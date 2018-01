Este robot de Ubtech camina en el CES 'como Juan por su casa'

Agrandar Imagen Ubtech

En el CES del año pasado vi cómo un montón de componentes ayudaron a construir un robot 'casi perfecto'. Pero la más reciente invención de Ubtech está dando el paso hacia la realidad de un robot ayudante.

La compañía está mostrando en CES 2018 su Walker, un robot bípedo que puede patrullar tu casa y que responderá a tus comandos de voz. El Walker estará listo hasta el 2019, pero mientras tanto la compañía espera poder agregarle brazos.

Por ahora, el robot detecta el movimiento y puede alertarte de sucesos extraños durante su patrullaje. También, el robot puede grabar incidentes de seguridad con su cámara integrada y puedes comunicarte con este bípedo por medio de su pantalla táctil o con tu voz.

El Walker también te permite hacer videollamadas y al parecer tendrá integración con tu correo y calendario. Y en caso de que quieras poner en pausa el patrullaje de tu Robocop personal, el Walker puede bailar y puedes jugar con él.

En la edición pasada del CES, Ubtech mostró un robot móvil llamado Lynx. Ese modelo tiene integración con Amazon Alexa y te puede guiar durante las sesiones de ejercicio o mientras haces el saludo al sol durante la yoga. Solo podemos esperar que el Walker también tenga esa integración con Alexa. Si el Walker viene con todas las funciones de Alexa, aunado a sus funciones de seguridad, apuesto a que será un producto muy completo.

Sin embargo, Walker no es el único robot de seguridad que camina que hayamos visto. Mayfield Robotics mostró el adorable Kuri el año pasado, aunque ese modelo utiliza llantas en lugar de pies para andar por la casa. No te despegues de CNET para ver nuestras pruebas de ambos y ver cuál de las dos formas de andar es más efectiva. Por otro lado, Ubtech no ha dicho el precio del Walker.

Reproduciendo: Mira esto: Llegamos a Las Vegas: Todo lo que esperamos ver en CES...

Bixby, televisor The Wall, inteligencia artificial: Esto es todo lo que Samsung presentó en CES 2018.

CES 2018: La cobertura completa de CNET en Español desde la feria tecnológica de Las Vegas.