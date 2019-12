Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Xiaomi podrá gustar o no gustar, pero lo único cierto es que sigue demostrando que sin tener que pagar mucho puedes hacerte de un buen celular. El Xiaomi Redmi Note 8, un teléfono gama media, es la más reciente prueba de ello.

8.1 Xiaomi Redmi Note 8 Lo que nos gusta Buen valor por el precio

Puerto de audífonos

Cámara de 48 megapixeles Lo que no nos gusta No hay muchas diferencias con el Note 8 Pro

No hay carga inalámbrica o resistencia al agua

Mucho bloatware

El Redmi Note 8 es un teléfono que tiene un hermano mayor un poco más potente, el Redmi Note 8 Pro. El Note 8, sin embargo, no echa de menos las cosas que sí tiene su hermano mayor pues se concentra en satisfacer a usuarios que buscan un teléfono asequible y con un buen balance de especificaciones.

Redmi Note 8: Características importantes

Pantalla de 6.3 pulgadas



Resolución 2,340x1,080 pixeles



Procesador Snapdragon 665



4GB de RAM (opción de 6GB en algunos países)



Cámara trasera cuádruple con lente principal de 48 megapixeles



Cámara frontal de 13 megapixeles



Batería de 4,000mAh



Lector de huellas en la espalda



Dimensiones de 158.3x75.3x8.4mm



Peso de 190g



Precio: 6,000 pesos (unos US$316)

El diseño es lo que podrías esperar por su precio

El Xiaomi Redmi Note 8 no será el teléfono más guapo, pero al menos tiene lo suficiente y adopta todo lo necesario de las tendencias como el lector de huellas trasero, cámara frontal de gota y delgados biseles alrededor de una pantalla para ser un teléfono relativamente pequeño a pesar de su pantalla de 6.3 pulgadas.

La principal queja en el Note 8 es la misma que en los teléfonos con una cámara trasera protuberante: al colocarlo sobre una superficie plana, el teléfono se va a columpiar. Hay teléfonos con cámaras de protuberancia mayor o menor y me parece que el Note 8 es uno con bastante protuberancia.

Otro gran problema que he tenido con el diseño es que el lector de huellas —trasero— no tiene casi ningún relieve, lo que lo hace algo difícil de hallar cuando tienes la pantalla viendo hacia el rostro del usuario.

La espalda, echa totalmente de vidrio, refleja todo y también es un imán de huellas. Xiaomi colocó la marca Redmi en la espalda justo por debajo de la cámara y al otro lado están algunos de los sellos que si bien son necesarios en los teléfonos, ensucian el diseño de este teléfono en negro piano (hay versión en otros colores que posiblemente no muestren tanto los logotipos y leyendas).

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Al tratarse de un teléfono gama media encontramos un puerto de audífonos, algo que los celulares gama alta han ido perdiendo desde hace varios años. Esto me gusta porque una persona que quiere gastar unos US$300 en un teléfono no quiera gastar en unos audífonos inalámbricos (todavía). Por ello me agrada que el puerto de audífonos siga en este celular. El Redmi tiene el puerto en la parte inferior, junto al puerto USB-C y también junto a una hilera de orificios para la bocina.

Hablando de los biseles, encontramos que el Note 8 tiene delgados marcos (hasta donde una pantalla LCD lo permite) alrededor de la pantalla con el más grueso siendo el de la parte inferior que es donde Xiaomi coloca la submarca de Redmi. A mí me parece un detalle interesante pero quizás algunos usuarios podrían encontrarla molesta ya que preferirían que el bisel fuera más delgado.

De ahí en fuera todo el brillante contorno del celular es limpio; en la parte alta no hay más orificios o puertos y la bandeja para la tarjeta SIM está en el costado izquierdo, contrario a los botones de volumen y encendido.

El teléfono al tacto ofrece una buena sensación: al sostenerlo es fácil hacerlo con una sola mano por su cuerpo relativamente pequeño y alargado; el vidrio genera el obvio miedo de que se pueda romper pero su peso (190g) ayuda a que estés seguro que se trata de un teléfono bien construido.

El Redmi Note 8 me gustó y desde el primer momento en que lo vi me pareció un teléfono que no tiene un diseño despampanante pero por este precio eso no es lo que estás buscando. El lector de huellas y una cámara muy protuberante son los pocos aspectos reprochables.

Desempeño bastante aceptable

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Redmi Note 8 tiene un procesador 665 que me parece una pieza bien acertada para el precio que estás pagando, pero tampoco tiene un desempeño mucho mayor al de otros rivales y sobre todo no ofrece cifras de desempeño (en pruebas controladas) mejores que las de su principal rival, el Moto G8 Plus.

A pesar de que el Redmi tiene un procesador un tanto mejor, el Moto G8 Plus —con su chip Snapdragon 655— no se queda muy por detrás en las mismas pruebas de desempeño. Asimismo, la experiencia de uso es mucho mejor en el Moto G8 Plus, esto debido posiblemente a que el Moto G8 Plus no tiene una pesada capa de personalización, mientras que el Redmi tiene modificaciones de Xiaomi que si bien son útiles, también agregan peso al desempeño.

Pruebas de rendimiento Xiaomi Redmi Note 8 1497 5673 24275 Moto G8 Play 1305 4875 18792 Huawei Y9 Prime 2019 1533 5510 15995 Moto G8 Plus 1535 5683 23509 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas representan mejor desempeño

El procesador más rápido que el del Moto G8 Plus también se traduce a más uso de la batería, por lo que a pesar de tener una batería de 4,000mAh —misma que el G8 Plus— el Redmi Note 8 tiene un rendimiento en las pruebas de CNET en Español al menos cuatro horas por debajo de lo conseguido por el celular de Motorola.

En el uso este rendimiento se nota. El Redmi Note 8 es un celular que en las tareas fáciles (como abrir WhatsApp y contestar mensajes o navegar entre tus apps) muestra un poder aceptable con una velocidad digna de su gama. Sin embargo, ya para tareas más complejas como jugar títulos más demandantes como Call of Duty: Mobile o editar fotos en Lightroom, el teléfono hace notar que con ejecuciones pesadas sufrirá un poco.

Duración de batería

Capacidad Duración (horas y minutos) Redmi Note 8 4,000mAh 22:25 Redmi Note 8 Pro 4,500mAh Por confirmar Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15:26 Moto G8 Play 4,000mAh Por confirmar Moto G8 Plus 4,000mAh 26:50

La batería en el uso regular logra completar un día natural desde las 6 de la mañana que me despierto hasta las 8 de la noche con una sola carga. Aunque para eso de las 5 de la tarde ya activo el ahorro de batería.

La cámara cuádruple brilla con un potente sensor

Quizá la mayor bondad del Redmi Note 8 es su sensor de 48 megapixeles que es parte de una cámara que en total tiene cuatro lentes (la frontal es de un solo lente). Los resultados son bastante buenos para un teléfono de estas características y precio.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

A diferencia del Moto G8 Plus, el Note 8 además ofrece la función del lente macro para tomar fotos muy de cerca. El Note 8 también ofrece la opción de tomar fotos en gran angular y los cuatro lentes son útiles, mientras que el Moto G8 Plus tiene tres lentes pero que solo utiliza uno de 48 megapixeles.

