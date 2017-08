ZTE Blade Z Max: Un gigante de 6 pulgadas a un precio asequible

1:57 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

La línea Blade de celulares económicos de la marca china ZTE no se detiene.

Ahora llegó el turno del ZTE Blade Z Max que, a primera vista, no presenta diferencias significativas respecto a sus encarnaciones pasadas, como el ZTE Blade V8, el ZTE Blade V8 Pro, ZTE Blade V8 Mini, ZTE Blade A610 Plus, etc. Todos los celulares de esta línea se caracterizan por ser muy accesibles (el más caro cuesta US$225) y por ser muy simples en sus funciones. Sus especificaciones técnicas de mediana gama son decentes para dispositivos tan amables con el bolsillo.

Las mejoras del ZTE Blade Z Max más destacables, dentro de esta familia, son una batería más poderosa (de 4,080mAh) y una cámara doble de 16 y 2 megapixeles, con una tecnología y software que ya habíamos visto en el ZTE Blade V8 Pro, pero en un aparato que es al menos US$100 más barato.

Al que más se parece es al ZTE Max XL, por su gran tamaño de 6 pulgadas, su batería potente y su acuerdo exclusivo con una operadora. En el caso del ZTE Max XL, ZTE se había asociado con Boost, la subsidiaria de prepago de Sprint. Esta vez, con el recién estrenado ZTE Blade Z Max, su socio es MetroPCS, el servicio de prepago de T-Mobile, que venderá este teléfono a un precio sugerido por los fabricantes de US$130.

Su enorme pantalla es Full HD y está recubierta por un cuerpo algo tosco que no se distingue demasiado de teléfonos anteriores de esta marca. Su espalda es de plástico, con una textura rugosa que, si bien hace que no se resbale, también lo vuelve bastante poco refinado a la vista.

El lector de huellas ubicado en su espalda es muy difícil de manipular con manos pequeñas, y durante el poco tiempo que lo tuve en mis manos eché de menos su posicionamiento frontal, cerca de botón de inicio, tal como estaba en celulares ZTE anteriores.

Los botones no son físicos, y si elegimos no bloquear la pantalla con un código, PIN o huella dactilar, se nos pide que la mantengamos presionada para abrirla (un detalle que me pareció curioso porque no es muy intuitivo).

El audio, como es de esperar con esta marca, es muy apropiado, pese a que solo cuenta con una bocina en la parte trasera del teléfono.

Su cámara doble es muy adecuada para lograr fotos con efecto de profundidad, aunque, por supuesto, no cuenta con la precisión y la calidad fotográfica de teléfonos de gama más alta. No obstante, el software de las cámaras de ZTE está muy bien hecho y compensa las deficiencias del hardware con un procesamiento de imágenes muy acertado. Sus modalidades de cámara dual, por ejemplo, permiten posicionar a un objeto o persona en "bokeh" con fondos borroneados, o lograr fotos blanco y negro o monocolor, en tonalidades RGB.

Mariana Marcaletti/CNET

Los videos también son precisos, a una calidad de 1080 pixeles, a 30 cuadros por segundo (si lo comparamos con el 4K del Moto G5 Plus se queda corto pero, de nuevo, estamos hablando de un teléfono más barato que se compararía mejor con el Moto E4).

Una novedad muy atractiva es que ahora la cámara frontal de 8 megapixeles permite videos selfie con filtros muy divertidos, además de las tradicionales fotos con efecto belleza.

Mariana Marcaletti/CNET

Un detalle del que siempre nos quejamos de estos teléfonos de ZTE es que vienen con un bloatware muy molesto, que no proviene de la fabricante sino de las operadoras. En este caso, las apps nativas y los avisos de MetroPCS son invasivos, y aparecen en varios segmentos de la interfaz, lo que entorpece la navegación. Por suerte, viene con la actualización más reciente de Android, Nougat 7.1.1.

Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 435, similar al del Nokia 5 pero podría ser mejor como el 625 del Moto G5 Plus, que es más caro. En la práctica, los apps cargan de forma veloz y los videos también, pero no lo exigiría con demasiada multitarea.

El ZTE Blade Z Max viene con 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento, que se puede expandir hasta 128GB mediante la ranura microSD que está ubicada en el mismo sitio que el espacio para el chip.

Estará disponible a un precio que rondaría los US$130 en MetroPCS. Pero, ante la competencia del Moto E4 que tiene batería extraíble, resistencia a salpicaduras y lector de huellas dactilares frontal, optaría por el Motorola.

Un resumen de las especificaciones técnicas del ZTE Blade Z Max: