Xiaomi lanzó una familia completa para su celular insignia de 2019: los Mi 9. Están el Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Pro, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9 SE y Xiaomi 9T Pro.

Los cinco teléfonos son muy parecidos pero cambian ligeramente para distinguirse e ir enfilados hacia un mercado en específico. El Xiaomi Mi 9 SE, el modelo que vamos a analizar y el más asequible de la familia, está destinado a usuarios que quieren un celular gama media-alta que pierde algunas funciones y características de sus hermanos mayores, pero que igualmente ofrece mucho por su relativo bajo precio.

Xiaomi Mi 9 SE: Características importantes

Pantalla de 5.97 pulgadas (AMOLED)

Resolución 2,340x1,080 (432ppp)

Android 9.0 Pie, MIUI 10.3.3

Procesador Snapdragon 710 (ocho núcleos: 2x2.3GHz; 6x1.7GHz)

6GB de RAM

64GB o 128GB de almacenamiento

Cámara trasera triple: lente principal de 48 megapixeles (ƒ/1.8) + telefoto de 8 megapixeles (ƒ/2.4) + gran angular de 13 megapixeles (ƒ/2.4)

Cámara frontal (en forma de gota): 20 megapixeles (ƒ/2)

Conectividad: Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Lector de huellas integrado en pantalla

Batería: 3,070mAh (carga rápida de 18W con cargador incluido)

156.7x74.3x8.8mm

191g

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Xiaomi Mi 9 SE: Precio y disponibilidad

El Xiaomi Mi 9 SE ya está a la venta en diversos países a partir de 349 euros (España) u 8,599 pesos (México).

Comparativa: Xiaomi Mi 9 SE vs. Mi 9 vs. Mi 9T vs. Mi 9 Pro vs. Mi 9T Pro

Comparativa familia Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 Pro 5G Xiaomi Mi 9T Pro Pantalla 5.97 pulgadas 6.39 pulgadas 6.39 pulgadas 6.39 pulgadas 6.39 pulgadas Resolución 2,340x1,080 2,340x1,080 2,340x1,080 pixeles 2,340x1,080 pixeles 2,340x1,080 Densidad de pixeles 432ppp 403ppp 403ppp 403ppp 403ppp Sistema operativo Android 9 Pie (MIUI 10.3.3) Android 9 Pie (MIUI 10.3.3) Android Pie Android Pie Android 9 Pie (MIUI 10.3.3) Procesador Snapdragon 712 (2x2.3GHz; 6x1.7GHz) Snapdragon 855 (1x2.84GHz; 3x2.42GHz; 4x1.78GHz) 2.2GHz Snapdragon 730 Snapdragon 855+ (1x2.96GHz; 3x2.42GHz; 4x1.8GHz) Snapdragon 855 (1x2.84GHz; 3x2.42GHz; 4x1.78GHz) Almacenamiento 64 o 128GB 64 o 128GB 64GB, 128GB 128, 256, 512GB 64, 128, 256GB Expansión de almacenamiento No No No No No Cámara trasera Lente principal 48 megapixeles (ƒ/1.8) + lente telefoto 8 megapixeles (ƒ/2.4) + lente gran angular 13 megapixeles (ƒ/2.4) Lente principal 48 megapixeles (ƒ/1.8) + lente telefoto 12 megapixeles (ƒ/2.2) + lente gran angular 16 megapixeles (ƒ/2.2) 48 megapixeles f/1.75, 8 megapixeles telefoto f/2.4, 13 megapixeles gran angular f/2.4, zoom óptico 2x Lente principal 48 megapixeles (ƒ/1.8) + lente telefoto 12 megapixeles (ƒ/2.2) + lente gran angular 16 megapixeles (ƒ/2.2) Lente principal 48 megapixeles (ƒ/1.8) + lente telefoto 8 megapixeles (ƒ/2.4) + lente gran angular 13 megapixeles (ƒ/2.4) Cámara frontal 20 megapixeles, f/2.0 20 megapixeles, f/2.0 20 megapixeles, f/2.2 20 megapixeles, f/2.0 20 megapixeles (ƒ/2.2) RAM 6GB 6, 8GB 6GB 8, 12GB 6, 8GB Batería 3,070mAh 3,300mAh 4,000mAh 4,000mAh 4,000mAh Conectividad 4G LTE. doble SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/g/n/ac, GPS, Galileo, GLONASS 4G LTE. doble SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/g/n/ac, GPS, Galileo, GLONASS 4G LTE. doble SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/g/n/ac, GPS, Galileo, GLONASS 4G LTE. doble SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/g/n/ac, GPS, Galileo, GLONASS 4G LTE. doble SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/g/n/ac, GPS, Galileo, GLONASS NFC Sí Sí Sí Sí Sí Resistente al agua No No, solo a salpicaduras No No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras Lector de huellas Sí, en pantalla Sí, en pantalla Sí, en pantalla Sí, en pantalla Sí, en pantalla Lector de iris No No No No No Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (básico) Sí (básico) Sí (básico) Sí (básico) Carga inalámbrica No Sí No Sí No Características importantes Diseño, carga rápida, gran cámara de noche, conector de audífonos, interfaz con interesantes funciones Diseño, carga rápida, carga inalámbrica, interfaz funcional Diseño, batería de larga duración y carga rápida, interfaz más estable, conector para audífonos 5G, diseño, batería de buena duración, procesador Snapdragon 855+, carga inalámbrica, lector de huellas en pantalla Buen diseño, precio atractivo, lector de huellas en pantalla, doble SIM, batería de gran tamaño, buena cámara Tamaño 147.5x70.5x7.5mm 157.5x74.7x7.6mm 156,7 x 74,3 x 8,8 mm 157.2x74.6x8.5mm 156.7x74.3x8.8mm Peso 155g 173g 191g 196g 191g Precio 349 euros / 8,599 pesos 499 euros / 12,999 pesos 329 euros, US$369 desde 473 hasta 550 euros 399 euros

