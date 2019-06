Lo bueno El Xiaomi Black Shark 2 tiene un diseño resistente, tecnología de enfriamiento, doble bocina frontal, accesorios de juego tipo Nintendo Switch y un apartado de videojuegos que permite que te concentres en tu título favorito.

Lo malo Su pantalla no tiene una configuración para hacerle sentir un verdadero celular de videojuegos, no tiene puerto para audífonos, no permite aumentar el almacenamiento, no tiene carga inalámbrica ni NFC, tampoco es resistente al agua y sus controles tipo Nintendo Switch se venden por separado. Además es ligeramente robusto y pesado.

Conclusión El Black Shark 2 es un dispositivo con una buena configuración interna para videojuegos que no posee ni la mejor cámara ni la mejor batería para teléfonos de su precio.

Visite el sitio del fabricante para obtener más información.