Los cuatro lentes en el Redmi permiten tomar imágenes desde diferentes perspectivas como el gran angular, en macro, con el lente principal de 48 megapixeles y retratos con el fondo desenfocado.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La realidad es que el Note 8 tomará fotos que te dejarán complacido. Los colores están saturados pero nada exagerado; el teléfono rara vez sufre en escenarios muy iluminados como una foto a contraluz; el detalle en la mayoría de fotografías es de muy buena calidad en su gama y las fotos de baja iluminación quedan bastante aceptables y te gustará saber que se incluye el modo noche para mejorar los resultados cuando no tengas suficiente luz natural o artificial.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Normalmente tomarás fotos con el lente principal de 48 megapixeles, pero las imágenes resultan en un menor tamaño para que no ocupen tanto espacio y para que sean más rápidas de tomar. Para cuando quieras tomar una foto de 48 megapixeles, Xiaomi coloca la opción a activarse desde la interfaz de la cámara. Al activar la foto de 48 megapixeles, la imagen tardará apenas un poco más entre la presión del obturador y que se toma la foto, pero tendrás una fotografía que es de mayor tamaño y por ende es una foto que puedes recortar para acercar más y sin perder mucho detalle.

Si lo que quieres es un teléfono cuya cámara no te deje tirado a pesar de no pagar mucho, el Redmi Note es una excelente opción. La cámara no está a la altura de un iPhone, Galaxy o un Mi 9, pero lo que es cierto es que este teléfono va a tomar fotos por encima de lo que te cuesta (y vence las capacidades fotográficas del Moto G8 Plus).

Xiaomi Redmi Note 8 vs. Note 8 Pro

El Xiaomi Redmi Note 8 me parece una mejor opción si lo que quieres es no gastar mucho. El Note 8 es más ligero y más pequeño por su pantalla de 6.3 pulgadas (frente a la de 6.5 pulgadas del Pro); ambos celulares tienen la cámara de cuatro lentes y la cámara frontal también es de un lente, aunque el Pro mejora ligeramente de 13 a 20 megapixeles. La batería en el Pro es 500mAh más grande, así que no es tanta diferencia para pagar los poco más de US$50 que te costará el Pro.

El único momento en el que pensaría pagar por el Pro es cuando considere la versión de 6GB de RAM (o la de 8GB de RAM que puede ser aún más cara). La diferencia en tamaño de pantalla tampoco excusa la diferencia de precio, así que yo optaría por el Note 8 regular.

Redmi Note 8 vs Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Redmi Note 8 Pro Pantalla IPS LCD, 6.3 pulgadas IPS LCD 6.5 pulgadas Resolución 2,340x1,080 2,340x1,080 Densidad de pixeles 409ppp 395ppp Sistema operativo Android 9.0 Pie con MIUI 10 Android 9.0 Pie con MIUI 10 Procesador Snapdragon 665 (4x2.0GHz + 4x1.8GHz) MediaTek Helio G90T (2x2.05GHz; 6x2.0GHz) Almacenamiento 32GB, 64GB o 128GB 64GB, 128GB Expansión de almacenamiento microSD de hasta 256GB microSD de hasta 256GB Cámara trasera Cuádruple: 48 megapixeles (ƒ/1.8) + 8 megapixeles (ƒ2.2) + 2 megapixeles (ƒ/2.4) + 2 megapixeles (ƒ/2.4) Cuádruple: 48 megapixeles (ƒ/1.8) + 8 megapixeles (ƒ2.2) + 2 megapixeles (ƒ/2.4) + 2 megapixeles (ƒ/2.4) Cámara frontal 13 megapixeles (ƒ/2.0) 20 megapixeles (ƒ/2.0) RAM 4GB 6, 8GB Batería 4,000mAh 4,500mAh Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz), radio FM 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz), radio FM NFC No No Resistente al agua No No Lector de huellas Sí, en la parte trasera Sí, en la parte trasera Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Carga inalámbrica No No Características importantes Cámara de cuatro lentes, batería de gran tamaño, diseño atractivo, buen precio, tarjeta microSD Cámara de cuatro lentes, batería de gran tamaño, diseño atractivo, buen precio, tarjeta microSD Tamaño 158.3x75.3x8.4mm 161.4x76.4x8.8mm Peso 190g 200g

Xiaomi Redmi Note 8 vs. Moto G8 Plus

Este combate es una gran batalla y es complicado elegir un vencedor, pero yo optaría por el Moto G8 Plus a pesar de tener varias desventajas.

