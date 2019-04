El Xiaomi Mi 9 es el arma secreta de la empresa china para competir con los celulares más importantes de la temporada en la categoría de la gama alta.

La compañía lo hace por todo lo grande, con un dispositivo que tiene un precio muy competitivo y grandes características que te podrían hacer elegir este teléfono por encima del Samsung Galaxy S10 (o por consiguiente, del Galaxy S10 Plus), el Huawei P30 Pro o el LG G8 ThinQ.

Esta empresa ha ido creciendo a pasos agigantados, y a pesar de que aún no está disponible de manera oficial en Estados Unidos, muchos de sus celulares llegan a México y otros países de América Latina, así como Europa y en particular España, en donde Xiaomi se ha hecho muy popular.

He estado utilizando este celular de Xiaomi por dos semanas -- que incluye la propia interfaz de la empresa MIUI --, y te voy a contar mi experiencia.

Características del Xiaomi Mi 9

Pantalla : 6.39 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, 403ppp

: 6.39 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, 403ppp Sistema operativo : Android Pie (MIUI Global 10.2)

: Android Pie (MIUI Global 10.2) Procesador : 2.84GHz Snapdragon 855

: 2.84GHz Snapdragon 855 Almacenamiento : 64GB, 128GB

: 64GB, 128GB RAM : 6GB

: 6GB Cámara principal : Triple de 48 megapixeles f/1.75, 12 megapixeles f/2.2 y 16 megapixeles f/2.2

: Triple de 48 megapixeles f/1.75, 12 megapixeles f/2.2 y 16 megapixeles f/2.2 Cámara frontal : 20 megapixeles f/2.0

: 20 megapixeles f/2.0 Batería : 3,300mAh

: 3,300mAh Conectividad : LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB Tipo C

: LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB Tipo C Sensor de huellas : Sí, en la pantalla

: Sí, en la pantalla Tamaño : 157.5x74.67x7.61mm

: 157.5x74.67x7.61mm Peso : 173 gramos

: 173 gramos Resistencia al agua: No

Lori Grunin/CNET

Precio y disponibilidad

El Xiaomi Mi 9 tiene un precio de 449 euros en España para la versión de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento y de 499 euros para la versión de 128GB de almacenamiento. En México su precio es de 12,999 pesos para la versión con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento. El celular se vende en algunas tiendas en línea en Estados Unidos, pero no directamente por la empresa.

Diseño: menos biseles y sin puerto para audífonos

El Xiaomi Mi 9 posee una parte trasera de cristal bonita aunque fácil de ensuciar, que en esta ocasión incorpora una nueva triple cámara que sobresale bastante. Cuando tienes el teléfono en la mano, sus bordes se sienten como una continuidad del dispositivo, algo que permite que un buen agarre.

El teléfono tiene lados ligeramente curvos, que acaban en bordes de aluminio, un detalle que literalmente recuerda al Mi 8 y otros celulares de la empresa. Este dispositivo es ligeramente resbaladizo cuando lo tienes en la mano, aunque no tanto como otros teléfonos que hemos probado, como el LG G8 ThinQ.

Lori Grunin/CNET

El Xiaomi Mi 9 tiene en la parte de abajo doble salida para la bocina y un puerto de carga USB Tipo C. Lamentablemente, este teléfono no tiene puerto para audífonos, y aunque no tiene sensor de huella físico, sí posee uno en pantalla.

Si hablamos de botones físicos, mantiene el del volumen y el de encendido en el lateral derecho, y un botón dedicado a Google Assistant del lado izquierdo. Este último botón puede configurarse con otras acciones predefinidas, como abrir Google Search, abrir la cámara frontal, un app reciente o encender el flash para usarlo a modo de linterna.

Con una pantalla de 6.39 pulgadas, el Xiaomi Mi 9 es ligeramente más pequeño que el Samsung Galaxy S10 Plus o que el iPhone XS Max y más grande que el Huawei P30 y similar al One Plus 6T, que son algunos de sus rivales directos.

En la parte frontal, encontramos una pantalla con pocos biseles, que solo tiene la cámara en forma de gota en la parte superior, lo que permite que tengas más espacio en el panel para una mejor visualización del contenido en general.

