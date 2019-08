Xiaomi es una compañía poco conocida en occidente, pero sus teléfonos siempre están dando de qué hablar. No en vano el Xiaomi Mi 9T compite fácilmente con celulares de gama media más conocidos como el Huawei P30 Lite o el propia Pixel 3A —con los que también compite en precio.

Este celular tiene una gran oportunidad de ser único en esta categoría con su cámara retráctil, su diseño moderno y su sensor de huellas en la pantalla. Pero si has llegado hasta aquí es porque no solo quieres saber lo bueno de este dispositivo, sino que también quieres conocer si hay algún factor negativo que pueda frenarte para comprarlo.

A continuación te vamos a contar el funcionamiento general del Xiaomi Mi 9T, el funcionamiento de su cámara retráctil mecánica —y si es un peligro o no dejarlo caer mientras te haces un selfie—, además de que te enseñaremos de lo que son capaces sus cuatro cámaras.

Especificaciones Xiaomi Mi 9T

Pantalla: 6.39 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, 403ppp

6.39 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, 403ppp Procesador: 2.2GHz Snapdragon 730

2.2GHz Snapdragon 730 Almacenamiento: 64GB, 128GB (sin ranura para microSD)

64GB, 128GB (sin ranura para microSD) RAM: 6GB

6GB Sistema operativo: Android Pie, interfaz MIUI 10

Android Pie, interfaz MIUI 10 Batería: 4,000mAh (carga rápida 18 vatios)

4,000mAh (carga rápida 18 vatios) Conectividad: 4G LTE. doble SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/g/n/ac, GPS, Galileo, GLONASS

4G LTE. doble SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/g/n/ac, GPS, Galileo, GLONASS Seguridad: Sensor de huellas en pantalla, reconocimiento facial básico

Sensor de huellas en pantalla, reconocimiento facial básico Cámara principal: 48 megapixeles f/1.75, 8 megapixeles telefoto f/2.4, 13 megapixeles gran angular f/2.4, zoom óptico 2x

48 megapixeles f/1.75, 8 megapixeles telefoto f/2.4, 13 megapixeles gran angular f/2.4, zoom óptico 2x Cámara frontal: 20 megapixeles, f/2.2

Angela Lang/CNET

Precio y disponibilidad

Este celular está disponible oficialmente en España a un precio de 329 euros (cerca de US$365), mientras que en Estados Unidos no se vende de manera oficial.

Diseño: tornasolado y glamuroso

El Xiaomi Mi 9T es un bonito celular con diseño tornasolado que viene en colores azul, rojo y negro. Cuando lo tienes en la mano su pantalla de 6.39 pulgadas no se siente inmensa, sus bordes son ligeramente curvos y el teléfono no se resbala fácilmente como otros que hemos probado en el último año.

Sin duda, llama mucho la atención que no tenga la cámara frontal visible, porque la solución de una cámara oculta de manera retráctil hace que podamos disfrutar de una pantalla totalmente despejada con una resolución de 2,340x1,080 pixeles que, a pesar de no ser la más elevada del mercado, nos permitirá ver películas en Full HD y HDR10.

Este celular tiene tres cámaras traseras, sensor de huella en pantalla, carga mediante USB Tipo C y mantiene el puerto para audífonos en la parte superior, algo que celulares como el Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus ya no tienen, a pesar de costar mucho más.

Algo que me ha gustado de este dispositivo es que a pesar de ser económico, tiene una apariencia de celular gama alta, algo que los usuarios que quieren comprar teléfonos de alrededor de US$350 posiblemente valorarán.

Angela Lang/CNET

Rendimiento: el Xiaomi Mi 9T da más

Los celulares de la compañía china se han caracterizado por tener un precio muy competitivo y, al mismo tiempo, tener funciones que solemos encontrar en teléfonos más caros. Eso exactamente sucede con el Xiaomi Mi 9T.

Este es un celular que incorpora un procesador gama media, Snapdragon 730 y que a pesar de venir únicamente en una versión de 6GB, nos ha demostrado que su rendimiento es bueno, tanto en el diario, como cuando queremos ejecutar otro tipo de actividades.

César Salza / CNET

Algo que me gustó es la forma en la que la interfaz MIUI 10 bajo Android Pie muestra la multitarea, porque puedes ver de un vistazo los apps que tienes abiertos y decidir cuales cerrar. Además, tienes algunas apps con funciones interesantes como RAM Jet, que limpia todas las actividades que se ejecutan en segundo plano, y además el app Clean, que básicamente te dice cuáles aplicaciones tienen demasiados archivos en caché, archivos que ya no necesitas, etcétera.

Algunas versiones de MIUI 10 tienen la posibilidad de activar un modo de videojuegos, pero la unidad que probamos en CNET en Español no presentó esta posibilidad, a pesar de descargar todas las actualizaciones disponibles de la interfaz para la versión internacional. Este Game Mode es una de las mayores promesas del celular, porque es capaz de mejorar la visualización de los videojuegos, implementa disparos mediante 4D Touch en juegos que lo requieran y ayuda a mejorar el rendimiento del teléfono cuando estás en una partida.

En general, debo decir que me sorprendió la estabilidad de la interfaz MIUI 10, la sencillez de sus tareas, y lo limpia que se ve, ya que no tienes demasiadas animaciones molestas.

Angela Lang/CNET

Cuando lo comparamos con otros celulares de la temporada y de precio similar, el Xiaomi Mi 9T destaca, y aunque los números no lo son todo, debemos decir que el dispositivo tiene una buena relación precio-calidad hasta el momento.

Una de las cosas que también es destacable en este dispositivo es que posee un sensor de huellas en pantalla, algo que poco a poco se populariza en la gama media, y aunque no es ultrasónico, en mis pruebas ha funcionado correctamente. Asimismo, cuenta con reconocimiento facial básico, aunque la verdad es la opción más lenta ya que la cámara retráctil debe desplegarse para realizar el reconocimiento.

Batería

La batería de este celular es de 4,000mAh, y en nuestras pruebas de rendimiento continuo ha durado unas 22 en promedio, mientras que con un uso constante hemos logrado el día y medio sin mayores inconvenientes, a veces un poco más, colocándolo en carga el primer día a las 7:00 a.m y de nuevo al día siguiente sobre las 4:00 p.m.