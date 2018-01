Este es el primer celular con lector de huellas integrado en la pantalla. Sí, es el primero en el mundo.

Cuando la empresa lo mostró por primera vez a principios de enero, este teléfono no tenía un nombre oficial, pero unas semanas después, el 24 de enero, el Vivo X20 Plus UD fue lanzado con todas las de la ley en China.

El Vivo X20 Plus UD no es totalmente nuevo, ya que es simplemente una actualización del X20 Plus que la empresa presentó a finales del año pasado. La principal novedad es que ahora tiene el lector de huellas integrado en la pantalla para que coloques el dedo sobre ella y así desbloquear el teléfono.

Juan Garzon /CNET

Esto no significa que puedas colocar tu dedo en cualquier parte de la pantalla, sino que el celular te muestra a través de una gráfica el área donde puede detectar tu dedo.

Asimismo, el celular sólo muestra esa gráfica del lector de huellas cuando está bloqueado (hasta en la pantalla siempre encendida o Always On Display) o cuando un app tiene la opción de usar el lector de huellas.

El celular se ve y se siente como un OnePlus 5T, algo que no es totalmente extraño ya que comparten inversionistas.

Vivo es una empresa poco conocida en esta parte del mundo, pero vende tantos celulares en Asia que es la quinta fabricante de teléfonos más grande del mundo, según IDC.

Precio y disponibilidad

El Vivo X20 Plus UD tiene un precio cercano a los US$580.

Por el momento, este celular Android está disponible sólo en China y no se sabe si llegará a otros mercados. Es posible que se pueda comprar a través de terceros, pero ten en cuenta que generalmente estos teléfonos no cuentan con la Google Play Store y los principales servicios de Google.

Vivo X20 Plus UD: Características y especificaciones

Pantalla: 6.43 pulgadas (AMOLED)



Resolución: 2,160x1,080 pixeles



Relación de aspecto: 18:9



Procesador: Snapdragon 660



RAM: 4GB



Almacenamiento: 128GB



Cámaras traseras: Doble cámara de 12 megapixeles con apertura f/1.8



Cámara frontal: 12 megapixeles



Batería: 3,905mAh



Sistema operativo: Android Nougat (no Android Oreo



Primera impresión

Pude probar el Vivo X20 Plus UD de preproducción por todo un día durante CES 2018 y esto me permitió entender mejor lo bueno y malo de su lector de huellas bajo la pantalla.

Esto fue lo más sobresaliente de mi experiencia con el Vivo X20 Plus UD: