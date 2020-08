Los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic tienen uno de los nombres más largos del mercado, pero son unos audífonos inalámbricos baratos a considerar si no quieres gastar mucho dinero.

El precio de los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic es de 39 euros o cerca de US$45 y ya están disponibles en diferentes mercados.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: Características y especificaciones

Tamaño : 150x75x35mm

: 150x75x35mm Peso : 48 gramos

: 48 gramos Audio : Codec AAC/SBC, impedancia 320

: Codec AAC/SBC, impedancia 320 Puerto de carga : USB-C

: USB-C Duración de batería: 5 horas solo los audífonos y hasta 20 horas con la cubierta

5 horas solo los audífonos y hasta 20 horas con la cubierta Duración de carga : 1.5 horas

: 1.5 horas Conectividad : Bluetooth BLE o superior

: Bluetooth BLE o superior Alcance de conectividad: Hasta 10 metros

Hasta 10 metros Controles: Doble toque externo

Diseño: No es para todos

El diseño de los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic no cambia mucho frente al de los Mi True Wireless Earphones 2. Los cambios principales se presentan en la longitud de su palo y en la cubierta, que ahora no se para verticalmente sino horizontalmente como, por ejemplo, los Happy Plugs Air 1 Plus. El tamaño de la cubierta parece no haber cambiado, sin embargo.

Esto quiere decir que el resto de los audífonos se parecen mucho a los AirPods, con una construcción de plástico rígido y un diseño abierto que no permite aislar ni cancelar el ruido externo. Este diseño no es para todos, ya que su tamaño único lo hace más ajustado y seguro en el oído, pero también podría molesta más en el oído por su rigidez.

Los audífonos son muy liviano y cómodos, solo que en mi experiencia se pueden caer con facilidad.

La parte externa es táctil, pero no se puede controlar el volumen; siempre es necesario tocar dos veces los audífonos y como pasa con muchos similares, no siempre funcionan a la perfección.

Estos audífonos Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic integran también un sensor que permite detectar cuando se están utilizando, similar a lo que ofrecen los Google Pixel Buds 2.

Su cubierta o cajita es compacta y tiene una luz externa para indicarte su estado, mientras que cada audífono tiene su luz independiente para indicarte su estado.

Lo que extraño en la cajita es que no cuenta con un botón para forzar el emparejamiento con otros dispositivos y muchas veces abrir la caja no ayuda a cambiar de un dispositivo a otro. Aún así, puedes mantener presionada la parte táctil de los dos audífonos a la vez (mientras están en la caja) para activar el emparejamiento.

Calidad de sonido

Los audífonos Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic ofrecen en general una buena experiencia de sonido, similar a los Earphones y no muy diferentes a los OnePlus Buds.

La experiencia de sonido no es muy diferente a la que ofrecen los Galaxy Buds Plus, pero como esos audífonos de Samsung tienen aislamiento de ruido ayudan a que la música se perciba de mejor calidad. Inclusive, la calidad de sonido que ofrecen no es muy diferente a la que ofrecen los Galaxy Buds Live como te imaginarías por la diferencia de precio, pero considero que esos audífonos de Samsung ofrecen un poco más de profundidad y son un poco más consistentes en la calidad que ofrecen.

En cuanto a la calidad, los audífonos ofrecen claridad y un buen nivel de bajo, pero la experiencia puede variar mucho según el lugar donde estás porque su diseño abierto hace que la experiencia de sonido varíe mucho. Además, los audífonos se pueden mover de su lugar de manera simple y hasta caerse, pero esto también varía de oído en oído.

Por otra parte, Xiaomi promete buena experiencia en llamadas gracias a la cancelación de ruido que funciona con dos micrófonos. En el uso, la experiencia es buena ofreciendo buena detección de mi voz sin sonar muy robótica.

Funciones

Estos audífonos de Xiaomi son optimizados para que se reconozcan rápidamente en celulares de la empresa y aparezca una ventana emergente similar a lo que ofrece Apple con los AirPods.

Con otros dispositivos, estos audífonos de Xiaomi se emparejan de manera traditional (como otros audífonos Bluetooth) a otros celulares y dispositivos que no son de la empresa.

En cuanto a otras funciones, los audífonos Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic tienen sensores que permiten detectar cuando los tienes puestos o no, para que lo que se está reproduciendo se pause o reproduzca cuando te los quitas o pones, y funcionan bien.

Por otra parte, estos audífonos de Xiaomi tienen compatibilidad con el codec AAC y SBC.

Duración de batería

Los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic prometen ofrecer hasta 5 horas de duración de batería que se extiende hasta 20 horas cuando cuentas la carga que proporciona la cubierta. Xiaomi dice que estos audífonos inalámbricos se pueden cargar de 0 a 100 por ciento en 1.5 horas.

En mi uso general la duración de batería no estuvo muy lejos de lo prometido, aunque generalmente logré entre 4 y 4 horas y media, mientras su cubierta duró cerca de 18 horas.

Aparte del diseño, los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic también se diferencian de los Mi True Wireless Earphones 2 en que ofrecen mejor duración de batería porque esos prometen 4 horas y 14 contando lo que ofrece su cubierta. En comparación con los Earphones 2 que son más caros (cerca de 15 euros o 20 dólares).

Conclusión

Los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic son unos audífonos baratos que cumplen con su propósito. Considero que cumplen en cuanto a la calidad de sonido y duración de batería para la mayoría de usuarios, pero su diseño no es para todos porque se parecen mucho a los AirPods pero tienen el palo mucho más largo que cualquier otros audífono que haya visto de su clase.

En cuanto al diseño, los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 son más compactos y por eso considero que son aptos para más personas. Sin embargo, esos tienen duración más corta y son más caros.

Para los que no quieren gastar mucho dinero y no les preocupa mucho la cancelación de ruido, considero que los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic son una buena opción en el mercado.

Xiaomi no solo presentó estos audífonos, sino también la patineta eléctrica Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, el aparatito de televisión Xiaomi Mi TV Stick, la pulsera y el monitor curvo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor como los dispositivos más recientes para complementar su portafolio.