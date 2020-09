El Xiaomi F2 Pro es uno de los celulares más baratos que puedes comprar que tengan un procesador Snapdragon 865 y compatibilidad con 5G.

8.5 Xiaomi Poco F2 Pro Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Excelente desempeño

Barato para lo que ofrece

Pantalla grande con biseles pequeños

Buen diseño

Emisor infrarrojo

Excelente duración de batería

Carga rápida de 30 vatios

5G

Conector de audífonos (3.5mm) Lo que no nos gusta Pesado

Demasiado grande para algunos

No es resistente al agua

No se puede cargar inalámbricamente

Su pantalla es de 60Hz

El Poco F2 Pro también tiene un diseño atractivo, una duración de batería sobresaliente, un buen desempeño y cuatro cámaras traseras.

La principal debilidad es que es un celular grande y pesado, no se vende en todas partes y aunque su cámara principal ofrece buenos resultados, las otras tienen una calidad que varía mucho más.

Juan Garzón / CNET

Precio y dónde comprar el Poco F2 Pro

El Poco F2 Pro tiene un precio sugerido de US$499 y 499 euros dependiendo donde lo compres. Aunque en Estados Unidos no se vende de manera oficial, se puede comprar en , y otras tiendas exportadoras.

Poco F2 Pro: Especificaciones y características

Pantalla : 6.67 pulgadas (AMOLED) con tasa de actualización de 60Hz

: 6.67 pulgadas (AMOLED) con tasa de actualización de 60Hz Resolución : 2,400x1,080 pixeles

: 2,400x1,080 pixeles Procesador : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 RAM : 6GB, 8GB

: 6GB, 8GB Almacenamiento : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Ranura microSD : No

: No Sistema operativo : Android 10 (MIUI)

: Android 10 (MIUI) Batería : 4,700mAh

: 4,700mAh Carga inalámbrica : No

: No Conector de audífonos (3.5mm): Sí

(3.5mm): Sí Emisor infrarrojo: Sí



Sí Cámaras : 64 megapixeles (f/1.9) + gran angular de 13 megapixeles (f/2.4) + telefoto de 5 megapixeles (f/2.42) + cámara para detectar profundidad de 2 megapixeles (f/2.4)

: 64 megapixeles (f/1.9) + gran angular de 13 megapixeles (f/2.4) + telefoto de 5 megapixeles (f/2.42) + cámara para detectar profundidad de 2 megapixeles (f/2.4) Cámara frontal : 20 megapixeles

: 20 megapixeles Resistencia al agua : No

: No Lector de huellas: Sí, en pantalla (óptico)

Sí, en pantalla (óptico) 5G: Sí

Sí Color : Azul, verde y negro

: Azul, verde y negro Dual SIM: Sí

Sí Tamaño: 163.3x75.4x8.9mm

163.3x75.4x8.9mm Peso: 219 gramos

Diseño: Pura pantalla, pero grande y pesado

Mi primera impresión con el Poco F2 Pro es que se ve mejor en persona que en fotos.

Este celular de Xiaomi tiene una gran pantalla plana de 6.67 pulgadas con biseles pequeños que hacen parecer que la parte frontal es prácticamente solo pantalla.

Juan Garzón / CNET

Debido a esto, el Poco F2 Pro tiene una cámara frontal escondida que solo aparece cuando la necesitas, similar a lo que vimos en el Xiaomi Mi 9T y Mi 9T Pro, al igual que el OnePlus 7 Pro.

Inclusive, igual a los Xiaomi Mi 9T, la cámara frontal cuenta con iluminación lateral que se enciende cuando la cámara sale del borde superior.

Inclusive, puedes personalizar el color de esa luz y hasta el sonido que produce cuando está saliendo. Similar a otros celulares, si los sensores detectan que el celular se ha caído, la cámara se cierra automáticamente.

El Xiaomi Poco F2 Pro tiene una buena construcción que consta de un borde y estructura de metal, acompañado de vidrio en la parte trasera y frontal.

La parte trasera tiene una leve curvatura en sus bordes que le permiten sentirse relativamente bien en la mano. Sin embargo, el celular es grande, relativamente grueso (8.9mm) y pesado (219 gramos).

