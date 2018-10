ZTE Blade Max View: Un doble cámara que no le dolerá a tu bolsillo

Si buscas un teléfono económico, con diseño resistente y doble cámara, el ZTE Blade Max View podría ser tu aliado perfecto. El nuevo teléfono de la empresa china es de los primeros -- conjuntamente con su hermano el ZTE Blade Max 2s -- que llegan a Estados Unidos después de los problemas que enfrentó la compañía con el gobierno, aunque también estarán disponibles en otros países.

Como característica principal, este nuevo teléfono tiene una nueva cámara doble de 16+2 megapixeles y una cámara frontal de 8 megapixeles. Su pantalla es grande de 6 pulgadas con resolución Full HD+ y como detalle especial es de mencionar su carcasa trasera, que es de una aleación de plástico gomoso, que a primera vista me dio la sensación de que podría ser más resistente a caídas, aunque aún no he probado esta funcionalidad para darte esta conclusión.

El teléfono incluye al igual que el gama alta ZTE Axon 9 Pro, un sistema de doble bocina con sonido Dolby, que demuestra que la empresa sigue apostando por vender teléfonos con mejoras en el apartado multimedia. A esto debemos sumar además que mantiene el puerto para audífonos y que incorpora puerto USB tipo C para la carga.

César Salza / CNET

Especificaciones ZTE Max View

Pantalla de 6 pulgadas, resolución 2,160x1,080 pixeles

Sistema operativo Android 7.1.1, actualización a Android Oreo en diciembre

Cámara principal de 16+2 megapixeles

Cámara frontal de 8 megapixeles

Batería de 4,000mAh con carga rápida

3GB de RAM y 32GB de almacenamiento, ampliable mediante microSD de hasta 2TB

Sensor de huellas en la parte trasera

Puerto para audífonos

Puerto de carga USB tipo C

Precio y disponibilidad

El ZTE Max View está disponible desde el 31 de octubre en Estados Unidos. Se puede adquirir a través de zteusa.com, Newegg.com y B&H por un precio de US$199.