Diseño: hecho en… ¿Corea del Sur?

Lo primero que me sorprendió del Mi 9 SE es su extremo parecido, al menos en acabado, al Galaxy Note 10 en color aura glow. Este color debutó apenas en septiembre con el celular insignia de Samsung y fue bien recibido. El teléfono también hace recordar un poco al P30 Pro de Huawei.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El 9 SE, en la medida de su precio y materiales, también puede cambiar de color en su espalda dependiendo de la fuente de luz que llega. A veces puede pasar del morado al azul o dar un acabado muy bonito y llamativo en colores del arcoíris.

Y digo en la medida de lo que puede ofrecer porque de ninguna forma el Xiaomi Mi 9 SE se siente tan robusto y premium como el Note 10 que es una belleza de diseño.

Pero el no ser tan bello como el Note 10 no es demérito para el Mi 9 SE que se defiende con un cuerpo de apenas 5.97 pulgadas que resulta supercómodo de agarrar y sostener con una sola mano. De hecho, el SE me ha servido para reafirmar que el mejor tamaño de teléfono está entre las 5.8 pulgadas y 6.1 pulgadas.

Construido a base de vidrio al frente y atrás y apenas un marco de aluminio, el Mi 9 SE de ninguna forma se siente débil y toma en cuenta que está recubierto por Gorilla Glass 5 para mayor resistencia a caídas y a rayones.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

A pesar del tamaño, el teléfono no es tan ligero. El Xiaomi Mi 9 SE pesa 191 gramos, así que es chiquito pero se siente sólido en la mano. El peso me gusta para dar una sensación de que tienes un teléfono pequeño pero robusto y que no es barato (porque después de todo no es tan barato como para la gama media).

Atención al detalle

Me encanta ver que las fabricantes hacen algo, por más pequeño que sea, para diferenciar a su celular. Lo he aplaudido en diferentes ocasiones, pero ahora mismo uno de los primeros detalles que recuerdo de ese tipo fue el Huawei P10 y su botón lateral acentuado.

