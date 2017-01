Whistle presenta su monitor para mascotas (pequeñas) en CES 2017

Whistle

El seguimiento preciso de los dueños de mascotas parece estar de moda estos días, en momentos que los seguidores inteligentes te permiten no sólo no perder de vista a tu querido can, sino también administrar con toda precisión sus actividades para asegurar que no se está tomando un café en la esquina.

El mayor problema de estos dispositivos es que muchos son demasiado grandes, lo que nos hace difíciles de usar en gatos y la mayoría de los perros pequeños. De manera que ahora el Whistle 3 es la mitad de grande del modelo anterior y puedes colocarlo en un collar estándar.

Para mejorar la precisión del seguimiento, y reducir el tiempo en que envía las notificaciones, de lo que se han quejado algunos, la compañía ha incluido apoyo a virtualmente todas las tecnologías de redes del mercado, que se usa para indicar el lugar exacto donde está la mascota. En este caso, añade Wi-Fi y Bluetooth a las tecnologías de 3G celular y GPS que ya apoyaba. También podrás crear varias delimitaciones geográficas, lugares donde no tiene que seguir la pista al animal, en comparación con una sola en el modelo anterior. Eso es parte del totalmente nuevo app del dispositivo.

El Whistle 3 comienza a distribuirse en enero por un precio de US$80, que no incluye la suscripción obligatoria al servicio de datos celular administrado por Whistle, que oscila entre aproximadamente US$7 y US$10 al mes, por mascota.