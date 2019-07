Lo bueno La Xiaomi Mi Band 4 es una pulsera barata para dispositivos iOS y Android que tiene pantalla a color que ofrece información básica, batería de larga duración si no activas el medidor de frecuencia cardíaca de forma constante, es resistente al agua, mide tu sueño y permite leer notificaciones en el panel.

Lo malo Esta pulsera no ofrece información 100 por ciento precisa de los ejercicios que realizas, las notificaciones en la pantalla no permiten ninguna posibilidad de respuestas, no puedes atender llamadas, solo cancelarla y tiene un número muy limitado de actividades que puedes cuantificar.

Conclusión La Xiaomi MI Band 4 es una pulsera básica recomendada para novatos o aficionados que quieren llevar una mejor cuenta de su actividad física, pero que no requieren una medición exacta de cada una de las actividades que realizan.