En el borde derecho, el Poco F2 Pro tiene el botón de encendido en color rojo y la barra de volumen, y en la parte superior no solo encuentras la cámara motorizada. Tiene conector de audífonos de 3.5mm y un emisor infrarrojo que permite controlar televisores y otros dispositivos.

En la parte inferior está el cajón de la ranura SIM, el puerto USB-C y la bocina, mientras en el borde izquierdo no se encuentra nada.

Este celular de Xiaomi tiene un lector de huellas en la pantalla (óptico) y funciona relativamente bien, mientras que en la parte trasera encuentras cuatro cámaras en un módulo redondo que sobresale unos cuantos milímetros de su cuerpo. El flash está ubicado un poco más abajo de ese módulo y el vidrio tiene otro círculo biselado que le da estilo.

En general, el Poco F2 Pro se ve bien y tiene buena construcción, tan solo que es un poco grande y pesado.

Funciones y software

El Poco F2 Pro ejecuta Android 10 con la interfaz personalizada de Xiaomi MIUI 12.

En general, me gustan mucho lo detalles y animaciones que ofrece MIUI 12, pero no me gusta que en el panel de notificaciones tanto las configuraciones rápidas como las notificaciones son muy grandes y ocupan mucho espacio.

Juan Garzón / CNET

Además, a diferencia de muchos celulares Android, puedes borrar las notificaciones con solo deslizar hacia la derecha, porque hacia la izquierda obtienes opciones como posponer la notificación o las configuraciones de la notificación.

Asimismo, en la pantalla de bloqueo no aparecen todas las notificaciones, pero como todo esto también termina siendo cuestión de preferencia.

Algo bueno es que MIUI 12 ofrece no solo pantalla dividida, sino también apps flotantes, tiene un segundo espacio para colocar apps totalmente separados y hasta tiene un modo para videojuegos.

Rendimiento: Excelente y sobresaliente por su precio

El Xiaomi Poco F2 Pro tiene un excelente desempeño, principalmente gracias a que tiene un procesador Snapdragon 865 como el del Galaxy S20, LG V60 y OnePlus 8 Pro.

Además, el celular cuenta con 6GB u 8GB de RAM, que aunque no es tanto como otros celulares que tienen 12GB, es suficiente para tener una buena experiencia.

Juan Garzón / CNET

Por su precio inicial de US$499, el Poco F2 Pro es sin duda uno de los celulares que ofrece mejor desempeño a ese precio. Celulares como el OnePlus Nord tienen una pantalla con tasa de actualización de 90Hz que permiten que navegar por diferentes partes de la interfaz se sienta más fluido, pero ese celular presenta retrasos de vez en cuando y se queda atrás de la buena experiencia que ofrece el Poco F2 Pro porque tiene un procesador Snapdragon 765G.

En pocas palabras, lo único que le hace falta al Poco F2 Pro en su desempeño es una pantalla de una tasa de actualización de 90 o 120Hz que le permita competir con los mejores del mercado con un precio que muchas veces es la mitad o menos.

En las pruebas de rendimiento, el Poco F2 Pro tuvo un buen resultado.

Prueba 3DMark Slingshot Unlimited Poco F2 Pro 9,628 Pixel 4A 3,567 LG Velvet 4,325 OnePlus Nord 4,785 Galaxy S20 9,522 Galaxy S20 Plus 9,530 OnePlus 8 Pro 9,765 OnePlus 8 10,016 LG V60 ThinQ 10,013 Galaxy S20 Ultra 8,212 Galaxy Z Flip 7,913 Galaxy Note 20 Ultra 9,933 Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Pruebas de desempeño Poco F2 Pro 4,232 13,109 90,570 Pixel 4A 3,465 6,220 37,229 LG Velvet 2,853 7,381 45,490 OnePlus Nord 2,851 7,281 45,551 Galaxy A51 1,669 5,535 23,944 Motorola One Vision 1,604 5,496 24,372 OnePlus 8 Pro 4,208 13,030 81,480 Galaxy Note 20 Ultra 4,463 12,386 111,730 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4. (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

Duración de batería: Excelente

El Poco F2 Pro tiene una batería de 4,700mAh que es muy confiable porque fácilmente logra durar un día completo de uso. Inclusive, es posible que a muchas personas les dure más de un día sin muchos problemas.

