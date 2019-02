Lo bueno El Xiaomi Black Shark tiene un diseño que le permite convertirse en una especie de Nintendo Switch (con controles en sus extremos). Tiene un excelente rendimiento, sus controles son un placer de usar con videojuegos y su precio es muy razonable.

Lo malo El celular tiene un diseño no tan moderno como otros, no es resistente al agua, no tiene NFC, conector de audífonos tradicional y no es compatible con carga inalámbrica. Además, su software presenta algunos problemas y conectar los controles requiere de una cubierta.

Conclusión El Xiaomi Black Shark no intenta ofrecer la pantalla más fluida, ni el mejor sistema de enfriamiento, sino que se enfoca en realmente hacer mejor los videojuegos móviles añadiendo controles físicos a cada lado.

