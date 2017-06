Agrandar Imagen Oscar Gutiérrez/CNET

Solo hay una ocasión para causar una primera impresión. O lo haces bien para ser recordado, o quedas en el olvido. Con el Xiaomi Redmi 4X ha sido mi primera experiencia a fondo con un celular de la marca china y mi primer encuentro con la firma ha sido por demás exquisita.

El Redmi 4X de Xiaomi no es el mejor teléfono de la "Apple en China", pero es una muy buena opción para los teléfonos en la gama media. Desde la primera vez que lo vi, el celular me hizo recordar al iPhone por tener un diseño indiscutiblemente parecido y por sentirse muy cómodo y bien fabricado en la mano.

Esto lo digo, claro, teniendo en cuenta sus respectivas diferencias entre uno y otro, por no sólo contar con una plataforma distinta, sino de pertenecer a gamas totalmente diferentes. Aún así, el Redmi 4X se ha convertido en un teléfono que deja huella por su magnífico desempeño, su software mejorado meticulosamente y, sobre todo, por su duradera batería.

Diseño: Con aires familiares

Agrandar Imagen Oscar Gutiérrez/CNET

El Redmi 4X se asemeja un poco al iPhone de Apple y la compañía parece no esconderlo. Además de que algunos de los teléfonos (no sólo el 4X) de Xiaomi se parecen a los de Apple en diseño, hasta las campañas publicitarias, las cajas e incluso los fondos de pantalla son muy parecidas. Y si a las compañías parece no molestarles, tener más teléfonos con un diseño atractivo a nosotros tampoco.

Hablando exclusivamente del 4X y su diseño, el teléfono se siente muy robusto y resulta muy cómodo sostenerlo en una mano tomando en cuenta que tiene una pantalla de 5 pulgadas (y resolución de 1,280x720). El teléfono viene en varios tonos, pero en el negro (que es la unidad reseñada) es por demás bonito y sobrio.

La parte trasera luce muy estética y el logo de Xiaomi (Mi) es apenas perceptible. El lector de huellas, ubicado en la espalda del celular, está más cercano a la cámara que a la parte media. Estamos frente a un celular de apenas 5 pulgadas y, por ello, vemos un teléfono compacto, pero creo que el lector de huellas ubicado un par de centímetros más abajo y hubiera sido perfecto.

En la parte frontal encontramos grandes biseles que en la gama alta estorbarían, pero por ser la gama intermedia no hacen ruido. En la quijada (o parte inferior frontal), están dos botones que ocupan parte del bisel y no son virtuales en la pantalla. Esto, sumado a que no tienen luz propia, hace que su uso en escenarios de poca o nula luz, sean botones difíciles de ver.

Viendo al 4X de frente, encontramos los botones de volumen y bloqueo/encendido a la derecha, mientras que a la izquierda está la bandeja para colocar la tarjeta SIM y una tarjeta microSD de hasta 128GB que es bien recibida al tener en cuenta que el 4X tiene 32GB de almacenamiento interno.

En cuanto a sus puertos, en el 4X encontramos los orificios por default: puerto microUSB (sin carga rápida) con una hilera de hoyuelos para las bocinas a cada lado y un puerto de audífonos (3.5mm) en la parte alta del teléfono. En este apartado, ni bien ni mal; lo esperado.

Software: MIUI 8.0

Agrandar Imagen Oscar Gutiérrez/CNET

Al ser mi primer Xiaomi a fondo, el software me ha parecido sobresaliente por todas las equipaciones que tiene; y al mismo tiempo familiar. Los iconos me parecen muy parecidos a iOS de Apple, algo que me parece acertado para que usuarios que van del ecosistema de la manzana a un Xiaomi (por la razón que sea), se sientan familiarizados.

Pero el 4X con MIUI 8.0 (la capa de personalización de Xiaomi) también tiene diversas bondades propias y únicas. La más destacada es el hecho de que se puede colocar una franja en la parte alta de la pantalla que se expande a lo ancho de la misma y que se usa como el indicador de la batería. Si la batería está cargada al 100 por ciento, la franja verde abarca todo lo ancho; si la batería está al 50 por ciento, la franja va a la mitad de la pantalla y así sucesivamente.

Otra de las características increíbles de MIUI en el 4X es que se pueden duplicar las aplicaciones -- ya sean nativas o de terceros. Así, puedes tener dos apps de WhatsApp, dos apps de Facebook sin tener que abrir y cerrar sesión ni mezclar información.

El sistema MIUI, a pesar de parecer pesado por sus modificaciones a los iconos, a la pantalla de bloqueo y a la pantalla de inicio, es bastante rápido y no se siente lento o que se atore en ningún momento. En la interfaz, por ejemplo, en la barra de notificaciones o el centro de ajustes, predomina el blanco y es bastante atractiva.

Quizá, la única queja en este apartado sea la versión de Android que ejecuta. Desafortunadamente, el 4X sigue usando Android Marshmallow, así que se pierde de todos los beneficios de Nougat. Xiaomi no ha dicho si se actualizará a 7.0, pero el hecho de que el 4X siga usando un sistema operativo tan anticuado, es un punto negativo (y aún más si recordamos que sus competidores como el Moto G5 Plus ya tiene Android Nougat). La buena noticia es que Xiaomi dijo que el 4X recibirá Nougat ya llegando al otoño de este año, aunque para aquel entonces es posible que Google ya haya liberado la siguiente versión, Android 8.0.

La cámara: Su debilidad

Agrandar Imagen Oscar Gutiérrez/CNET

El Redmi 4X es bastante respetable en todos sus aspectos, pero no en la cámara.