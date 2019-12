La empresa china Xiaomi siempre nos impresiona con celulares más baratos que la media y con características excelentes para su precio, y el Xiaomi Mi Note 10 no es la excepción. Este teléfono cuenta con cinco cámaras traseras y aunque no rivaliza directamente con el Galaxy S10 Plus o el Huawei P30 Pro porque tiene un procesador inferior, es más económico que ambos y tiene muy buenas prestaciones.

8.5 Xiaomi Mi Note 10 Lo que nos gusta El Xiaomi Mi Note 10 tiene un buen balance de cámaras para su relación calidad-precio

Cuenta con zoom óptico 5x

La batería de este celular tiene una duración sin comparación

Tiene un diseño elegante

Mantiene el puerto para audífonos

Tiene carga rápida de 30 vatios e incluye el cargador rápido en la caja

Tiene sensor de huellas que funciona correctamente Lo que no nos gusta El software de la cámara presenta cierta lentitud

No tiene resistencia al agua

No tiene carga reversible

Si buscas un celular que a todas luces parece un teléfono de gama alta, pero cuesta menos, sigue leyendo, porque el Xiaomi Mi Note 10 tiene buenas características —entre ellas una gran batería— pero hay un pequeño detalle que no me terminó de convencer, y que debes conocer antes de tomar la decisión de comprarlo.

Características del Xiaomi Mi Note 10

Pantalla: 6.47 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, 398ppp

Procesador: Qualcomm Snapdragon 730G

Almacenamiento 128GB

Memoria RAM: 6GB

Cámara principal: Regular 108 megapixeles con apertura f/1.6; telefoto 12 megapixeles, apertura f/2.0, zoom óptico 2X; gran angular de 20 megapixeles con 117 grados de amplitud y f/2.2; teleobjetivo de 5 megapixeles. f/2.0, zoom óptico 5x,zoom híbrido 10x y digital 50x; cámara macro de 2 megapixeles

Cámara frontal: 32 megapixeles, f/2.0

Sensor de huella en pantalla

Sistema operativo: Android Pie, MIUI 11

Batería: 5,260mAh, carga rápida de 30 vatios (cargador incluido en la caja)

Conectividad: LTE, dual-SIM, Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth 5.0, NFC

Angela Lang/CNET

Diseño

El Xiaomi Mi Note 10 tiene un diseño muy elegante y está disponible en tres colores: negro, blanco y verde. Su superficie es bastante resbalosa, aunque por fortuna incorpora una funda dentro de la caja. En la parte trasera del lado izquierdo tenemos los cinco sensores de cámaras. Los tres que están juntos sobresalen bastante, mientras que los otros dos quedan al ras del cuerpo del celular.

En la parte frontal encontramos pocos biseles y la cámara delantera en una pequeña ceja en forma de gota. A pesar de ser de una aleación de plásticos con cobertura Gorilla Glass, el celular tiene marcos de aluminio. A esto debemos sumar que mantiene la entrada para audífonos, puerto USB Tipo C y que tiene una bocina en la parte inferior.

El teléfono se siente ligeramente grande cuando lo tienes en la mano, porque su pantalla es de 6.47 pulgadas, y aunque es difícil utilizarlo con una sola, es de apreciar que el sensor de huellas esté en el propio panel, lo que hace fácil y rápida la identificación.

Justamente su panel, que ocupa el 97.8 por ciento de la pantalla, se ve correctamente, incluso cuando le da el sol. El panel permite la configuración para esconder el agujero de la cámara, algo que ya hemos visto en otros celulares.

Funcionamiento

El Xiaomi Mi Note 10 tiene un procesador Snapdragon 730G y 6GB de RAM. Este chip lo hemos visto en teléfonos como el Oppo Reno 2 y el Galaxy A80. En nuestras pruebas, el Xiaomi Mi Note 10 ha tenido un buen comportamiento, en general. Su interfaz MIUI 11 sobre Android 9 Pie no nos ha dado problemas relevantes, aunque sí he experimentado el cierre de apps de manera inesperada en varias ocasiones. Además, es lamentable que se lance con una versión antigua del sistema operativo, cuando ya existe Android 10.

La aplicación de la cámara, en algunas ocasiones, es lenta y desesperante. Este es el punto que menos me gustó del celular. Cuando tomas una fotografía con la opción de 108 megapixeles, después de tocar el pulsador, se tarda unos cuantos segundos en permitirte hacer una nueva fotografía, y lo mismo puede suceder cuando capturas una foto retrato, probablemente porque se tarda realizando el procesado.

Si quieres este celular para jugar, ten en consideración que la parte trasera puede recalentarse un poquito, esto también sucede cuando estás grabando videos o cuando lo pones a cargar.

Aunque el Xiaomi MI Note 10 tiene en la mayoría de los casos un procesador inferior a los de los celulares de la gama alta que te dejamos en la tabla a continuación, en general su rendimiento es bastante promedio y consideramos que va acorde a su precio.

Pruebas de rendimiento Xiaomi Mi Note 10 2,549 6,847 40,941 ZTE Axon 10 Pro (6GB) 3,376 10,174 69,900 Huawei P30 Pro (Kirin 980) 3,255 10,490 30,113 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 OnePlus 7T 3,661 11,263 76,971 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

El Xiaomi Mi Note 10 incorpora un sensor de huellas en la pantalla que funciona correctamente. Puedes presionar sin mucho esfuerzo para que te reconozca. A eso debemos sumar el reconocimiento facial, que no es el más seguro ni el más recomendable, pero está presente.

Ten en cuenta que si tienes activados ambos métodos de desbloqueo, en la mayoría de las ocasiones la cámara frontal actuará más rápida que tu dedo en la pantalla, por lo que es mejor si te decides por uno de los dos métodos, ya que a final de cuentas se trata de dar más seguridad al dispositivo.

