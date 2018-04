Xiaomi se ha ido ganando un lugar muy especial en mi corazón.

En el pasado, he podido probar durante varias semanas celulares de la firma china, incluyendo el Mi A1, el Xiaomi Redmi 4X y ahora el Redmi 5 Plus, un teléfono de gama media que se empieza a acoplar a la tendencia de los celulares gama alta con una pantalla de biseles delgados y un aspecto alargado (18:9).

Estamos frente a un teléfono de una marca que se está haciendo un nombre a base de celulares muy completos y con precios muy competitivos que compensan la ya aburrida creencia de que un producto chino es sinónimo de mala calidad.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Precio y disponibilidad

El Redmi 5 Plus se puede comprar en México por un precio de 4,599 pesos. El teléfono en México es una exclusiva de la operadora Telcel y se puede comprar en el país desde fines de marzo de este año.

En España el teléfono está disponible en la página Mi.com por 179 euros en el modelo base. Xiaomi no vende teléfonos oficialmente en Estados Unidos.

Xiaomi Redmi 5 Plus: Características y especificaciones

Pantalla : 5.99 pulgadas



: 5.99 pulgadas Resolución : 1,080x2,160 pixeles



: 1,080x2,160 pixeles Procesador : Snapdragon 625 de ocho núcleos de 2.0GHz



: Snapdragon 625 de ocho núcleos de 2.0GHz RAM : 3/4GB



: 3/4GB Almacenamiento : 32GB/64GB



: 32GB/64GB Ranura microSD : (Almacenamiento expandible por microSD de hasta 128GB)



: (Almacenamiento expandible por microSD de hasta 128GB) Batería : 4,000mAh (no desprendible)



: 4,000mAh (no desprendible) Sistema Operativo : Android 7.1.2 Nougat (MIUI 9.5)

: Android 7.1.2 Nougat (MIUI 9.5) Carga rápida : No



: No Carga inalámbrica : No



: No Conectividad : Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2

: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 Cámara trasera : 12 megapixeles con apertura ƒ/2.2, autoenfoque y flash dual-LED



: 12 megapixeles con apertura ƒ/2.2, autoenfoque y flash dual-LED Cámara frontal : 5 megapixeles



: 5 megapixeles Resistente al agua : No



: No Otras características : Batería de larga duración, un precio bajo en comparación con otros teléfonos. Tiene radio FM, lector de huellas, tiene puerto para audífonos de 3.5mm.



: Batería de larga duración, un precio bajo en comparación con otros teléfonos. Tiene radio FM, lector de huellas, tiene puerto para audífonos de 3.5mm. Tamaño : 158.5x75.5x8.1mm



: 158.5x75.5x8.1mm Peso: 180 gramos



Diseño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Xiaomi Redmi 5 Plus no es nada sorprendente. Un cuerpo bien construido a base de aluminio en la parte trasera con su espalda que no se puede desmontar (ni la batería — que de hecho al sacarlo de la caja viene con un aviso de que no se intente quitar la batería por precaución del usuario) pero que no es nada diferente al resto de celulares en cualquier gama.

Sin duda, una de sus singularidades es que este teléfono es de los primeros en su categoría en adaptar la pantalla con aspecto 18:9, misma que ya tiene el iPhone X de Apple, el LG G6 (y posiblemente el rumorado LG G7 ThinQ), Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy S9 (aunque éste sea 18:5:9) y un montón más.

Ha sido de mi agrado ver este tipo de pantalla migrar a los celulares gama alta, pues las aplicaciones, las páginas Web y sobre todo los videos en plataformas como Netflix o YouTube se están adaptando para ser visiblemente mejores en una pantalla con este aspecto — y no el 16:9 que fuera el estándar hace un tiempo.

De hecho, ver el Redmi 5 Plus de frente es como volver a ver el LG G6, uno de los primeros teléfonos que tuvieron la osadía de dar el brinco al aspecto 18:9, y uno de los teléfonos que más cómodos he sentido en la mano. La única diferencia es que el bisel alrededor de la pantalla del Redmi es de vidrio y plástico revelando su naturaleza asequible y a diferencia del G6 que era de metal.

En cuanto a la descripción del teléfono, encontramos una cámara frontal superior de 5 megapixeles y que tiene su respectivo flash y un sensor de luminosidad. En esa misma zona está el auricular y en el espacio del bisel está el puerto de audífonos tradicional de 3.5mm.

En la parte inferior solo está la limpia quijada del Redmi, ni siquiera la marca de Xiaomi o los clásicos botones capacitivos de Android. El lector de huellas está ubicado en la espalda (no mi posición preferida pero me acostumbro fácil). En el costado derecho del marco (viendo la pantalla de frente) están los dos botones de volumen y el botón para despertar al celular. La bandeja de microSD y nanoSIM está en el costado opuesto.

En la parte inferior —tristemente— encontramos un puerto de carga microUSB sin carga rápida ni altísimas tasas de transferencia. A los lados del puerto están dos hileras (una de cada lado) de bocinas que suenan dentro de lo esperado.

La espalda, como ya lo mencioné, es de aluminio y se puede comprar en tonos negro, azul o dorado. La cámara es ligeramente protuberante y de un solo lente ubicado en la parte alta de la espalda; por debajo está el flash doble y menos de un centímetro más abajo está el lector de huellas.

En la espalda baja está el logo de Xiaomi (que sigue pareciéndose al del Metro de la Ciudad de México) y los datos y certificados del celular. El teléfono también tiene dos franjas en la parte alta y baja que son divididas por delgadas líneas que sirven como antena que potencia la conectividad celular.

En general, estamos frente a un teléfono sólido, bien construido, que se siente rígido y duradero en la mano pero sin sacrificar la ergonomía al ser muy cómo de sostener hasta con una mano. Los costados son semicurvos, así que no llega a lastimar la mano o a sentirse incómodo de sostener.

Desempeño

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Para el análisis del Redmi 5 Plus recibimos una unidad de 3GB de RAM y procesador Snapdragon 625 de 2.0GHz.

El desempeño del teléfono me ha parecido un poco por debajo del promedio de celulares y de lo que esperaría de un celular que llega al mercado mexicano este año. Si bien hay unidades con 4GB de memoria RAM, la unidad que nos ha tocado probar deja un poco que desear.

La mayoría de actividades que ocurren tradicionalmente, como abrir WhatsApp para enviar un mensaje, o ejecutar Chrome para navegar en Internet, son tareas que ocurren con facilidad y muy fluido. Pero cuando se trata de abrir la multiventana o mostrar los botones virtuales de Android en pantalla mientras que ejecuta un video o un videojuego, el teléfono tarda en mostrar estos botones dejando en claro su corta capacidad.

En el tema del sistema operativo me causa inconformidad saber que este teléfono ejecuta Android 7.1.2, una versión de Nougat que ya tiene más de un año de disponibilidad. Y digo que me entristece porque el teléfono no llega al mercado con Oreo, y Google ya anunció Android P que conoceremos a más detalle en el otoño del año. Me da la sensación de que el Redmi 5 Plus se quedará atorado con Nougat, quizá reciba Oreo pero sin posibilidades de Android P.

Y aunque el sistema operativo me parece anticuado (porque es importante resaltar que hay celulares con Android Oreo en la gama media), la modificación MIUI 9.2 que tiene el celular compensa algunas cosas.