Los audífonos Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic tienen uno de los nombres más largos del mercado, pero también llegan como unos audífonos inalámbricos baratos tan confiables como las generaciones anteriores de audífonos de Xiaomi.

El diseño no cambia mucho frente al de los Mi True Wireless Earphones 2. El principal cambio llega en la cubierta, que ahora no se para verticalmente sino horizontalmente como, por ejemplo, los Happy Plugs Air 1 Plus. El tamaño de la cubierta parece no haber cambiado, sin embargo.

Los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic prometen ofrecer hasta 5 horas de duración de batería que se extiende hasta 20 horas cuando cuentas la carga que proporciona la cubierta. Xiaomi dice que estos audífonos inalámbricos se pueden cargar de 0 a 100 por ciento en 1.5 horas.

Estos audífonos de Xiaomi integran también un sensor que permite detectar cuando están siendo utilizado, similar a lo que ofrecen los Google Pixel Buds 2.

Además, Xiaomi promete buena experiencia en llamadas gracias a la cancelación de ruido que funciona con dos micrófonos. Los audífonos prometen gran calidad de sonido al ofrecer compatibilidad con el codec AAC en iOS y Android.

Xiaomi no solo presentó los audífonos Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2, sino también la patineta eléctrica Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, el aparatito de televisión Xiaomi Mi TV Stick, la pulsera y el monitor curvo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor.

Precio y disponibilidad

El precio de los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic es de 39 euros o cerca de US$45. En cuanto a la disponibilidad, se espera que se puedan comprar en las próximas semanas, dependiendo del mercado en el que te encuentres.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: Características y especificaciones

Tamaño : 150x75x35mm

: 150x75x35mm Peso : 48 gramos

: 48 gramos Audio : Codec AAC/SBC, impedancia 320

: Codec AAC/SBC, impedancia 320 Puerto de carga : USB-C

: USB-C Duración de batería: 5 horas solo los audífonos y hasta 20 horas con la cubierta

5 horas solo los audífonos y hasta 20 horas con la cubierta Duración de carga : 1.5 horas

: 1.5 horas Conectividad : Bluetooth BLE o superior

: Bluetooth BLE o superior Alcance de conectividad: Hasta 10 metros

Hasta 10 metros Controles: Doble toque externo