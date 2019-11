Xiaomi lo ha hecho de nuevo. La empresa china sigue lanzado celulares que tienen un precio económico pero con unas especificaciones muy buenas y esta no es la excepción. En este caso, el Xiaomi MI 9T Pro (conocido también como Redmi K20 Pro) nos da un mayor sabor a gama alta después de que conociéramos los Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE y Xiaomi Mi 9T.

Los Xiaomi Mi 9T y Mi 9T Pro se diferencian del resto de la familia Mi 9 porque tienen una cámara frontal retráctil, entre otros detalles de diseño y configuración, mientras que estos dos son prácticamente iguales, aunque el Xiaomi Mi 9T Pro tiene el mismo procesador de la familia Galaxy S10, el Snapdragon 855.

¿Puede un celular tan económico ser tan bueno como los flamantes teléfonos de Samsung?

Vamos a comprobarlo.

Características Xiaomi Mi 9T Pro

Pantalla: 6.39 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, 403ppp

6.39 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, 403ppp Procesador: Snapdragon 855

Snapdragon 855 Almacenamiento: 64GB/128GB, no expandible

64GB/128GB, no expandible RAM: 6GB

6GB Cámara principal: regular de 48 megapixeles f/1.75, telefoto de 8 megapixeles f/2.4, gran angular de 13 megapixeles f/2.4

regular de 48 megapixeles f/1.75, telefoto de 8 megapixeles f/2.4, gran angular de 13 megapixeles f/2.4 C ámara frontal: 20 megapixeles, f/2.2

20 megapixeles, f/2.2 Batería: 4,000mAh

4,000mAh Carga rápida: Compatible con 27 vatios; el cargador incluido es de 18 vatios

Compatible con 27 vatios; el cargador incluido es de 18 vatios Posee NFC certificado para pagos con Google Play

No posee carga inalámbrica

No tiene resistencia al agua

No tiene carga reversible

Precio y disponibilidad

El Xiaomi Mi 9T Pro está oficialmente disponible en España a un precio de 399 euros para la versión de 64GB de almacenamiento y 449 euros para la versión de 128GB de almacenamiento. En otros mercados está disponible a través de Amazon.

Xiaomi Mi 9T Pro vs. Xiaomi Mi 9T: ¿Cuáles son las diferencias?

Si te preguntas las diferencias entre el Xiaomi Mi 9T y el Xiaomi Mi 9T Pro, te las podemos resumir de forma corta: Snapdragon 855.

Ambos celulares son exactamente idénticos, poseen las mismas cámaras, almacenamiento y hasta diseño y versiones de colores, pero el Xiaomi Mi 9T Pro tiene el mismo procesador de los Galaxy S10 (incluyendo el Galaxy S10 Plus), lo que le hace competir mejor en la gama alta.

Diseño

El Xiaomi Mi 9T Pro tiene un diseño lujoso tornasolado. Este celular viene en colores azul, rojo y negro, y aunque su superficie es ligeramente resbaladiza, no tendrás problemas de que se caiga al suelo cuando le dejas solo, como tantos otros celulares que hemos visto en el último año.

Este teléfono tiene una pantalla de 6.39 pulgadas prácticamente sin biseles, ya que su cámara frontal se oculta dentro del celular y sale automáticamente cuando quieres hacerte un selfie o desbloquear el teléfono con tu rostro, aunque esta no es la característica más resaltante de ese sensor, ya que tarda unos segunditos en salir y ver tu cara.

Este teléfono posee tres cámaras traseras: una regular, una telefoto y una gran angular, y una de sus grandes ventajas es que este teléfono parece un celular gama alta de verdad, porque no solo tiene tres sensores, sino que además incluye un sensor de huellas en pantalla, carga mediante USB Tipo C y además mantiene el puerto para audífonos.

Rendimiento: con mucha capacidad

Cuando hablamos del comportamiento diario del Xiaomi Mi 9T Pro, tenemos buenas y malas noticias. En general, el celular responde correctamente a las tareas, la interfaz MIUI 10 funciona sin mayores complicaciones sobre Android 9 Pie, y aunque no es mi diseño favorito de Android, no encontré problemas de retraso.

Como ya probé el Xiaomi Mi 9T, intenté ver si notaba grandes diferencias entre los dos celulares, y para serte sincero, no noté que el Xiaomi Mi 9T Pro fuese espectacularmente rápido, o que el celular funcionara correctamente.

Desde luego, en las pruebas de rendimiento cuando comparamos ambos, este celular sale mejor parado, y hasta compite ligeramente con el rendimiento de los Galaxy S10, aunque hablaremos en detalle de este aspecto más adelante.

Este celular incluye un procesador Snapdragon 855, mientras que su hermano menor tiene el Snapdragon 730. A esto debemos sumar 6GB de RAM y capacidades de almacenamiento de 64GB y 128GB. Un aspecto negativo, es que no posee ranura de almacenamiento microSD, aunque sí puedes usar dos tarjetas SIM.

Aunque la interfaz MIUI 10 no es mi favorita, tiene funciones interesantes, como la posibilidad de ver de un vistazo todos los apps que tienes abierto, una mejor gestión de la multitarea, y algunas opciones como RAM Jet, que es un app que limpia todas las actividades que se ejecutan en segundo plano para que el celular vaya aún más rápido.

El Xiaomi Mi 9T destacó cuando le comparamos con el Huawei P30 Lite o el Moto G7 Power, sin embargo, como el Xiaomi Mi 9T Pro tiene un procesador de gama alta, le vamos a comprar con teléfonos similares.

Batería

La batería del Xiaomi Mi 9T Pro es de 4,000mAh. Nuestras pruebas de rendimiento continuo nos dieron una duración de unas 23 horas, prácticamente igual que el Xiaomi Mi 9T, que nos duró 22 horas y 33 minutos. En el día a día, desde las 7:00 a.m. con el 100 por ciento de la batería, usando el celular de forma continua como teléfono principal, la energía del equipo me duró hasta que me fui a la cama, a eso de las 11:00 p.m. y no lo cargué hasta pasadas las 4:00 p.m. del día siguiente.

Esta batería es ligeramente superior a lo que encontramos en teléfonos como el Galaxy S10 o el Galaxy S10 Plus.

También debes saber que este teléfono tiene carga rápida. El cargador incluido en la caja es de 18 vatios, y puede cargar la mitad de la batería en poco más de 30 minutos.