La Wacom Intuos Pro (Small) podrá ser pequeña, pero su tamaño la hace perfecta para trabajar en un escritorio y también para llevarla junto a una computadora portátil, ideal para trabajo de freelance. Esto lo he podido comprobar durante mis tres semanas de uso de esta tableta conectada por cable Tipo C a mi MacBook Pro y a un monitor, y también al trabajar en un café conectada por Bluetoot, ahorrando espacio.

La tableta de dibujo se ha vuelto mi compañera para hacer ediciones rápidas en Adobe Lightroom y Adobe Photoshop ya sea en mi oficina o en cualquier otro lugar y con o sin cable. La tableta es un excelente complemento y aunque tiene ligeras diferencias con las otras dos versiones de mayor tamaño (como menores puertos), la Intuos Pro en su versión pequeña está llena de funciones y su precio, también inferior, la hace una excelente opción para personas que comienzan o profesionales con pocas exigencias.

Wacom Intuos Pro: precio y características importantes

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Precio de US$250

Dimensiones: 269x170x8mm

Área activa: 160x100mm

Peso: 450g

Superficie multitáctil

Lápiz: Wacom Pro Pen 2 (no requiere batería y con sensibilidad de presión)

8192 puntos de presión

±60 niveles de reconocimiento de inclinación



Resolución de 5080 lpi (líneas por pulgada, en español)

6 ExpressKeys (botones de personalización para ajustes rápidos)

Cable y puerto USB Tipo C

Bluetooth 4.2

La experiencia de una tableta de dibujo

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Tener una tableta de dibujo como una Wacom o similares no es para todos. Es una inversión que ilustradores o editores multimedia hacen para trabajar mejor y de manera más fluida. En mi caso, he tenido un par de tabletas Wacom principalmente para editar fotografías en Adobe Lightroom y Adobe Photoshop. A pesar de ya tener varios años usando una, aún me cuesta acostumbrarme a usarla.

Deslizarse con el lápiz óptico, medir la presión y los botones en el lápiz nunca ha sido fácil de controlar para mí, pero es algo a lo que uno se va acostumbrando con el uso. Lo que es cierto es que usar una es de mucha utilidad y la edición de fotos o creación de ilustraciones se vuelve algo sencillo.

Específicamente hablando de la Wacom Intuos Pro Small, tenerla ha sido todo un deleite. Es más pequeña que la Wacom Bamboo que tenía y también es más pequeña que la Wacom Intuos Pro de hace unos años que mi esposa me heredó. además, por ser tan ligera, es cómodo echarla en la maleta y editar al vuelo cuando estoy en un café o en un lugar lejos de mi oficina.

La conectividad Bluetooth y USB-C

La nueva familia Intuos Pro, sea en el modelo tamaño que sea (del pequeño, mediano y grande), tiene conectividad Bluetooth que ha mejorado con respecto a 2017 que solía tener pérdidas de señal o caídas de la conexión. Mientras que trabajo fuera de casa, la tableta me acompaña sin cable para mayor comodidad en un espacio más reducido. En varias ocasiones que he trabajado así la conexión no falla y se siente bastante fluida.

La conectividad inalámbrica es bastante buena y fiable, aunque he notado cierto retraso entre el movimiento del lápiz y los cambios en pantalla, aunque nada muy notorio (si quieres más fiabilidad en la conexión, utiliza la tableta por medio de cable).

Algo que me ha gustado (y que me encanta) es ver que cada vez más productos se adoptan a los puertos y cables USB Tipo C, esto me permite cargar menos cables (porque uno solo puede servirme para mi Nintendo Switch, mi celular, mi computadora y, ahora también, para la tableta de dibujo que utilizo. Esta compatibilidad es una excelente adición.