Con esto, el Poco F2 Pro ofrece una mejor duración de batería que otros celulares similares y en nuestras pruebas logró durar 30 horas y 15 minutos reproduciendo continuamente un video.

En comparación, el LG Velvet logró durar 22 horas y 43 minutos, los Galaxy 20 y S20 Plus 21 horas configurados a 60Hz, el Pixel 4A 19 horas y 25 minutos, y el OnePlus Nord 24 horas y 35 minutos a 60Hz.

Cámaras: Cuatro cámaras

El Poco F2 Pro tiene cuatro cámaras traseras, pero tan solo tres de ellas pueden capturar fotos.

La cámara principal de 64 megapixeles (combina cuatro pixeles para lograr fotos de 16 megapixeles), logra capturar buenas fotos a plena luz solar, al igual que logra buenos resultados en situaciones con poca luz.

Juan Garzón / CNET

Lo malo es que no tiene estabilización de imagen óptica (OIS), así que es fácil que la calidad de las fotos decaiga con el movimiento de tus manos.

Cuando cambias a la cámara gran angular de 13 megapixeles la calidad de las fotos decae y los colores cambian de manera muy notoria.

El tercer lente es un telefoto para fotos macro que es de 5 megapixeles y aunque en teléfonos baratos estos lentes son más de adorno y mercadeo que cualquier otra cosa, esta cámara en el Poco F2 Pro logra buenos resultados. Claro, aún prefiero la calidad de la cámara macro del OnePlus 8 Pro que es una de las mejores que he probado, pero la cámara del Poco F2 Pro es útil.

Aunque el celular dice que ofrece zoom 2X, en realidad ese zoom no es del telefoto sino que usa la cámara principal.

Por otra parte, este celular tiene la capacidad de grabar video 8K, algo que hemos visto solo en teléfonos mucho más caros.

En cuanto a la cámara frontal de 20 megapixeles, el Poco F2 Pro logra ofrecer resultados adecuados y no sobresalientes.

En general, las cámaras del Poco F2 Pro son buenas para su precio, pero se quedan por debajo de las mejores porque todas las cámara no son tan consistentes.

Conclusión

El Poco F2 Pro es simplemente uno de los mejores celulares que puedes comprar por US$499, ofreciendo un desempeño sobresaliente y un paquete completo que incluye una batería de muy larga duración que además ofrece carga rápida de 30 vatios.

Las únicas carencias claras son que la pantalla tiene una tasa de actualización tradicional de 60Hz, no es resistente al agua y tampoco se puede cargar inalámbricamente.

La carencia de telefoto puede ser importante para algunos, pero no considero que sea realmente necesario cuando la mayoría solo ofrece zoom óptico 2X y la calidad es peor.

Algunos rivales del Poco F2 Pro son el Pixel 4A que cuesta solo US$349, tiene una mejor cámara, es más compacto y liviano, pero su desempeño es muy inferior.

El Motorola Edge sería otra gran alternativa porque tiene un mejor diseño y mejores cámaras, pero su precio sugerido de US$699 es una diferencia notable y el desempeño del Poco F2 Pro es superior.

El LG Velvet y el Galaxy A71 5G son otras opciones. El LG Velvet es resistente al agua y se puede cargar inalámbricamente, sus cámaras son parecidas y su desempeño muy inferior.

Por su parte, el Galaxy A71 5G tiene un gran balance de todo lo que ofrece por US$599, pero su desempeño es inferior.

El OnePlus Nord cuesta cerca de US$450 y aunque tiene una pantalla de 90Hz, es más cómodo de utilizar y tiene una interfaz más pura de Android, sus cámaras son peores y su desempeño es peor.

Su principal competidor es el Galaxy A51 5G, que logra un mejor balance de todas las cosas, tiene ranura microSD, telefoto y aunque su desempeño es un poco inferior, la diferencia no es tan grande como la de los demás. Lo único es que la cámara macro del Poco F2 Pro seguramente es superior, pero la gran angular no.

Con esto, el Poco F2 Pro es uno de los mejores celulares que puedes comprar por menos de US$500 y compite con celulares que son más caros.