La Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 llega como la patineta eléctrica más potente de la empresa china que quiere seguir con los buenos pasos que han dado las generaciones anteriores.

Esta patineta eléctrica logra ofrecer hasta 45 km de distancia y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

La Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 también integra una pantalla LCD que te permite ver diferentes parámetros, como son la velocidad, modos de uso, uso de luces y la conectividad Bluetooth.

La Xiaomi Mi Electric Scooter (M365) ha sido una patineta eléctrica de Xiaomi que he probado por más de un año y una de las cosas que más me frustraba era que no tenía una pantalla para ofrecer mejor conocimiento de la velocidad y lo que haces con ella. A pesar de eso y aunque el tiempo no me permitió finalizar su análisis completo, la manera más fácil de describirla es que "es el estándar de patinetas eléctricas en el mercado".

Con la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 la empresa sigue mejorando múltiples aspectos para ofrecer un método de transporte que funciona en diferentes partes del mundo y que no cuesta tanto como otras opciones en le mercado.

Xiaomi no solo presentó la patineta eléctrica Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, sino también la pulsera de actividad Mi Smart Band 5, los audífonos Mi True Wireless Earphones 2 , el aparatito de televisión Xiaomi Mi TV Stick y el monitor curvo Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor.

Precio y disponibilidad

La disponibilidad y precio de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 no se ha revelado aún.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2: Características y especificaciones