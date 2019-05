Lo bueno La Roborock S6tiene un excelente sistema de navegado, es muy silenciosa y aspira bien. Tiene la capacidad de mapear tu casa, te permite bloquear zonas, programar zonas limpieza y indicarle una área específica para limpiar. Además, puede trapear y su precio es muy competitivo.

Lo malo No se vende de manera oficial en tantas partes como Roomba y la función de trapeo no es la mejor. Además, su app y su uso puede ser un poco confuso en un principio. No memoriza múltiples mapas a la vez.

Conclusión La Roborock S6 es una gran aspiradora robot y posiblemente la más versátil o una de las más versátiles en el mercado, mientras que también es muy silenciosa y tiene un precio muy atractivo.

