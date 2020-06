César Salza / CNET en Español

ZTE ha decidido lanzar un celular muy económico llamado ZTE Blade A3 Prime, y es que el dispositivo con características básicas llega en un momento en el que todas las empresas están lanzando celulares más baratos ya que la crisis generada por el coronavirus podría hacer que muchas personas se lo pensaran dos veces antes de gastar en un celular de US$1,000. Como prueba no solo tenemos el nuevo iPhone SE, sino que el Galaxy A51 y los Galaxy A01 y Galaxy A10e se han vuelto populares por su precio comedido.

Pero, ¿qué ofrece de interesante el ZTE Blade A3 Prime?

Características ZTE Blade A3 Prime

Pantalla: 5.45 pulgadas, pantalla HD, resolución 1,440x720 pixeles, 295ppp

Procesador: Mediatek 6761, cuatro núcleos

Sistema operativo: Android 10

RAM: 2GB

Almacenamiento: 32GB ampliables hasta 2TB

Cámara frontal: 5 megapixeles f/2.4

Cámara trasera: 8 megapixeles, f/2.0

Batería: Extraíble de 2,660mAh

Conectividad: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB Tipo C, puerto para audífonos

Seguridad: Sensor de huellas trasero, desbloqueo facial básico

No tiene NFC.

No es resistente al agua.

Diseño

El ZTE Blade A3 Prime es un celular con diseño de plástico y carcasa trasera extraíble, que da acceso a la batería. De hecho, cuando sacas el teléfono de la caja, el dispositivo no tiene la batería puesta y tú debes colocarla.

El sensor de huellas se ubica en la parte trasera, en donde esa carcasa es color gris, y cuyo material no se mancha con facilidad. El teléfono tiene un conector para audífonos en la parte superior y el puerto de carga USB tipo C en la parte inferior. Además incluye los tradicionales botones de audio y encendido y apagado.

Su parte frontal tiene muchos biseles, o al menos más que la mayoría de celulares importantes de los últimos meses. Desde luego, este es un celular barato, así que ZTE ha colocado en él las especificaciones justas.

Pantalla

Aquí probablemente es donde más notamos el precio del teléfono. Con una pantalla con resolución HD, notamos que los negros no son tan oscuros y los colores se ven ligeramente apagados. El tamaño de 5.45 pulgadas es ideal para quienes aman los teléfonos relativamente pequeños; sin embargo, al tener bordes en la parte superior e inferior, el celular no es tan delgado como te podría gustar.

Cámaras

Como el teléfono, las cámaras de este celular son bastante básicas, al punto que su cámara principal no tiene una función para hacer foto bokeh o retrato. Ese sensor es de 8 megapixeles con apertura f/2.0. Y en mis pruebas las fotos son decentes, aunque sin nada muy destacable como podrás ver a continuación.

Por otro lado la cámara frontal de 5 megapixeles con apertura f/2.0 no me impresionó para nada, no tiene inteligencia artificial, ni modo belleza, así que tendrás que arreglarte bastante para salir bien.

Funcionamiento

En mis primeras pruebas con el teléfono noté que el celular puede tomar un poquito más de tiempo para abrir las aplicaciones en general. Esto puede deberse a su corta memoria RAM y a su procesador de gama baja. En general las aplicaciones funcionan bien, pero ten en cuenta que no es el celular más rápido del mercado.

Precio y disponibilidad

El ZTE Blade A3 Prime tiene un precio de US$99.99 y estará disponible en Yahoo Mobile y Visible, aunque en esta última puede adquirirse gratis mediante el programa SWAP.

Impresiones

El ZTE Blade A3 Prime es un celular muy económico que tiene características muy básicas. Ciertamente es ideal para personas que no requieren un excesivo uso multimedia y cuyo principal interés es el del envío de mensajes de texto, WhatsApp y hacer llamadas o navegar por Internet, y que tampoco requieren de una pantalla muy grande.

Hay otros celulares económicos que se han lanzado en las últimas semanas como el , que se puede comprar desde US$129 y tiene una doble cámara trasera, mientras que el Moto E (2020) que vale US$149 es más grande y tiene mejor cámara, batería y procesador.