El Note 8 es mejor teléfono en casi todo, desde mejor densidad de pixeles, ligeramente mejor procesador, mejor cámara trasera y más útil, además de que hay más opciones de almacenamiento. El Moto G8 Plus, sin embargo, me gusta más por tener pocas modificaciones a la interfaz, la marca es una en la que tengo más confianza y su batería me duró por hasta tres días en un buen fin de semana. Como bono, el G8 Plus tiene sonido Dolby, así que es mucho mejor que en el Note 8.

Note 8 vs. Huawei Y9 Prime

En este enfrentamiento de teléfonos chinos es fácil elegir un triunfador: el celular de Xiaomi.

El Redmi Note 8 no solo me parece un teléfono más confiable y duradero por no tener la cámara frontal mecánica o flexible; también sus especificaciones son mejores como la cámara de cuatro lentes (frente a la de tres lentes del Y9), la batería de mayor duración, un procesamiento más potente y una pantalla de mayor densidad de pixeles. Además, la cámara no solo tiene más lentes, también toma mejores imágenes.

Note 8 vs. Moto G8 Play

El Redmi Note 8 es un poco más caro que el Moto G8 Play, pero por su corta diferencia de precios (US$80) es preciso compararlos.

El Moto G8 Play es una excelente opción por su precio de 4,500 pesos (unos US$220) y cuenta con una cámara triple. Su procesador también es uno de MediaTek pero de menor poder que el del Redmi. En lo que el Motorola triunfa es en un precio más barato, batería de larga duración y la poca modificación a Android.

El Moto G8 Play es un teléfono un poco más dirigido hacia la gama de entrada o para gente que busca su segundo celular un poco mejor que un Moto E u otro teléfono de gama baja. El Redmi, por otro lado, es un celular más completo y con mejores especificaciones, pero también un poco más caro.

Xiaomi Redmi Note 8: Conclusión

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La familia Redmi de Xiaomi no tiene el diseño más bello en su categoría, pero sí un excelente balance de precio y desempeño.

El Redmi Note 8 tampoco es el más potente de su familia, pero estoy seguro de que las personas que lo compren estarán felices por al menos un par de años con un desempeño bastante aceptable, una cámara decente, batería que dura un día y un cuerpo sobrio y resistente.

Es sorprendente que el Note 8 ofrezca un módulo de cámaras con cuatro lentes y uno de ellos sea de 48 megapixeles; también es sorprendente que tenga la función de fotografía macro, una pantalla de larga duración y un precio que sea de US$300 o menos, dependiendo de las ofertas.

Mi gran problema con los teléfonos chinos y básicamente con cualquier fabricante en Android que no sea Motorola o Google, es que tienen un bloatware excesivo. El teléfono llega con un montón de apps preinstalados tanto de Xiaomi como de terceros. Es posible eliminar algunas de las aplicaciones de terceros, pero aún así es molesto que llegue con tantas aplicaciones instaladas.

Durante las semanas de uso, el Redmi Note 8 recibió varias actualizaciones de software a la versión MIUI 11.0.3 y corrigió el acabado de los iconos, pues en la versión con la que llegó a mis manos los iconos eran feos y cuadrados; con la última versión se corrige esto y los iconos son más redondeados en sus esquinas. Esto no afecta al desempeño y apenas es un cambio estético, pero se agradece que el Note 8 esté constantemente recibiendo actualizaciones de software.

Y, ¿qué mejoraría en una siguiente generación? El diseño lo haría más llamativo, más atrevido; me gusta que en el bisel inferior esté la marca Redmi pero yo la quitaría en la medida de lo posible para hacer biseles más delgados. También, me gustaría que el Note fuera más pequeño y que el modelo Pro tuviera mayor diferencia por tamaño.

En espera de estas mejoras para una siguiente generación, me es fácil recomendar el modelo actual. El Redmi Note 8 puede ser un teléfono soso y poco atractivo a la vista, pero hay que ser muy claros: Xiaomi logró un muy buen balance entre lo que cuesta y lo que puede ofrecer por ese precio.