Sin cejas y casi sin marcos ni biseles: eso es lo que ofrece el celular Vivo Nex.

De cierta manera, el Vivo Nex cumple con esa imagen de celular del futuro que muchos hemos esperado por un tiempo, especialmente después de la tendencia de cejas o notches que tanto disgustan a muchos.

Juan Garzon / CNET

El Vivo Nex es un celular hermoso, cuyas excelentes especificaciones se traducen en el gran desempeño que ofrece el celular y, además, la duración de su batería es también excelente.

Para hacer el espacio que ocupa esta impresionante pantalla Super AMOLED —todo el panel frontal del celular, propiamente— la firma tuvo que esconder la cámara frontal, la cual aparece en el borde superior solo cuando la necesitas y se oculta automáticamente —la cual funciona de maravilla. Además, tiene un lector de huellas integrado en la pantalla.

Hasta aquí, todo marcha muy bien. Las principales debilidades del Vivo Nex, sin embargo, son que el celular no cuenta con NFC, no es resistente al agua, su interfaz está optimizada principalmente para mercados asiáticos y comprarlo será todo un reto porque oficialmente sólo está disponible en países asiáticos y Rusia.

En general, el Vivo Nex es un celular excelente que nos regala un vistazo de cómo serían seguramente los celulares en el futuro, pero no se vende en muchas partes del mundo y aún tiene campo para mejorar.

Vivo Nex: características y especificaciones

Pantalla: 6.59 pulgadas (Super AMOLED)



Resolución: FHD+



Procesador: Snadpragon 845



GPU: Adreno 630



RAM: 8GB



Almacenamiento: 256GB



Batería: 4,000mAh



Sistema operativo: Android 8.1 Oreo



Cámaras traseras: 12 megapixeles (f/1.8 y 5 megapixeles (f/2.4)



Cámara frontal: 8 megapixeles



Tamaño: 162x77x7.98mm



Peso: 199 gramos

James Martin/CNET

Precio y disponibilidad

El Vivo Nex está disponible en China y llegará pronto a Rusia, India, Malasia, Hong Kong y Taiwán. Su precio en China es de 3,898 yuan, cerca de US$375.

Diseño: Hermoso e ingeniosa cámara escondida

El Vivo Nex es un celular basado en el prototipo Vivo Apex que nos dejó con la boca abierta cuando lo conocimos en febrero.

El Vivo Nex mantiene el mismo concepto del Apex, intentando ofrecer un celular "pura pantalla", una cámara oculta en la parte frontal y un lector de huellas integrado en la pantalla. Sin embargo, el lector de huellas del Nex no ocupa un área tan grande como para permitir usar autenticación hasta de dos dedos a la vez como en el Apex, sino que tiene una implementación similar a lo que vimos en el Vivo X20 Plus UD.

El lector de huellas funcionó bien, pero es claro que es un poco más lento en comparación del que usa, por ejemplo, el OnePlus 6 ( ). Quizá sea más parecido al que ofrece el Pixel 2 XL ( ), pero el problema es que el área del lector de huellas en la pantalla del Vivo Nex es muy pequeña y no se puede detectar al tacto —el celular tan solo muestra un dibujo en el área y se ilumina con una animación cuando detecta el dedo.

Al igual que el Apex, el bisel inferior del Vivo Nex es el más grande de la parte frontal, aunque de cualquier manera es relativamente pequeño para lo que hay en el mercado actualmente.

James Martin/CNET

Asimismo, el Vivo Apex se asemejaba mucho al Essential Phone ( ), con un diseño de marco recto que lo hacía parecer un poco cuadrado. El Vivo Nex por su parte es mucho más curveado, integrando un marco de metal que ofrece resistencia, mientras que su parte trasera es de vidrio.

Esa parte trasera también tiene un diseño especial, en el cual refleja la luz en diferentes colores, aunque atrae mucho las huellas de los dedos y acumula la grasa de las manos.

La cámara oculta del Vivo Nex funciona como lo hacía la del Vivo Apex, lo que significa que aparece solo cuando la necesitas, sea al abrir directamente la cámara frontal o bien una aplicación que la necesite.