Como puedes ver en estas fotos que te dejamos a continuación, el Mi 9 viene en versión transparente, aunque ésta no se vende en todos los mercados en los que está disponible.

Rendimiento del Xiaomi Mi 9

El Xiaomi Mi 9 tiene un procesador Snapdragon 855, al igual que el Galaxy S10 y otros celulares de la temporada. En mis pruebas, el rendimiento del celular ha sido fluido y no he tenido inconvenientes al jugar, enviar mensajes y en general realizar las tareas rutinarias a las que estamos acostumbrados.

No he notado en ningún momento que el dispositivo se sienta lento y cuando he mantenido partidas de Asphalt 9 tampoco he sentido que se calentara. Su fluidez ha sido positiva, no he encontrado que los apps abran de manera más lenta -- algo que me sucedió con el Huawei P Smart 2019 -- ni tampoco que el teléfono tuviera fallos cuando ejecuté la multitarea.

Así se compara con otros celulares recientes:

Pruebas de rendimiento Xiaomi Mi 9 3,446 10,467 76,828 Huawei P30 Pro 3,255 10,409 30,113 Galaxy S10 (Snapdragon 855) 3,385 10,711 56,238 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy Note 9 2,453 8,836 58,384 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Huawei Mate 20 (6GB de RAM) 3,349 9,861 35,913 Huawei Mate 20 Pro (6GB de RAM) 2,328 9,010 59,762 Samsung Galaxy S9 (Snapdragon 845) 2,427 8,378 58,471 Galaxy S9 Plus (Snapdragon 845) 2,436 8,425 58,436 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Sensor de huellas en pantalla

El Xiaomi Mi 9 incluye un sensor de huellas en la pantalla, algo novedoso para esta gama de celulares de la marca. La empresa dice que al colocarlo en este lugar y eliminarlo de la parte trasera ha ganado un 25 por ciento de rapidez en el desbloqueo.

Aunque no somos amantes del sensor de huellas en la pantalla, porque el físico funciona bien y es seguro, lo cierto es que el que incorpora Xiaomi es rápido y efectivo. Presionas ligeramente la pantalla y listo. En mis pruebas no me ha dado errores o fallos de identificación como me ha pasado con otros celulares. Aunque, eso sí, este sensor óptico jamás te permitirá desbloquear el celular con las manos mojadas o sucias.

Por cierto, la compañía dice que el sensor no es un problema si sufres de manos secas o si hay una luz muy brillante influyendo en la pantalla. Aunque si las tienes húmedas o mojadas, desde luego, no funcionará del todo bien, al igual que en otros como el del Huawei P30 Pro o el OnePlus 6T.

Este sensor funciona a mi parecer ligeramente mejor que el del OnePlus 6T, porque se siente más rápido, aunque en general la experiencia de colocar el dedo y esperar la reacción es parecida en muchos celulares con sensor óptico. Sin embargo, el del Huawei P30 Pro ha sido ligeramente más rápido, en mi experiencia.

Este celular también tiene reconocimiento facial, pero al no incorporar tecnología especializada en la cámara, no es el método más seguro recomendado por la empresa.

Lori Grunin/CNET

Batería

La batería como siempre es un aspecto que tenemos en cuenta al momento de valorar un celular. Debes tener en consideración que este teléfono ofrece un buen comportamiento, y que a pesar de su precio, se desenvuelve muy bien y compite con los mejores.

En mi uso diario desde las 7 a.m. he logrado finalizar la jornada y llegar a casa con algo de batería, aunque con el indicador en rojo y menos del 10 por ciento sobre las 9 p.m. Si eres de los que revisa a cada rato sus redes sociales, haces Stories y te gusta escuchar música, esa será la duración de este celular en promedio.

Otros teléfonos como el Galaxy S10 han arrojado un resultado similar en nuestras pruebas de batería, aunque en el día a día han tenido un mejor comportamiento. Este celular tiene carga rápida y carga inalámbrica mediante el estándar Qi, y es compatible con cargadores de este tipo de hasta 20W y con cables de hasta 27W, lo que puede recortar el periodo de tiempo que pasa conectado.