemente sea C:) y entonces hacer clic en el botón de Configuración. Haz clic sobre el dial de radio para Activar el sistema de protección, si no está activado. Y aquí puedes escoger cuánto espacio del disco duro deseas reservar para tus puntos de restauración. No necesitas más de un 2 o 3 por ciento de puntos.

3. Ajusta la configuración del monitor

Felicidades por tener una computadora con un monitor de 1080p o superior. Tus imágenes se verán increíblemente nítidas, pero es posible que el texto y los iconos sean demasiado pequeños y difíciles de leer. Si bajas la resolución no resolverás el problema porque lo único que conseguirás será que las imágenes se vean borrosas. Sin embargo, Windows 10 te deja escalar el tamaño del texto, los iconos y los apps.

Haz clic con el botón derecho en el escritorio y selecciona Configuración de la pantalla. A continuación ajusta a tu gusto el botón que se desliza para Cambiar el tamaño de texto, apps y otros elementos. Necesitarás cerrar sesión y volver a entrar o reiniciar tu computadora para que la configuración se haga efectiva.

4. Escoge un plan energético

Tu computadora no necesita funcionar a toda potencia todo el tiempo. Si quieres alargar la vida de su batería escoge el plan Economizador. También puedes escoger Alto rendimiento si necesitas trabajar con gráficos. En medio está el plan Equilibrado. Para escoger un plan, haz clic sobre el icono de la batería en la bandeja del sistema, en la esquina inferior derecha del escritorio y entonces haz clic sobre Opciones de energía. A continuación haz clic sobre Elegir personalizar un plan de energía para escoger uno.

5. Configura un navegador predeterminado

Si quieres usar Chrome o un navegador diferente a Edge de Microsoft, necesitarás instalarlo tú mismo. Naturalmente, si haces eso, seguramente querrás que sea tu navegador predeterminado. Después de instalar Chrome, la primera vez que lo abras te pedirá si quieres que sea tu navegador predeterminado. Si perdiste esa oportunidad ve a Configuración > Sistema > Aplicaciones por defecto y haz clic sobre Microsoft Edge en la sección de "navegador" para escoger un navegador diferente.

6. Escoge la dirección de tu panel táctil

El cursor en las computadoras portátiles Windows se desplaza verticalmente en dirección opuesta a las MacBook. Si quieres cambiar o invertir la dirección de desplazamiento del cursor cuando haces el gesto de desplazamiento con dos dedos, ve a Configuración > Dispositivos > Ratón y panel táctil y activa Invertir dirección de desplazamiento.

7. Muestra las extensiones de los archivos

¿Quieres saber si una imagen es JPEG o PNG? ¿O si un documento es Word.doc o Word.docx? Windows 10 esconde las extensiones de los archivos a no ser que le pidas que te las muestre. Para hacerlo, abre el Explorador de archivos, haz clic sobre Ver en el menú superior y entonces marca la casilla Extensiones de archivos.

8. Dile a Cortana que te dé un poco de espacio

Cortana quiere conocerte. Tanto que Microsoft recoge tu historial de voz y tecleado. Para desactivar esta opción ve a Configuración > Privacidad. Primero ve a la pestaña General y desactiva Enviar a Microsoft información sobre cómo escribo y ayudar a mejorar el tecleo y la escritura en el futuro. Después de eso ve a Voz, entrada manuscrita y escritura y haz clic sobre Dejar de conocerme.

9. Desactiva los controles de cuentas de usuario

Si confías en tu criterio cuando se trata de descargar aplicaciones, no necesitas las advertencias de Windows cada vez que intentas instalar un nuevo app. Puedes desactivar estas advertencias buscando "UAC" y seleccionando Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario. Baja el nivel hasta No notificarme, haz clic en Aceptar y Sí cuando Windows te pregunte si realmente quieres hacer ese cambio.

10. Elimina software innecesario

Muchos vendedores llenan las computadoras nuevas con apps de prueba. Afortunadamente Windows 10 ofrece una forma sencilla de ver qué aplicaciones están instaladas en tu laptop y una forma rápida de desinstalar las que no quieras. Ve a Configuración > Sistema > Aplicaciones y características y explora la lista. Si no quieres un app, haz clic sobre él y entonces presiona el botón de Desinstalar.