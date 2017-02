El ZTE Blade V8 Lite es otro teléfono asequible de la serie Blade

A veces, lo simple es enemigo de lo costoso. Por eso, el ZTE Blade V8 Lite viene a satisfacer a aquellos que no deseen invertir un dineral en un teléfono, pero que tampoco esperen un gran producto a cambio.

A tono con otros teléfonos de esta línea, como el ZTE Blade V8 Mini y el ZTE Blade V8 Pro, este celular cumple funciones básicas, pero, a diferencia de sus hermanos, no presenta algún detalle asombroso que le proporcione valor agregado.

Carece de las cámaras dobles de sus parientes, pero lo que le falta en cualidades lo proporciona en simpatía: es muy adorable, pequeño, de 5 pulgadas, con un cuerpo de metal muy colorido que lo vuelven una alternativa agradable para niños o adolescentes.

Su diseño es metálico, con una pantalla de 5 pulgadas Full HD. Su tamaño lo convierten en un teléfono pequeño, aparentemente sencillo de manipular con una mano, en un mercado de celulares de gran tamaño.

Incluye un procesador MediaTek 6750 de ocho núcleos y su sistema operativo es Android Nougat. En cuanto a calidad de imagen, cumplen lo justo y necesario para lograr una foto intermedia (en condiciones de luz ideales): su cámara principal es de 8 megapixeles y la frontal es de 5 megapixeles.

La batería, que no es desmontable, es de 2,500mAh, lo que supone uno de los aspectos más rescatables de este teléfono, si es que consideramos que hace no muchos meses atrás 3,000mAh era el estándar para los celulares de primera línea. También su lector de huellas digitales trasero, que no es usual para teléfonos de este tipo, que son tan baratos.

Su RAM es de 2GB y tiene 16GB de memoria interna que se pueden expandir hasta 128GB con una tarjeta microSD.

ZTE no ha comunicado su precio aún, pero se estima que será de los más asequibles de esta línea, siendo el más caro el ZTE Blade V8 Pro, a US$230. Estará disponible en Italia, Alemania y España al momento de su lanzamiento.