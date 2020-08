Agrandar Imagen ILMxLAB

Si eres fan de Star Wars, posiblemente en algún momento soñaste con estar dentro de ese universo de guerras y combates en el espacio. Pues Vader Immortal, un juego que recién llegó a la PlayStation 4 y sus gafas PSVR, ofrece justamente esa experiencia.

El juego, desarrollado por ILMxLAB y pensado originalmente para las gafas Oculus, llegó el 25 de agosto a la consola de Sony. El juego consiste en tres episodios de poca duración (el primer episodio lo terminé en menos de una hora) pero que ofrecen minutos que vas a gozar como fanático de la saga — te lo aseguro.

He estado jugando Vader Immortal en una PS4 Pro y no he dejado de sentirme emocionado.

'Vader Immortal': Primer episodio

El primer episodio, el cual ya terminé por completo, sirve para adentrarte y familiarizarte con los controles de PSVR. El primer episodio comienza contigo dentro de la cabina de mando de una nave espacial de la Resistencia. Tus primeras labores dentro del juego es activar la velocidad de la luz y escapar de cazas del Imperio.

Desde que empiezan las primeras escenas dentro de la nave se trata de una experiencia visual increíble. Puedes ver todo alrededor de la cabina; si caminas unos dos pasos hacia al frente, podrás ver un planeta debajo de ti; y si giras la cabeza hacia arriba, verás una nave del Imperio volando sobre ti. También, sin salir de la nave, podrás interactuar con un holograma a escala para arreglar algunos desperfectos después de los combates en el espacio.

Pero quizá la mejor parte es luego de aterrizar en Mustafar, el planeta donde Anakin Skywalker se convirtió en Darth Vader. En esta planeta te enterarás que eres la única esperanza de Vader para revivir a un ser querido que falleció años atrás (y si eres fanático de la saga, ya sabrás de quién estoy hablando).

Irremediablemente, te encontrarás con Vader y su imponente figura en más de una ocasión. Y esta es una de las partes que más me gustaron. Vader Immortal ofrece una experiencia increíble y que hasta ahora jamás había sentido al tener a un enorme Vader, que me habla y se mueve hacia mí. No les voy a mentir: ver a Vader frente a mí me hizo sentir un poco de miedo. Si alguien les dice que no sintió lo mismo, les está mintiendo.

Otro de los momentos que disfruté más fue cuando tuve que proteger a mi dron de los disparos de algunos stormtrooper. Mi misión en este escape era desviar los disparos con mi sable láser y darle tiempo al dron para que pudiera echar a andar la nave en la que escaparíamos. Mi sable láser me funcionó para bloquear o dirigir los disparos hacia los stormtrooper y eliminarlos.

Algunos de los detalles que no me gustaron mucho fue la falta de dirección o instrucciones para entender el control. Debes de aprender, por ejemplo, a cómo activar el sable láser y creo que estaría bien una instrucción al menos la primera vez que lo utilizas. Otros puntos negativos a destacar es que de vez en cuando se corta el sonido por un segundo y se reactiva de inmediato.

Primeras impresiones

Vader Immortal es un juego increíble para los fanáticos de Star Wars. El juego quizá no tenga tanta acción (al menos no en el primer episodio), pero es muy divertido, entretenido y casi un sueño hecho realidad estar en ese universo.

El título es uno de los mejores que he probado en realidad virtual y ofrece uno de los mejores gráficos, experiencia de juego y narrativa hasta ahora. Por US$29.99, Vader Immortal es fácil de excusarse para todo fanático, y sobre todo este año que seguimos encerrados en casa por la pandemia en curso.