Angela Lang/CNET

Batería

La batería del Xiaomi Mi Note 10 es de 5,260mAh y el celular posee carga rápida de 30 vatios. En mis pruebas de uso cotidiano, utilizando el celular desde las 7:00 a.m., logré mantener la batería hasta las 10:00 p.m del segundo día sin mayores problemas.

Como siempre, el desgaste de la batería dependerá mucho de qué tanto utilices el celular. Yo suelo ver videos de YouTube conectado a Wi-Fi y a veces a 4G, navego en Instagram y otras redes sociales, y suelo hacer alguna llamada también. Sin embargo, una medición que es más precisa es la que realizamos es los laboratorios de CNET en Español.

En nuestras pruebas continuas de video bajo situaciones controladas, y que aplicamos a todos los celulares por igual, encontramos que la batería del Xiaomi Mi Note 10 es muy poderosa, con una duración de más de 28 horas, lo que le hace uno de los celulares con más energía de los que hemos probado en 2019.

Prueba de batería Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) Xiaomi Mi Note 10 5,260mAh 28:05 ZTE Axon 10 Pro 4,000mAh 15:20 Huawei P30 Pro 4,200mAh 20:20 Galaxy S10 Plus 4,100mAh 21:30 OnePlus 6T 3,700mAh 17:10 Pixel 4 XL 3,700mAh 14:40 OnePlus 7T 3,800mAh 15:30 OnePlus 7 Pro 4,000mAh 17:00

Cámara Xiaomi Mi Note 10

El Xiaomi Mi Note 10 tiene cinco cámaras traseras, lo cual es toda una novedad, sin embargo el dato más sorprendente es que tiene un sensor de 108 megapixeles, que podría ayudarnos a hacer fotografías con una mejor resolución si buscamos imprimir las imágenes que capturamos, o ser capaces de hacer zoom en ellas para ver un mejor detalle, debido a que esta foto contiene mayor información.

Las fotografías tomadas con la cámara de 108 megapixeles ocupan definitivamente más espacio, ya que sus dimensiones son de 12,032x9,024 pixeles, mientras que una foto regular tiene la mitad. Por ejemplo una fotografía de 108 megapixeles tomada en la noche pesó 10.1MB, mientras que una regular pesó 1.1MB.

A continuación dos fotografías: una fue tomada con la cámara regular y otra con la cámara de 108 megapixeles.

César Salza / CNET en Español

¿Cuál crees que es la foto de 108 megapixeles? Pues bien, aunque a simple vista apenas podemos ver un cambio de iluminación que nos da más brillo en la foto B, la fotografía de 108 megapixeles es la A, la verdad el cambio de la imagen no es tan relevante o notorio, aunque si notamos un mejor color y detalle en la misma, ya que la exposición del celular al tomar la fotografía es mayor.

Las otras cámaras son un telefoto de 12 megapixeles con apertura f/2.0 y zoom óptico 2X; un gran angular de 20 megapixeles con 117 grados de amplitud y f/2.2; teleobjetivo de 5 megapixeles y apertura de f/2.0 con zoom híbrido 10x y digital 50x; y una cámara macro de 2 megapixeles.

Este teléfono incluye modo nocturno que toma algunos segundos para capturar la foto perfecta. Las fotos aplicando el modo nocturno se ven bien, como puedes ver a continuación.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

Este celular tiene una cámara macro de 2 megapixeles. En mi experiencia, las fotografías no lograron capturar necesariamente todo el detalle del objeto. En particular, considero que este lente está muy condicionado por la iluminación que haya.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

El Xiaomi Mi Note 10 también agrega una cámara gran angular de 20 megapixeles con 117 grados de amplitud y f/2.2. Esta pentacámara, además, nos permite capturar fotografías con zoom óptico 2x, zoom óptico 5x, híbrido 10x y digital de 50x.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

Si te preguntas qué tan bonitas son las fotos con modo retrato en objetos y personas, la respuesta es que quedan muy bien, y además Xiaomi permite una amplia edición de las imágenes.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

La cámara frontal es de 23 megapixeles con una apertura f/2.0 y en nuestras pruebas logró fotografías correctas.

César Salza/CNET en Español

Conclusión

El Xiaomi Mi Note 10 es un teléfono con una buena relación calidad-precio, y sus cinco cámaras en conjunto nos dan un buen argumento de compra. Si bien es cierto que falla en algunos detalles como el modo macro o que la cámara de 108 megapixeles suena a mucha publicidad y menos impacto real, lo cierto es que puedes hacer fotos bonitas en cualquier condición y que tienes la mayoría de las características de los celulares más caros de la temporada en sus cinco lentes.

En mis pruebas, lo que menos me gustó fue cierta lentitud al abrir y cerrar algunos apps, o apps que se cerraban inesperadamente, aunque esto no fue una constante. De igual forma, el app de la cámara me desesperó un poco cuando hacía modo retrato o tomaba fotos de 108 megapixeles, pero también es cierto que son solo unos segundos y que el celular tiene otros valores añadidos.

Por ejemplo, su diseño en general es bonito y moderno. Su panel se ve muy bien y, sin duda, su arma oculta es la batería que tiene una duración que coloca al celular como una buena opción en los mercados donde está disponible.

Eso sí, olvídate de carga inalámbrica, aunque dale la bienvenida a la carga rápida con un cargador incluido de 30 vatios. Además, tampoco encontrarás aquí resistencia al agua ni la posibilidad de usar una tarjeta microSD, una decepción para un celular de este calibre.

Se trata de un teléfono con pros y contras, aunque las ventajas sumadas a un buen precio equilibran la balanza hacia el "sí, acepto".