MyFixGuide

El sistema mecánico que permite este movimiento en el borde superior integra resortes que permiten que el mecanismo ofrezca más resistencia de la que te imaginas, en tal caso de que reciba presión cuando está la cámara fuera del marco. Inclusive, al presionar el sensor cuando está abierto el app de la cámara se cierra generalmente y el componente se mantiene almacenado. Además, si está bloqueado el sensor, el app de la cámara te lo indica. A pesar de todas las pruebas que hice, este módulo siguió funcionando sin problemas y fue curioso que una vez la cámara se mantuvo activa hasta cuando la había ocultado a fuerza, aunque por supuesto todo se veía negro.

Por otra parte, el Vivo Nex conserva la tecnología del Vivo Apex, la cual sacrifica el auricular para que reproduzca el sonido a través de la pantalla, de cierta manera, similar a la tecnología de LG que permite que la pantalla reproduzca el sonido.

Por último, el celular es bastante grande y esto hace que no sea para todos. Su pantalla de 6.59 pulgadas sin biseles le permite ser un celular de menor tamaño, aunque sigue siendo uno de los celulares más grandes que podrías comprar en la actualidad.

Interfaz y software

El Vivo Nex ejecuta Android Oreo con la interfaz personalizada de la empresa llamada Funtouch (OS 4.0), el cual tiene un comportamiento muy similar a iOS, como muchos fabricantes chinos. Aunque esto es lamentable desde el punto de vista de originalidad, es cuestión de preferencia.

Lo interesante es que Vivo ha implementado también gestos para poder controlar la interfaz y los gestos se representan en tres barras en la parte inferior.

Deslizar hacia arriba en el medio de permite ir a Inicio, deslizar hacia arriba en el lado derecho te regresa a la pantalla o menú anterior, mientras que deslizar desde el borde inferior izquierdo te abre los ajustes rápidas, similar al centro de control de los iPhone ( ).

Asimismo, deslizar hacia arriba en el medio y mantener el dedo por un segundo te abre el app de apps recientes.

James Martin/CNET

En general, estos gestos funcionan relativamente bien, pero requieren de una curva de aprendizaje. El mayor problema con la interfaz del Vivo Nex es que está optimizado principalmente para el mercado asiático —al menos por el momento.

Esto significa que a través de la interfaz puedes encontrar texto que no es traducido apropiadamente. Además, este modelo que probé no trae instalado los servicios de Google ni la Google Play Store, así que la experiencia cambia desde el comienzo. Puedes instalar estos a través de servicios alternativos o inclusive puedes descargar la Play Store desde la tienda de Vivo, pero la tienda de Vivo está totalmente en chino, así que no es la mejor experiencia y, al no tenerlos preinstalados, pueden ofrecer inestabilidad.

El celular se puede configurar igual en español o inglés, pero su traducción no siempre se aplica en toda la interfaz, menús y funciones, aunque la mayoría sí lo hace.

El Vivo Nex tiene también un botón dedicado a su asistente virtual, el cual se llama Jovi y permite acceder apps y funciones con solo la voz y da información relacionada a los objetos que hay en pantalla. El problema es que este asistente virtual no está disponible en Español ni Inglés, así que es, de cierta manera, inútil en estas latitudes.

Rendimiento: Excelente

El procesador Snapdragon 845, los 8GB de RAM y los 256GB de almacenamiento son los principales componentes que tiene este celular, lo cual es difícil quejarse.

En el rendimiento, estos componentes se comportaron tal y como esperaría, ofreciendo una excelente experiencia y fluidez a través de apps, menús y apps.

Duración de batería para envidiar

El Vivo Nex tiene una batería de de 4,000mAh, lo cual representa un tamaño de batería más alto que lo que generalmente encontramos en promedio en el mercado.

En el uso diario, no tuve problemas para que el celular Vivo Nex que mirará todo el día con una sola carga e inclusive ofreció más.

En nuestra prueba de reproducción de video continuo, el Vivo Nex logró casi 22 horas (21 horas y 50 minutos para ser exactos), lo cual supera sin muchos problemas a las 17 horas que logró el Galaxy S9 Plus, las 16 horas y 47 minutos del LG V35 ThinQ ( ), las 15 horas con 45 minutos del OnePlus 6. Inclusive, esto es mejor que lo que logró el Moto E5 Plus ( ), el cual duró 18 horas en la misma

prueba. Por el momento, este es el dispositivo con mejor duración de batería que he probado este año.