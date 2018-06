Xiaomi está apoderándose cada vez más de la atención de los usuarios. Desde el año pasado cuando la empresa dio el salto a México y España, hemos observado la evolución de la empresa y como intenta mantener una gran variedad de dispositivos en la gama media baja, con precios asequibles y buenas características. Una muestra de ello ha sido el Xiaomi Mi A1 ($191 en Amazon.com), un equipo económico y que está dando la batalla a otros dispositivos de la temporada, y que podría ser relegado pronto por el Xiaomi Redmi Note 5.

Mientras que el Xiaomi Mi A1 es parte del programa Android One y posee una configuración buena que le permite superar a muchos dispositivos, el Redmi Note 5 se centra en pulir algunos detalles para ser un mejor dispositivo y aunque su interfaz en MIUI 9.5 basada en Android Oreo, su gran batería y su cámara doble podrían ser los puntos fuertes que le ayuden a plantar cara a la gama media de esta temporada y dispositivos como el Moto G6 Plus ($365 en Amazon.com), el Samsung Galaxy A6 Plus ($380 en Amazon.com) o el Huawei P20 Lite ($290 en Amazon.com).

Nota del editor: Este análisis se realizó utilizando la versión de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento.

César Salza / CNET

Especificaciones Xiaomi Redmi Note 5

Pantalla: 5.99 pulgadas, resolución 2,160x1,080 pixeles, ratio 18:9

Procesador: Snapdragon 636

Almacenamiento: 32GB / 64GB

RAM: 3GB/4GB

Cámara principal: Doble 12 megapixeles, f/1.9 y 5 megapixeles, flash LED. Tecnología Dual Pixel Autofocus

Cámara frontal: 13 megapixeles, flash LED

Sistema operativo: Android Oreo, MIUI 9.5

Colores: Negro, azul y dorado

Batería: 4,000mAh

Conectividad: Acepta dos tarjetas NanoSIM o una NanoSIM y una microSD, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, infrarrojo

Resistencia al agua: No

Diseño: bonito, pero simple

El Xiaomi Redmi Note 5 es un teléfono de plástico con aspecto metálico que se siente ligero en tus manos a pesar de su pantalla de 5.99 pulgadas que es enorme, y de sus grandes bordes, que sí están presentes sin mayores complejos.

El teléfono, que viene en colores azul, negro y dorado tiene el sensor de huellas en la parte trasera, mismo lugar en donde encontramos la cámara doble ubicada de forma similar al iPhone X y que sobresale ligeramente del cuerpo del equipo.

En la parte inferior de este teléfono tenemos la salida de la bocina, un puerto para audífonos y el conector de energía que es microUSB y no USB Tipo C como es la tendencia este año en la mayoría de teléfonos, incluso en algunos de esta categoría como el propio Nokia 6.1.

En la parte frontal el teléfono mantiene como hemos dicho sus bordes y en la parte superior tenemos la cámara para selfies y también su flash para imágenes más iluminadas. Aunque el diseño es bonito, en general nos encontramos en este apartado con un equipo que sobresale poco frente a la competencia, permitiendo que dispositivos como el Honor 7X ($189 en Amazon.com) sigan siendo de los más vistosos de la temporada en relación calidad - precio.

Desempeño

En el uso cotidiano este dispositivo no ha presentado mayores problemas. Con el uso del procesador Snapdragon 636 y en particular en el modelo con 4GB de RAM que hemos probado, el teléfono ha tenido gran fluidez en los procesos, aunque sin dudas de estar en el programa Android One como el Mi A1, obtendríamos aún mayor estabilidad.

Las animaciones de la interfaz MIUI 9.5 son fluidas, y eso permite que el dispositivo sea rápido en todo momento. Con videojuegos como PUBG Mobile no hemos tenido inconvenientes. A continuación lo comparamos con otros teléfonos similares.

Como puedes observar, el Xiaomi Redmi Note 5 logra batir a algunos de sus rivales de esta temporada, como el Moto G6 Plus o incluso al Honor 7X y el Huawei P20 Lite. Además, este dispositivo de la empresa china es económico, por lo cual podría resultarte una buena inversión sino te importa probar su interfaz, un tanto diferente a Android puro o a las más comunes de Samsung, Huawei o Honor.

Si se le compara con el Xiaomi Redmi 5 Plus, encontramos que ese teléfono con un procesador ligeramente inferior queda por detrás del que hemos estado analizando, a pesar de que su precio es muy parecido.

César Salza / CNET

MIUI 9.5: así es la interfaz de un Xiaomi

Si nunca has tenido un Xiaomi, te estarás preguntando cómo es su interfaz. En particular porque uno de sus teléfonos más populares, el Xiaomi Mi A1, tiene Android One. A continuación te enseñamos cómo es MiUI 9.5 sobre Android 8.1.0 Oreo.

Captura de pantalla

La interfaz de Xiaomi no incorpora un cajón de aplicaciones, pero te da la posibilidad de utilizar el teléfono basándote en gestos. Así, puedes eliminar los botones virtuales de Android y aprender a ejecutar esas funciones simplemente con "gestos en pantalla completa", esto te permitirá aprovechar aún más el aspecto de visualización de 18:9 del panel. Puedes tirar desde abajo hacia arriba para ir a la pantalla de inicio o pellizcar por los laterales para ir a una página anterior o siguiente por ejemplo. Al principio puede sonar complicado, pero la interfaz te explica lo que debes hacer y te guía en todo el proceso.

En la foto de arriba puedes ver cómo es la pantalla de inicio, así como la presentación de tus accesos directos y actividades del día o incluso el menú desplegable con la posibilidad de activar diferentes funciones, como en un teléfono Android cualquiera, aunque con el diseño de Xiaomi.