En el caso del Mi 9 SE, Xiaomi colocó un círculo alrededor del primer lente de la cámara trasera. El círculo no tiene ninguna diferenciación y es muy sutil. El círculo rodea el primer lente y puede brillar dependiendo, al igual que toda la espalda que cambia de color, de cómo le llega la luz.

Desempeño: Algo más no hubiera estado mal

El Xiaomi Mi 9 SE es una versión más barata que el Mi 9 o cualquiera de sus otras variantes. Para reducir el precio, obviamente hay aspectos de sus hermanos que el SE no tiene. De la lista de diferencias encontramos una en especial: el procesador.

El Mi 9 SE cuenta con el chip Snapdragon 712 de Qualcomm, mientras que las otras versiones cuentan con el Snapdragon 855/855+ (aunque el Mi 9T tiene el 730). Esto quiere decir que el Mi 9 SE, si bien tiene un serie 700 de la fabricante de procesadores, no tiene tan buen desempeño como el resto de familiares.

Y eso es entendible. El precio por debajo de los US$400 se debe a un procesador de menor poder que la línea Snapdragon 800.

Lamentablemente, el Snapdragon 712 se hace notar desde el momento en que lo usas. El flujo entre efectos, el abrir o cerrar aplicaciones, ejecutar aplicaciones más demandantes como Lightroom o juegos de alto desempeño hacen sufrir un poco más al teléfono.

Pruebas de rendimiento Xiaomi Mi 9 SE 1895 6011 32871 Redmi Note 7 1681 5720 25990 Honor 20 3275 9644 36786 Motorola One Vision 1604 5496 24372 Xiaomi Mi 9 3446 10467 76828 Huawei Y9 Prime 2019 1533 5510 15995 Huawei Note 5T 3311 9658 36319 Xiaomi Mi 9T 2523 6860 37466 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3D Mark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

En la mayoría de ocasiones sentirás que el teléfono tarda en abrir las carpetas de aplicaciones (cosa que puedes acelerar desde los ajustes de desarrollador del teléfono) o que los efectos son algo lentos; pero en los casos más extremos la aplicación se siente trabada o sientes que la aplicación no responde como debería.

Las pruebas de rendimiento lo colocan a la par de teléfonos de un precio similar como el Redmi Note 7 (con un Snapdragon 660) o el Motorola One Vision (con el Samsung Exynos 9609), pero la experiencia de uso entre menús o abrir y cerrar aplicaciones, es un poco más lento en el Mi 9 SE.

Creo que es muy grande la diferencia entre el Snapdragon 855 de otros Mi 9 y el 712 del Mi 9 SE. En muchas ocasiones las fabricantes optan por lanzar un nuevo teléfono "lite" o en este caso "SE" para asemejarlo a un gama alta como tal pero con menor desempeño. En este caso, el Mi 9 SE tiene algunas características de sus hermanos mayores, pero no así el desempeño. Así que quizá hubiera sido mejor lanzar el Mi 9 SE como un teléfono independiente, y así evitar forjar expectativas de que tenga un desempeño similar a sus hermanos de la línea.

Lector de huellas en pantalla

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Una de las cosas que más me sorprendió en el Mi 9 SE fue su lector de huellas que estuviera integrado en la pantalla y que además funcionase tan bien. Probé el Galaxy A80 de Samsung que tiene un precio de más del doble del Mi 9 SE y que también tiene un lector en pantalla; para mi sorpresa, el equipado en el 9 SE es más rápido y tiene un menor porcentaje de fallas, al menos en lo que lo usé y que pude percibir.

La batería

Con una capacidad de 3,070mAh, el Mi 9 SE tendrá la difícil tarea de durarte durante un día entero e incluso le será difícil durarte toda una jornada completa (de 9 de la mañana a 5 de la tarde). Eso sí, por el precio y el tamaño de la batería, creo que los resultados son bastante buenos.