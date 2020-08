Xiaomi presentó oficialmente hace unas semanas a la pulsera sustituta de la Mi Smart Band 4, la Xiaomi Mi Smart Band 5. La pulsera mantiene características muy buenas que ya tenía el modelo anterior y, aunque no ha innovado demasiado, ofrece novedades importantes, como mejoras en la medición de actividad y un cargador magnético.

Xiaomi Mi Smart Band 5

La precisión de la frecuencia cardíaca

Su precio

Pantalla brillante y vibrante Lo que no nos gusta El registro de movimiento no es preciso

Las notificaciones en la pantalla no permiten ninguna posibilidad de respuestas

Sin NFC

Xiaomi Mi Smart Band 5: Características

Pantalla: 1.1 pulgadas AMOLED

Resolución: 126x294 pixeles

Brillo máximo: 450 nits



Batería: 125mAh



Sensores: PPG (ritmo cardíaco), acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes



Resistencia al agua: 5 ATM



Compatibilidad: Android 5.0 o superior, iOS 10.0 o superior (iPhone) y Bluetooth 5.0 BLE o superior



Dimensiones: 46.95x18.15x12.45mm



Precio y disponibilidad

El precio de la Xiaomi Mi Smart Band 5 es de 39 euros o cerca de US$45.

Pantalla más grande y brillante

La Xiaomi Mi Smart Band 5 no varía demasiado en diseño si la comparamos con el modelo anterior, que a su vez era muy parecido al de la Xiaomi Mi Band 3. Xiaomi mantiene los mismos materiales de construcción: plástico para el cuerpo de la pulsera, cristal para cubrir la pantalla y plástico hipoalergénico para la correa.

Como su sucesora, esta pulsera tiene una pantalla AMOLED a color con una resolución de 126x294 pixeles que está protegida por un vidrio 2.5D. La pantalla crece hasta las 1.1 pulgadas, ligeramente más grande que el modelo anterior que tenía 0.95 pulgadas. La pequeña pantalla táctil de este dispositivo se desliza hacia arriba o hacia abajo para encontrar el menú. En la parte inferior tiene un botón táctil con el que puedes volver a la pantalla principal. La Xiaomi Mi Smart Band 5 también te permite controlar la reproducción de la música a través de un acceso directo disponible deslizando la interfaz hacia los lados

A diferencia de otros modelos del mercado de su rango de precio y de sus propias predecesoras, no he tenido problemas para ver qué muestra la pantalla en exteriores, ya que tiene un nivel de brillo excelente. Este brillo, que según la marca tiene un máximo de 450 nits, se puede ajustar aunque solo puede hacerse desde los ajustes de la pulsera y no desde el app Mi Fit en el teléfono.

La pulsera tiene unos sensores de detección de movimiento para activar la pantalla al girar la muñeca. Además, es bastante precisa, aunque sí se echa de menos una función de pantalla siempre activa, especialmente para practicar ejercicio.

Salud y ejercicios con la Mi Smart Band 5

Esta pulsera tiene un sensor de frecuencia cardíaca para ayudarte a controlar las pulsaciones durante una determinada actividad física. Este sensor ha mejorado su precisión notablemente comparado con el modelo anterior. Incluso en fases de alto y bajo ritmo cardíaco, donde las pulseras cuantificadoras más económicas suelen tener pérdidas de lectura; esta, en cambio, ha dado resultados correctos. La pude comparar con el Apple Watch Series 5 y con la Fitbit Charge 4 y los resultados de los tres dispositivos fueron prácticamente idénticos.

Donde no obtuve los mismos resultados fue en la medición de pasos diarios. Según la pulsera de Xiaomi siempre alcanzaba los 10,000 pasos, cuando en el Apple Watch aún estaba en 8,000. Así que podemos concluir que no es demasiado fiable en la detección del movimiento, pero no olvidemos que su precio es de 39 euros, mientras que el precio del Apple Watch rebasa los 400.

Entre las opciones de medición disponibles está la de contar las brazadas que damos en la piscina o a mar abierto, una de las que más he utilizado durante mis días de uso con ella. Las otras formas de monitorización son correr al aire libre, cinta de correr, ciclismo, ciclismo en interior, caminar, elíptica, máquina de remo, yoga, saltar a la cuerda y ejercicio. Todos estos modos deben activarse manualmente antes de comenzar a entrenar.

La Mi Smart Band 5 ha incluido también una nueva función con la que mide tus niveles de estrés. Esta función se activa de forma automática cada cierto tiempo aunque también puedes activarla manualmente cuando lo desees.

Otra de las novedades de esta pulsera es que incluye la unidad de medida PAI (Personal Activity Intelligence). Este sistema utiliza distintos valores como el movimiento diario, las pulsaciones, la edad, el peso y el sexo para conseguir un valor que hay que mantener alto durante una semana para mejorar tu salud.

En mi experiencia, tratar de alcanzar el valor del PAI es realmente una buena forma de motivación para mejorar la salud. Yo conseguí mi objetivo en unas semanas gracias a las recomendaciones de la propia pulsera. Por ejemplo, para alcanzar mi objetivo el dispositivo me sugería desde el app, en el apartado PAI, que hiciera una carrera o una caminata a ritmo moderado durante media hora, algo que quizás por mí misma no habría hecho.

Notificaciones

Como en el modelo anterior en el app tienes una opción para indicar qué apps de las que tienes instaladas en tu celular quieres que te avisen en tu muñeca de nuevos mensajes, pero recuerda que no puedes responder con mensajes escritos ni enviar mensajes de voz, solo recibir las notificaciones. Lo mismo sucede con las llamadas: puedes ver quién te está llamando y cancelar la llamada, aunque no te permite responder.

Duración de la batería

Xiaomi redujo ligeramente el tamaño de la batería de este dispositivo aunque sobre el papel, promete que sus 125mAh ofrecen hasta 14 días. Aunque ese no ha sido mi resultado ha sido bastante bueno. Usando la pulsera en el día a día, con las notificaciones activadas, sin registro de ejercicio más allá del movimiento diario y la frecuencia de ritmo cardíaco activada, la batería del dispositivo aguantó con una carga completa 10 días.

Pero lo mejor en este apartado, sin duda, es que gracias al nuevo sistema de pines magnéticos no es necesario sacar la cápsula de la correa para cargar la pulsera. En mis pruebas pude comprobar que la Xiaomi Mi Smart Band 5 se recarga al 100 por ciento en unas dos horas.

Conclusión

En líneas generales la Xiaomi Mi Smart Band 5 es una pulsera básica con un precio muy económico, perfecta para personas que quieren mejorar su salud, contabilizar sus pasos y recibir alertas. En mi opinión es un dispositivo recomendado para un usuario de a pie, ya que se queda corta para deportistas más entrenados al no contar con demasiados modos deportivos y sus registros de actividad no son del todo precisos.

La Fitbit Charge 4 cuesta algo más (149 euros), pero la medición de los dispositivos de Fitbit es bastante más fiable para usuarios más exigentes. Para el común de los mortales, que solo queremos mantenernos activos y mejorar la salud, la Xiaomi Mi Smart Band 5 es una opción súper recomendable.

Con la colaboración de Juan Garzón.