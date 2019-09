Érika García / CNET

Después del éxito obtenido en 2017 por el Xiaomi Mi A1 en algunos mercados, como España, y de la buena renovación de este que supuso el Mi A2, esperábamos que el Mi A3 estuviera a la altura de sus antecesores.

Xiaomi repite en este teléfono lo que ha sido habitual en esta familia de dispositivos de gama media desde su nacimiento: la intención de unificar un precio asequible con especificaciones a la altura; sin embargo, quizás con esta versión se quedó un poco corto. Cambios en el diseño, mejoras en las cámaras y algo más de potencia, pero sigue faltando ese "no sé qué" que nos haga escogerlo en lugar del modelo anterior.

Xiaomi Mi A3: Características y especificaciones

Pantalla: AMOLED 6.1 pulgadas

Procesador: Snapdragon 665.

Conector de audífonos (3.5 mm): Sí



Resistencia al agua: No.

Sistema operativo: Android Q bajo el programa Android One.



Lector de huellas: En pantalla

Wi-Fi: 2x2 MIMO, 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth: 5.0

RAM: 4GB.



Almacenamiento: 64/128GB.

Batería: 4,030 mAh con sistema de carga rápida.

Cámara principal: triple 48+8`+2 megapixeles.

Cámara secundaria: 32 megapixeles

Precio del Xiaomi Mi A3

El Xiaomi Mi A3 está disponible en dos configuraciones, una de 4GB+64GB por 249 euros (US$279) y otra de 4GB+128GB por 279 euros (US$315). En México, solo está disponible la versión de 4GB+64GB por un precio de 4,999 pesos.

Diseño

Sin duda, el cambio más evidente del teléfono respecto al modelo anterior es su diseño. El celular tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, mucho mejor aprovechada que la del Mi A2 que, a pesar de que mantiene el notch en forma de gota de agua, cuenta con biseles visiblemente más reducidos.

La pantalla pese a ser AMOLED y no IPS, tiene una resolución HD+ de 1,560 x 720 pixeles, muy inferior a la resolución FullHD+ del Mi A2 o el Mi A2 Lite. Esto se traduce en una experiencia bastante decepcionante, especialmente a la hora de reproducir contenido multimedia e incluso los propios iconos del sistema operativo se veían pixelados.

A pesar de que la pantalla es de mayor tamaño que en el modelo anterior, se siente mucho más cómodo en mano, es bastante más manejable y ligero aunque el cambio de material de construcción sí supuso una desventaja. Y es el que el Mi A3 deja a un lado el metal para cubrirse de cristal con protección Gorilla Glass 5.

El cristal es un material mucho más vistoso, pero también infinitamente más sucio y resbaladizo, por lo que si piensas en hacerte con un Mi A3 te recomiendo que le pongas una funda para evitar caídas inesperadas o huellas constantes. Xiaomi añade a este teléfono algo que denomina como "diseño curvo trasero 3D", que básicamente es que la parte trasera tiene una ligera curvatura. Esto no implica cambios relevantes en su manejo salvo que da cierta sensación de ergonomía cuando lo sostienes en la mano.

En la parte superior encontramos un conector clásico de audífonos; el conector había desaparecido en el Mi A2, aunque sí lo tenía el Mi A2 Lite. Junto al conector se encuentra un micrófono y sensor de infrarrojos.

En el lateral derecho se encuentran los controles de volumen y encendido, mientras que en la parte inferior está el puerto USB-C y dos bocinas. En el lateral izquierdo está la ranura mixta para la tarjeta SIM y microSD.

La parte trasera del celular se queda casi desnuda ya que el sensor de huellas —del que hablaré con más detalle adelante— se integra bajo la pantalla.

Desempeño



El Xiaomi Mi A2 incorpora un procesador Snapdragon 665 acompañado de una GPU Adreno 610 para el apartado gráfico con 4GB de memoria RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento interno, según la opción que elijamos. El celular ha sido capaz de resolver sin problema todas las situaciones durante nuestras pruebas, tanto en momentos de multitarea como ejecutando aplicaciones de alta demanda de recursos.

No nos hemos encontrado con retrasos ni cierres súbitos de aplicaciones en ningún momento. El sistema operativo con el que el celular llega de fábrica es Android Q, bajo el programa Android One, por lo que en principio recibirá las actualizaciones del sistema operativo antes que la mayoría de los dispositivos que no están suscritos a dicho programa.

En términos generales, el rendimiento de este celular es muy bueno, pero no hay una mejoría sustancial respecto al modelo del año pasado.

Pruebas de rendimiento Xiaomi Mi A3 1517 5583 23,454 Xiaomi Mi A2 1615 4643 20,413 LG G6 1,806 4,282 28,540 Moto Z3 Play 1,130 4,693 19,438 Xiaomi Redmi 5 Plus 867 4,300 12,648 Moto G6 744 3,874 12,779 Xiaomi Mi A1 875 4,262 13,748 Moto G6 Plus 883 4,164 17,028 OnePlus 6 2,454 9,020 63,397 Redmi Note 7 1681 5720 25,990 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimita<span class="scribe-editor-marker" style="display: none;"></span>do) Nota: Comparativa de pruebas de rendimiento

Como podemos observar en los resultados de los test sintéticos, el celular tiene un rendimiento mayor que su predecesor, pero no es una diferencia realmente notable como para representar un cambio generacional.