El reloj inteligente ZTE Quartz es autónomo, pero gigante

Mariana Marcaletti/CNET

Con base en sus especificaciones, el ZTE Quartz pareciera ser el reloj inteligente que todos esperamos: conectado, con GPS integrado, gran duración de su batería y la más reciente actualización del sistema operativo Android Wear 2.0. Sin embargo, su encanto se pierde ni bien se cruza con nuestra mirada: es tan grande y poco elegante que dudo que alguien con manos pequeñas quiera vestirlo.

Su diseño es redondo y clásico, pero su grosor es varias veces más grande que un reloj tradicional, y algo más ancho que un wearable del mismo estilo. Vale decir que en brazos masculinos o más grandes no queda tan mal, pero en manos femeninas parece como un gigante adherido a la muñeca.

Su diámetro es de 1.4 pulgadas y pesa 89 gramos, que no resultan muy pesados a la hora de vestirlos. Viene con una banda color negro azulado que proporciona ZTE, pero si no te gusta, puedes intercambiarlas por cualquier otra pulsera de 22 centímetros que compres a terceros (porque la empresa no las vende).

Las caras del reloj se pueden personalizar desde el reloj mismo, o desde la aplicación celular a la que está sincronizada, y cuenta con versiones más deportivas y otras más sobrias, aunque ninguna es particularmente linda o especial. El proceso de emparejamiento con el teléfono inteligente es sencillo y veloz: sólo tenemos que conectar el reloj a un Android, una vez que bajamos el app de Android Wear 2.0, y el resto es lo usual. Toma solo unos minutos.

El reloj presenta un solo botón, que cumple dos funciones: despierta el reloj y el menú de sus aplicaciones si lo apretamos una vez, o lo convoca a Google Assistant si lo mantenemos presionado.

Este asistente inteligente responde a la voz del usuario, pero no de la misma manera, sino con texto o iconos que se despliegan en la interfaz del reloj. Podemos consultarle por una reserva en un restaurante, datos del clima o que busque más información sobre una película que queremos ver. En algunos casos, como cuando le pedí que me diera indicaciones para llegar de la oficina a mi casa, te invita a abrir la ruta en el teléfono inteligente, lo que arruina toda experiencia que pretende ser autónoma con este reloj.

Y esto llama la atención precisamente porque uno de los aspectos más promocionados de este dispositivo es su conexión celular, un atributo que algunos relojes de primera línea como el Apple Watch Series 2 carecen. En las pocas horas que pudimos tener en nuestras manos este reloj, en las que usamos una versión no finalizada de su software, los datos no funcionaban muy bien y tuvimos que conectarlo a WiFi.

Si hubiésemos logrado hacer andar sus datos (una característica que exhiben relojes más sofisticados como el LG Watch Sport o Samsung Gear S3), podríamos haber llevado este reloj a entrenar sin necesidad de andar con nuestro teléfono inteligente, porque en este ZTE Quartz podemos hacer llamadas (tiene un micrófono y bocina integrados) y recibir notificaciones de mensajes y llamadas.

La batería de este reloj es de 500mAh, que, según ZTE, dura un día de uso moderado. Cumple con la certificación IP67 de resistencia al agua, por lo que se podría sumergir hasta un metro durante 30 minutos. No obstante, un portavoz de la empresa dijo que no nadaría con él.

Su atributo más preciado es su precio: cuesta US$199 y estará disponible en la Web de ZTE USA a partir del 14 de abril. Llegará a las tiendas el 21 de abril.