Xiaomi ha lanzado un nuevo teléfono dual cámara. Se trata del Xiaomi Mi A1, que a diferencia de los teléfonos más importantes de la temporada, sí mantiene los bordes de la parte superior e inferior, aunque esto no es lo más importante del equipo, sino que lo es la incorporación de Android One como sistema operativo, lo que permitirá que usuarios de más de 40 países del mundo puedan disfrutar de la experiencia de una interfaz pura.

La empresa dijo que el dispositivo será vendido en 40 mercados globales, entre los que se encuentra México, y la mayoría de los mercados asiáticos, entre ellos Singapur, Indonesia o India.

En lo técnico, la compañía ha querido poner el acento en que este es un teléfono muy delgado y fácil de llevar, así como en la doble cámara, los dos elementos con los que la empresa parece querer competir con el resto de fabricantes.

Algo que debes saber es que el Xiaomi Mi A1 no es un teléfono fabricado desde cero, sino que es una nueva versión del Xiaomi Mi 5X vendido en China, aunque ahora incorpora Android One y no la interfaz MIUI, además cuenta con la colaboración de Google.

Así, el A1 es todo Android sin distracciones, aunque la aplicación de la cámara sí es la original de Xiaomi.

Especificaciones Xiaomi Mi A1

5.5 pulgadas Full HD, protección Corning Gorilla Glass (1,920 x 1,080 pixels)

Procesador Snapdragon 625

4GB RAM, 64GB de memoria interna

Batería 3,080mAh

Dual SIM

Cámara dual: 12 megapixeles telefoto y 12 megapixeles gran angular, Zoom Óptico de 2X, Zoom Digital 10X



Cámara frontal: 16 megapixeles

Vendrá en colores dorado, rosa y negro



165 gramos



Amplificador de audio

USB Tipo C

Android One: Android Nougat 7.1.2

Sensor de huella dactilar

Agrandar Imagen Aloysius Low/CNET

La doble cámara: el punto diferenciador del Xiaomi Mi A1

La doble cámara en particular tendrá el modo portarretrato que ya han lanzado varias empresas en el último año, lo que permitirá que puedas tomar fotografías con efecto bokeh, el cual según la empresa será muy natural.

En una comparación con el iPhone 7 Plus y el OnePlus 5, la empresa asegura que las fotos del nuevo MI A1 tienen colores mucho mejor definidos y más reales, y que el efecto bokeh no pixelará también los objetos que en teoría debería quedar en primer plano, un error frecuente de algunos dispositivos.

La compañía también dijo que Beautify, su modo de belleza, había evolucionado, para hacer que tu rostro salga mucho más perfecto pero también mucho más natural. A esto debemos sumar un Zoom Óptico de 2X, que la empresa explica permitirá imágenes más nítidas porque no alargan los pixeles al tomar la fotografía.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Mi A1

El teléfono tendrá un precio de alrededor de US$235 o su equivalente en pesos una vez que sea lanzado. Se espera su llegada oficial en septiembre.